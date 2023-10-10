Google Chrome'da sekmeleri yapay zeka organize edecek

Sekmeleri organize et özelliği geliyor
Chrome’un yeni özelliği Microsoft Edge’de yakın zamanda tanıtılan benzer sekmeleri gruplandır özelliğine çok benziyor. Sekmeleri organize et özelliği, kullanıcının içeriğe göre farklı sekmeleri bir grup içinde birleştirmesine yardımcı olacak. Yeni özelliğe erişmek için ilk sekmenin solundaki düğmeye tıklayıp grup oluşturma seçeneğine tıklamak gerekiyor.
Sekmeleri organize et, şu anda yalnızca Canary sürümünde mevcut, tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı belli değil. Google, sıklıkla yeni özellikleri test ediyor ancak bunlardan bazıları final sürümde oluyor. Chrome’a yakın zamanda videodan ekran görüntüsü alma, trend aramaları adres çubuğunda gösterme gibi bir dizi yeni özellik eklendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.