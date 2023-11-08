Google Chrome, yeni özelliğiyle RAM tüketimi takibini kolaylaştırıyor

Tam Boyutta Gör Google Chrome, kullanıcıların her sekme için bellek kullanımını takip etmesini sağlayan yeni bir özellik ekledi. Yeni güncelleme, kullanıcılara açık sayfaların ne kadar sistem belleği tükettiğine ilişkin şeffaf bilgi sağlamaya yönelik bir adım.

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Açık sekmelerin bellek tüketimi anlık görülebiliyor

Chrome 119 sürümünden önce, etkin olmayan sekmeler tarafından kullanılan kaynakları sınırlayarak sistem belleğini koruyan Bellek Tasarruf modu mevcuttu. Ancak yeni gelen özellik, bir sekmenin üzerine gelindiğinde gerçek zamanlı olarak bellek kullanım verilerini sağlayarak bir adım daha ileri taşıyor. Bu, kullanıcıların birden fazla ayar arasında gezinmesine gerek kalmadan açık web sitelerinin hangilerinin sistem kaynaklarını çok fazla tükettiğini görebileceği anlamına geliyor. Özellikle çok sayıda açık sekmeyle çalışan kullanıcılar için faydalı bir özellik.

Chrome Ayarlar - Performans bölümü altından Bellek ve Enerji Tasarrufu modlarına erişilebiliyor. Chrome’un RAM tüketimini azaltmak amacıyla aktif olmayan siteleri beklemeye alması durumu bazı siteler için istenmeyebilir. Bunun için de “Her zaman etkin kalacak siteler” bölümünün eklendiğini belirtelim.

Sekmelerin üzerine gelindiğinde bellek tüketiminin gösterilmesi özelliği Chrome 119 sürümünde mevcut. Windows, Mac ve diğer platformlar için yavaş yavaş kullanıma sunulacak. Bu özellik sizin için gelmediyse adres satırına “chrome://flags/#memory-saver-memory-usage-in-hovercards” yazarak Enabled’ı seçerek açabilirsiniz.

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Chrome, yeni özelliğiyle RAM tüketimi takibini kolaylaştırıyor