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    Google Çeviri hizmeti Çin'de kullanımdan kaldırıldı!

    Google'ın diller arası çeviri platformu Google Translate, Çin kullanıcıları için hizmet vermeyi sonlandırdı. Platform artık Google Hong Kong sayfasına yönlendiren bir bağlantı gösteriyor.
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    Google Çeviri hizmeti Çin'de kullanımdan kaldırıldı! Tam Boyutta Gör

    Google’ın popüler çeviri platformu Google Translate, kullanım sayısında yaşanan düşüş sebebiyle Çin’de kullanımdan kaldırıldı. Google’ın çatı şirketi Alphabet tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, çeviri hizmetinin resmi olarak kapandığı duyuruldu.

    Google Translate, fişi çekilen uygulamalar arasına katılıyor

    Bildirilenlere göre Çin pazarında Baidu ve Sogou gibi Çinli teknoloji firmaları tarafından sağlanan yerel çeviri uygulamaları ile rekabet eden Google Translate, ayrı bir uygulama ve web platformu da dahil olmak üzere 2017 yılından bu yana hizmet vermeyi sürdürüyordu.

    Öte yandan baskı ve sansür kuralları sebebiyle Pekin hükümeti ve Google arasında yaşanan gerilim artarken, Translate hizmeti kapanan diğer uygulamalar arasında yerini aldı. The Register'a verdiği demeçte Google, "Düşük kullanım nedeniyle Çin'de Google Translate'i durdurduk" açıklamasında bulundu. 

    Reddit ve sosyal medya platformlarında paylaşımda bulunan birçok kullanıcı, Translate hizmetinin artık Çin yerine Google'nin Hong Kong sayfasına yönlendirdiğini belirtiyor. Ayrıca Google Chrome tarayıcısında yerleşik olarak bulunan çeviri özelliği de artık Çin kullanıcıları için çalışmıyor. 

    2010 yılında Google, Çin'in sansür kuralları sebebiyle arama motorunu Çin pazarından çekmişti. Daha sonrasında Çin için ayrı sansürlü bir arama moturu üzerinde çalışmalara başlayan yazılım devi, küresel tepkiler sonucunda projeyi 2019 yılında sonlandırdı.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 6 saat önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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