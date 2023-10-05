Google Chrome, yeni özelliğiyle RAM tüketimini artıran siteleri görmenizi kolaylaştıracak

Açık sekmelerde RAM kullanımı görülebilecek
Son yayınlanan Chrome Canary sürümünde açık sekmelerin üzerine gelindiğinde bellek tüketimi görülebiliyor. Aynı bilgilere Chrome’un yerleşik görev yöneticisinden de erişmek mümkün ancak bu bilginin sekmelere eklenmesi bellek kullanımını kontrol etmeyi kolaylaştıracak. Bellek tasarrufu modu gibi otomatik özelliklerin yanı sıra kullanıcılar hangi sekmelerin ve sitelerin aşırı bellek tüketimine neden olduğunu anlamalarına yardımcı olacak.
Chrome’un geliştirici deneyimi ekibinden Addy Osmani’nin açıklamasına göre, Chrome, arka plan işlemleriyle birlikte sayfanın kendisinin tüketttiği belleği gösterecek.
Google Chrome 117 sürümde bu özellik mevcut. Adres satırına Chrome://flags yazıp “Show memory usage in hovercards” aramasıyla ilgili özellik açılabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.