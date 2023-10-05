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    Google Chrome, yeni özelliğiyle RAM tüketimini artıran siteleri görmenizi kolaylaştıracak

    Google Chrome, açık sekmeler için bellek kullanımını gösterecek. Böylece kullanıcılar hangi sitelerin RAM tüketimini artırdığını kolayca görebilecek.            
    google chrome ram kullanımı sekme Tam Boyutta Gör
    Google, Chrome’un aşırı RAM kullanımını azaltmak amacıyla bellek tasarrufu özelliğini sunmuştu. Şimdi bu özellik daha da geliştirildi. Chrome, yeni özelliğiyle hangi sekmelerin bellek tüketimini artırdığını net bir şekilde gösterecek.

    Açık sekmelerde RAM kullanımı görülebilecek

    Son yayınlanan Chrome Canary sürümünde açık sekmelerin üzerine gelindiğinde bellek tüketimi görülebiliyor. Aynı bilgilere Chrome’un yerleşik görev yöneticisinden de erişmek mümkün ancak bu bilginin sekmelere eklenmesi bellek kullanımını kontrol etmeyi kolaylaştıracak. Bellek tasarrufu modu gibi otomatik özelliklerin yanı sıra kullanıcılar hangi sekmelerin ve sitelerin aşırı bellek tüketimine neden olduğunu anlamalarına yardımcı olacak.

    Chrome’un geliştirici deneyimi ekibinden Addy Osmani’nin açıklamasına göre, Chrome, arka plan işlemleriyle birlikte sayfanın kendisinin tüketttiği belleği gösterecek.

    Google Chrome 117 sürümde bu özellik mevcut. Adres satırına Chrome://flags yazıp “Show memory usage in hovercards” aramasıyla ilgili özellik açılabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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