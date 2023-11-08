Google Chrome, yeni özelliğiyle RAM tüketimi takibini kolaylaştırıyor

Açık sekmelerin bellek tüketimi anlık görülebiliyor
Chrome 119 sürümünden önce, etkin olmayan sekmeler tarafından kullanılan kaynakları sınırlayarak sistem belleğini koruyan Bellek Tasarruf modu mevcuttu. Ancak yeni gelen özellik, bir sekmenin üzerine gelindiğinde gerçek zamanlı olarak bellek kullanım verilerini sağlayarak bir adım daha ileri taşıyor. Bu, kullanıcıların birden fazla ayar arasında gezinmesine gerek kalmadan açık web sitelerinin hangilerinin sistem kaynaklarını çok fazla tükettiğini görebileceği anlamına geliyor. Özellikle çok sayıda açık sekmeyle çalışan kullanıcılar için faydalı bir özellik.
Chrome Ayarlar - Performans bölümü altından Bellek ve Enerji Tasarrufu modlarına erişilebiliyor. Chrome’un RAM tüketimini azaltmak amacıyla aktif olmayan siteleri beklemeye alması durumu bazı siteler için istenmeyebilir. Bunun için de “Her zaman etkin kalacak siteler” bölümünün eklendiğini belirtelim.
Sekmelerin üzerine gelindiğinde bellek tüketiminin gösterilmesi özelliği Chrome 119 sürümünde mevcut. Windows, Mac ve diğer platformlar için yavaş yavaş kullanıma sunulacak. Bu özellik sizin için gelmediyse adres satırına “chrome://flags/#memory-saver-memory-usage-in-hovercards” yazarak Enabled’ı seçerek açabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.