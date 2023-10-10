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    Google Chrome'da sekmeleri yapay zeka organize edecek

    Google Chrome, yapay zekayı kullanarak benzer sekmeleri gruplandıracak. Yeni özellik, çok sayıda açık sekmeyle çalışan ve sekmeleri otomatik düzenlemek isteyen kullanıcılar için faydalı olacak.
    google chrome yeni özelliği sekmeleri organize et Tam Boyutta Gör
    Google, Chrome tarayıcı için sekmeleri organize et özelliğini test ediyor. Bu özellik, yapay zeka desteğiyle kullanıcının birde fazla açık sekmesini otomatik olarak düzenleyecek. Şu anda Chrome Canary’de kullanılabiliyor.

    Sekmeleri organize et özelliği geliyor

    Chrome’un yeni özelliği Microsoft Edge’de yakın zamanda tanıtılan benzer sekmeleri gruplandır özelliğine çok benziyor. Sekmeleri organize et özelliği, kullanıcının içeriğe göre farklı sekmeleri bir grup içinde birleştirmesine yardımcı olacak. Yeni özelliğe erişmek için ilk sekmenin solundaki düğmeye tıklayıp grup oluşturma seçeneğine tıklamak gerekiyor.

    Sekmeleri organize et, şu anda yalnızca Canary sürümünde mevcut, tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı belli değil. Google, sıklıkla yeni özellikleri test ediyor ancak bunlardan bazıları final sürümde oluyor. Chrome’a yakın zamanda videodan ekran görüntüsü alma, trend aramaları adres çubuğunda gösterme gibi bir dizi yeni özellik eklendi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 2 gün önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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