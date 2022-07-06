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    Google Chrome için acil durum güncellemesi yayınlandı: Hemen yüklenilmesi öneriliyor

    Google Chrome tarayıcısı için çok önemli bir acil durum güncellemesi yayınlandı. Yeni sürüm, saldırılarda aktif olarak kullanılan son derece tehlikeli bir güvenlik açığını yamalıyor.
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    Google Chrome için acil durum güncellemesi yayınlandı
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    Arama devi Google, büyük bir kullanıcı kitlesine sahip Chrome internet tarayıcısı için son derece önemli bir güncelleme yayınladı. Yeni sürüm gerçek siber saldırılarda kullanılan tehlikeli bir "sıfır gün" güvenlik açığını ortadan kaldırıyor.

    Chrome 103.0.5060.114 güncellemesi CVE-2022-2294 referans numaralı güvenlik açığını gidermek üzere yayınlandı. Şirket yeni sürümün acil bir şekilde kurulmasını tavsiye ediyor. Chrome zaten tarayıcı açılır açılmaz otomatik olarak güncellendiği için muhtemelen birçok kişide yüklenmiştir.

    Google Chrome için acil durum güncellemesi yayınlandı
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    WebRTC bileşenini etkiliyor

    WebRTC (Web Gerçek Zamanlı İletişim) bileşenini etkileyen açık, arabellek taşması sorununa yol açıyor. Bu sınıftaki güvenlik açıklarının programları çökertmek, kod yürütmek ve kurulu güvenlik yazılımlarını atlamak için kullanıldığını belirtelim. Yani oldukça ciddi sorunlara yol açabiliyor.

    Google, saldırılarda aktif olarak istismar edilmesine rağmen düzeltilen güvenlik açığının teknik ayrıntılarını açıklamadı. Büyük olasılıkla şirket yamanın tüm kullanıcılara ulaşmasını istiyor. Başta da belirttiğimiz gibi 103.0.5060.114 numaralı en son Chrome güncellemesini yüklemeniz sistem güvenliğiniz için son derece önemli.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

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    Bloodin 1 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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