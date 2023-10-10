Tam Boyutta Gör Google, Chrome tarayıcı için sekmeleri organize et özelliğini test ediyor. Bu özellik, yapay zeka desteğiyle kullanıcının birde fazla açık sekmesini otomatik olarak düzenleyecek. Şu anda Chrome Canary’de kullanılabiliyor.

Google Chrome, açık sekmelerin RAM tüketimini gösterecek 5 gün önce eklendi

Sekmeleri organize et özelliği geliyor

Chrome’un yeni özelliği Microsoft Edge’de yakın zamanda tanıtılan benzer sekmeleri gruplandır özelliğine çok benziyor. Sekmeleri organize et özelliği, kullanıcının içeriğe göre farklı sekmeleri bir grup içinde birleştirmesine yardımcı olacak. Yeni özelliğe erişmek için ilk sekmenin solundaki düğmeye tıklayıp grup oluşturma seçeneğine tıklamak gerekiyor.

Sekmeleri organize et, şu anda yalnızca Canary sürümünde mevcut, tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı belli değil. Google, sıklıkla yeni özellikleri test ediyor ancak bunlardan bazıları final sürümde oluyor. Chrome’a yakın zamanda videodan ekran görüntüsü alma, trend aramaları adres çubuğunda gösterme gibi bir dizi yeni özellik eklendi.

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Google Chrome'da sekmeleri yapay zeka organize edecek