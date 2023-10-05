Google Chrome, yeni özelliğiyle RAM tüketimini artıran siteleri görmenizi kolaylaştıracak

Tam Boyutta Gör Google, Chrome’un aşırı RAM kullanımını azaltmak amacıyla bellek tasarrufu özelliğini sunmuştu. Şimdi bu özellik daha da geliştirildi. Chrome, yeni özelliğiyle hangi sekmelerin bellek tüketimini artırdığını net bir şekilde gösterecek.

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Açık sekmelerde RAM kullanımı görülebilecek

Son yayınlanan Chrome Canary sürümünde açık sekmelerin üzerine gelindiğinde bellek tüketimi görülebiliyor. Aynı bilgilere Chrome’un yerleşik görev yöneticisinden de erişmek mümkün ancak bu bilginin sekmelere eklenmesi bellek kullanımını kontrol etmeyi kolaylaştıracak. Bellek tasarrufu modu gibi otomatik özelliklerin yanı sıra kullanıcılar hangi sekmelerin ve sitelerin aşırı bellek tüketimine neden olduğunu anlamalarına yardımcı olacak.

Chrome’un geliştirici deneyimi ekibinden Addy Osmani’nin açıklamasına göre, Chrome, arka plan işlemleriyle birlikte sayfanın kendisinin tüketttiği belleği gösterecek.

Google Chrome 117 sürümde bu özellik mevcut. Adres satırına Chrome://flags yazıp “Show memory usage in hovercards” aramasıyla ilgili özellik açılabiliyor.

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Google Chrome, açık sekmelerin RAM tüketimini gösterecek