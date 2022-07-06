Realme Buds Air 3 Neo için geri sayım başladı: İşte tasarımı ve özellikleri

Realme markası 12 Temmuz'da GT2 Master Explorer Edition akıllı telefonunu tanıtacağı bir etkinlik düzenleyecek. Çinli şirket aynı gün geçen yıl piyasaya sürülen Buds Air 2 Neo'nun yerini alacak Buds Air 3 Neo kablosuz kulaklığını da duyuracak.
Lansmana sayılı günler kala cihazın tasarımı ve teknik özellikleriyle ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Yayınlanan görüntüler Buds Air 3 Neo'nun nasıl bir görünüme sahip olacağını ortaya koyarken diğer detaylarıyla ilgili ipuçları da veriyor.
Realme Buds Air 3 Neo'dan beklenenler
Kablosuz kulaklık aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi sunacak. Pil ömrü konusunda da bazı bilgiler var. Şarj kutusunun desteği ile 30 saate kadar dayanabileceği belirtiliyor. Tanıtım posterlerinde 10 mm sürücülerden de bahsedildiğini görüyoruz.
Realme Buds Air 3 Neo beyaz ve mavi olmak üzere iki renk seçeneği ile gelecek. Başta da belirttiğimiz üzere kablosuz kulaklığın 12 Temmuz'da resmiyet kazanacağı açıklandı. Fiyat etiketi konusunda bir bilgi yok ancak 70 doları geçmeyeceği söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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