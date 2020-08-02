Google Chrome artık kayıtlı şifreleri düzenlemeye izin verecek

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Google'ın geliştirdiği Chrome internet tarayıcısı, yakında yeni bir özelliğe sahip olacak. Sızan bilgilere göre Google, Chrome Canary versiyonunda, kullanıcıların uzun bir süredir istediği özelliği test etmeye başladı.

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Yakında tüm kullanıcılara açılması bekleniyor

Birçok kullanıcı sıklıkla ziyaret ettiği internet sitelerine pratik bir şekilde giriş yapabilmek için, şifrelerinin Chrome tarayıcısına kayıt olmasına izin verir. Ancak olası bir şifre değişikliğinde tarayıcı eski şifreyi hatırlayacağı için, her seferinde şifreyi yeniden yazmamız veya Chrome ayarlarından kayıtlı şifreyi silip tekrar tanımlamamız gerekiyordu. Ancak bundan böyle bu tür işlemler yapmamıza gerek kalmayacak.

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Özelliği etkinleştirmek için Chrome'un Canary versiyonunu kullanmanız ve chrome://flags altındaki ayarlarda, şifreyi düzenle (Edit password in Settings) kısmını aktif duruma getirmeniz gerekiyor. Daha sonra Ayarlar-Şifreler kısmından, Chrome tarayıcısına kayıtlı şifrelerinizi düzenleyebilirsiniz. Yeni özelliğin önümüzdeki dönemde tüm kullanıcılara açılmasının beklendiğini de söyleyelim.

https://techdows.com/2020/08/google-chrome-edit-passwords.html

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