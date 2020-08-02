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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Chrome artık kayıtlı şifreleri düzenlemeye izin verecek

    Popüler internet tarayıcısı Google Chrome'a, kullanıcıların uzunca bir süredir bekledikleri özellik geliyor. Artık tarayıcıya kayıtlı şifreler değiştirilebilecek.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google Chrome artık kayıtlı şifreleri düzenlemeye izin verecek
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    Google'ın geliştirdiği Chrome internet tarayıcısı, yakında yeni bir özelliğe sahip olacak. Sızan bilgilere göre Google, Chrome Canary versiyonunda, kullanıcıların uzun bir süredir istediği özelliği test etmeye başladı.

    Ayrıca Bkz. "Apple dünyanın en değerli, halka açık şirketi oldu"

    Yakında tüm kullanıcılara açılması bekleniyor

    Birçok kullanıcı sıklıkla ziyaret ettiği internet sitelerine pratik bir şekilde giriş yapabilmek için, şifrelerinin Chrome tarayıcısına kayıt olmasına izin verir. Ancak olası bir şifre değişikliğinde tarayıcı eski şifreyi hatırlayacağı için, her seferinde şifreyi yeniden yazmamız veya Chrome ayarlarından kayıtlı şifreyi silip tekrar tanımlamamız gerekiyordu. Ancak bundan böyle bu tür işlemler yapmamıza gerek kalmayacak.

    Google Chrome artık kayıtlı şifreleri düzenlemeye izin verecek
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    Özelliği etkinleştirmek için Chrome'un Canary versiyonunu kullanmanız ve chrome://flags altındaki ayarlarda, şifreyi düzenle (Edit password in Settings) kısmını aktif duruma getirmeniz gerekiyor. Daha sonra Ayarlar-Şifreler kısmından, Chrome tarayıcısına kayıtlı şifrelerinizi düzenleyebilirsiniz. Yeni özelliğin önümüzdeki dönemde tüm kullanıcılara açılmasının beklendiğini de söyleyelim.



    https://techdows.com/2020/08/google-chrome-edit-passwords.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Cosmos2999 (Cosmos Cosmos ) 2 hf. en beğenilen
    Ama bu Firefox, Opera, Safari de var diyenlerden bıkan bir ben değilim sanırım...



    Egde, Safari yada her ne zıkkım ise, Google servisleri ile uyumlu olmadığı için milleti Google ilgilendiriyor..



    Pazar payı %70. Çok harika bir tarayıcı mi? Hayır değil ama Google servisler ile uyumlu olması yetiyor.
    Ama bu Firefox, Opera, Safari de var diyenlerden bıkan bir ben değilim sanırım... Egde, Safari yada her ne zıkkım ise, Google servisleri ile uyum...
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    Hüsnü008 (Hüsnü Yanık) 2 hf. (düzenlendi)
    bu zaten firefoxda senelerdir var, chrome'a yeni mi gelmiş ey allahım işe bak
    millet chrome kullanıyor ama mozilla firefox bir çok açıdan chrome'dan çoook daha önde
    bu zaten firefoxda senelerdir var, chrome'a yeni mi gelmiş ey allahım işe bak millet chrome kullanıyor ama mozilla firefox bir çok açıdan chrome'dan çoook da...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    astegon (astegon CF) 2 hf.
    Chrome'a ve browser'lara şifremi kaydettirmeyi bırakalı çok oldu.3rd party yazılımlar kullandım. Uzun süre lastpass free ile devam ettim ama şu sıralar favorim bitwarden.
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    ultramarine caeruleum (ALPAY DİNÇER) 2 hf.
    Benim anlamadığım birşey var. Zaten şifre değişikliği yaptığımız da chrome bunu algılayıp şifreyi güncellemek ister misiniz diye soruyor. Bunun farkı nedir ?
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    Cosmos2999 (Cosmos Cosmos ) 2 hf. ultramarine caeruleum
    Farkı site üzerinden değiştiniz ama güncelle yapmadınız yada başka bir Browser üzerinden yaptınız. Sonra girip Şifreler üzerinden değişmek mümkün. Çok büyük yenilik değil.
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    Cosmos2999 (Cosmos Cosmos ) 2 hf. en beğenilen
    Ama bu Firefox, Opera, Safari de var diyenlerden bıkan bir ben değilim sanırım...



    Egde, Safari yada her ne zıkkım ise, Google servisleri ile uyumlu olmadığı için milleti Google ilgilendiriyor..



    Pazar payı %70. Çok harika bir tarayıcı mi? Hayır değil ama Google servisler ile uyumlu olması yetiyor.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Hüsnü008 (Hüsnü Yanık) 2 hf. Cosmos2999
    bu google servisleri dediğiniz acaba nelerdir? gerçekten bilmediğim için soruyorum yanlış anlamayın. Ben senelerdir mozilla kullanıyorum, chrome çıktığında denemiştim kullanAmayıp sildim, yıllar içinde ara ara tekrar kurup bakıyorum ancak hâlâ bir mozilla değil, opera da tam istediklerimi karşılamıyor bu arada. Yani Chrome'da olup mozilla'da olmayan google servislerinden bir kaç tane söyleyebilir misiniz?
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    Hüsnü008 (Hüsnü Yanık) 2 hf. (düzenlendi)
    bu zaten firefoxda senelerdir var, chrome'a yeni mi gelmiş ey allahım işe bak
    millet chrome kullanıyor ama mozilla firefox bir çok açıdan chrome'dan çoook daha önde
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