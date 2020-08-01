Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple dünyanın en değerli, halka açık şirketi oldu

    Teknoloji devi Apple, 2020 üçüncü çeyrek mali raporlarını açıkladı. Şirket yıllık bazda yüzde 11 büyüme gösterirken, petrol devi Saudi Aramco’yu geçerek en değerli halka açık şirket oldu.
    2 hf.
    1,8b
    1
    5
    iPhone
    Abone ol
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Apple dünyanın en değerli, halka açık şirketi oldu
    Tam Boyutta Gör

    Apple geçtiğimiz gün 2020 yılı için üçüncü çeyrek mali raporunu yayınlayarak, ürün satışlarından 59.7 milyar dolar kazandığını (yıllık bazda yüzde 11 artış) duyurdu. Şirket bu başarısıyla birlikte yeni bir rekora daha imza atmış oldu.

    Ayrıca Bkz. "Snapdragon 875'in detayları sızdı: Kod adı Lahaina"

    Saudi Aramco'yu geride bıraktı

    Kazançların açıklanmasının ardından Apple’ın hisseleri yüzde 10.47 artış gösterdi ve şirket 1.84 trilyon dolarlık piyasa değeri ile dünyanın en değerli halka açık şirketi haline geldi. Bu piyasa değeri ile Apple, petrol devi Saudi Aramco'yu dünyanın en değerli halka açık şirketi olarak devirmiş oldu. Halka arzından bu yana dünyanın en değerli halka açık şirketi olma özelliğini taşıyan devlete ait Saudi Aramco, Cuma günkü kapanışın ardından 1.76 trilyon dolarlık bir piyasa değerinde kaldı.

    Apple dünyanın en değerli, halka açık şirketi oldu
    Tam Boyutta Gör

    Apple hisselerinin, Koronavirüs pandemisi nedeniyle Mart ayındaki en düşük seviyesinden yaklaşık yüzde 44 oranında yükseldiği açıklanırken, Morgan Stanley analistlerinin raporuna göre tüm dünyada COVID-19 rüzgarları esmesine rağmen, Apple her segmentte ve coğrafyada gelir elde etti. Şirketin bu yükselişinin, önümüzdeki ay tanıtılacak olan yeni nesil iPhone serisiyle birlikte süreceğine kesin gözüyle bakılıyor.



    https://www.cnbc.com/2020/07/31/apple-surpasses-saudi-aramco-to-become-worlds-most-valuable-company.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 hf. en beğenilen
    Apple batıyorcuların gözleri yaşlı.
    1 Yanıt Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    nickimyoksanasılvar 2 hf. yeni yorumcu
    adamların yaptığı her şey piyasayı şekillendiriyor başarı denince aklıma gelen şirket.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tonodias 2 hf.
    Yıllardan beri tüm işlerinde strateji canavarlığı yapması kurumsal kimliğini bu noktalara getiriyor. 👏
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 2 hf. (düzenlendi)
    Millet evde kalınca, telefonu, tableti, bilgisayarı yenilerken servisleri ciddi manada kullanmaya başladı.

    Servis derken Apple Müzik, Apple TV, Apple Arcade, App Store vs vs.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 hf. en beğenilen
    Apple batıyorcuların gözleri yaşlı.
    1 Yanıt Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    galaxyg (Yağız Tümer) 2 hf. 12 Angry Men
    Apple ın batması nerdeyse imkansız Nokia da aynısını diyordukcular gelmeden nokia da premium satmayı beceren bi firma değildi+ bu kadar nakit parayla batamazsın 😁+Apple çok satışları düşse iPhone a 200 dolar imdirim yapsa ekmek zeytin gibi satılır yine yükselir bknz : iPhone 11 50 dolar ucuz çıktı bayaaa sattıAdamlar 20 sene sonra araba çıkarsa yine premium çıkarcağı için ( bknz ne kadar önemli marka algısı) yine piyasayı değiştirirBakalım bu kadar ekonomik güçle iyi bi apple glass vs çıkarırsa baya tahtı sağlamlaşır diye düşünmekteyim
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Amazon'dan Starlink'e rakip proje: Kuiper 2 hf. ARM tabanlı MacBook özellikleri belli oldu iddiası 2 hf. Türkiye'deki sosyal medya yasası Almanya'dakine ne kadar benziyor? 2 hf. iPhone 12 Pro satışa çıkıyor ancak zenginler için 2 hf. OPPO Reno4 Pro küresel pazara açılıyor 2 hf. GeForce Now artık Steam kütüphanesi ile senkronize çalışıyor 2 hf. Netflix’ten bir Ubisoft uyarlaması daha! Bu kez, Beyond Good & Evil filmi platforma geliyor 2 hf. Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktörü’nde (ITER) nihayet montaj aşamasına gelindi 2 hf. TikTok, Amerika’daki parçasını satarak Trump’ın yasağından kurtulabilir 2 hf. Big Navi 5120 shader’la geliyor 2 hf. RTX 3080 Time Spy’da RTX 2080 Ti’dan %35 hızlı 2 hf. Araştırmalara göre ter ve koltuk altı kokusu insanlık tarihinden çok daha eski 2 hf. AirDrop benzeri Nearby Share, Google Chrome'da böyle görünecek 2 hf. Motorola razr 2020'nin canlı görüntüsü ortaya çıktı 2 hf. 2020 Jeep Compass, yeni benzinli ve dizel motorlarıyla Türkiye'de 2 hf. Koronavirüse rağmen akıllı telefon satışları artan tek şirket Apple 2 hf. Kodak ilaç sektörüne giriyor 2 hf. OnePlus Nord'da ekran sorunu ortaya çıktı 2 hf. Apple Watch Series 6 kandaki oksijen seviyesini ölçebilecek 2 hf. Trump açıkladı: TikTok'u ABD'de yasaklayacağız 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Apple dünyanın en değerli, halka açık şirketi oldu Sonraki Oyuncu telefonu Black Shark 3S tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. Türkiye'de satılacak Galaxy Note 20 Ultra performans testinden geçti 2 hf. YouTube, topluluk alt yazılarını kaldırıyor 2 hf. Epic Games mağazasında mod dönemi başlıyor 2 hf. Facebook, lisanslı müzik videolarıyla YouTube'a meydan okuyor 2 hf. Facebook uygulamaları aylık 3 milyar kullanıcıyı geçti 2 hf. Netflix, Android uygulamasına video hızı kontrolleri ekliyor 2 hf. Tencent ilginç bir bulmaca oyunu hazırladı 2 hf. Kurban Bayramı'nda eğlenerek oynayabileceğiniz 5 mobil oyun 2 hf. La Casa De Papel beşinci sezon ile veda ediyor 3 hf. Almanya, trenler için dünyanın ilk hidrojen yakıt istasyonunu inşa ediyor 3 hf. Netflix’e Splinter Cell animesi geliyor 3 hf. Twitter saldırısıyla ilgili 17 yaşındaki bir genç göz altında 3 hf. AMD CDNA mimarili MI100 Nvidia’nın V100 kartını 2’ye katlıyor 3 hf. Fibronektin içeren implant kaplaması geliştirildi 3 hf. Big Navi beklendiği kadar hızlı olmayabilir 3 hf. FEN 1 gen inhibisyonu kanser tedavilerinde kullanılabilir 3 hf. Renault'dan yılın ilk yarısında rekor zarar 3 hf. iPhone 12 serisi gecikecek: Resmi açıklama geldi 3 hf. Huawei TalkBand B6 duyuruldu: Hem bileklik hem Bluetooth kulaklık Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız