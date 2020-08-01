Apple dünyanın en değerli, halka açık şirketi oldu

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Apple geçtiğimiz gün 2020 yılı için üçüncü çeyrek mali raporunu yayınlayarak, ürün satışlarından 59.7 milyar dolar kazandığını (yıllık bazda yüzde 11 artış) duyurdu. Şirket bu başarısıyla birlikte yeni bir rekora daha imza atmış oldu.

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Saudi Aramco'yu geride bıraktı

Kazançların açıklanmasının ardından Apple’ın hisseleri yüzde 10.47 artış gösterdi ve şirket 1.84 trilyon dolarlık piyasa değeri ile dünyanın en değerli halka açık şirketi haline geldi. Bu piyasa değeri ile Apple, petrol devi Saudi Aramco'yu dünyanın en değerli halka açık şirketi olarak devirmiş oldu. Halka arzından bu yana dünyanın en değerli halka açık şirketi olma özelliğini taşıyan devlete ait Saudi Aramco, Cuma günkü kapanışın ardından 1.76 trilyon dolarlık bir piyasa değerinde kaldı.

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Apple hisselerinin, Koronavirüs pandemisi nedeniyle Mart ayındaki en düşük seviyesinden yaklaşık yüzde 44 oranında yükseldiği açıklanırken, Morgan Stanley analistlerinin raporuna göre tüm dünyada COVID-19 rüzgarları esmesine rağmen, Apple her segmentte ve coğrafyada gelir elde etti. Şirketin bu yükselişinin, önümüzdeki ay tanıtılacak olan yeni nesil iPhone serisiyle birlikte süreceğine kesin gözüyle bakılıyor.

https://www.cnbc.com/2020/07/31/apple-surpasses-saudi-aramco-to-become-worlds-most-valuable-company.html

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