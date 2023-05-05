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    Google, Chrome kullanıcılarını CAPTCHA çözmekten kurtaracak

    Arama devi Google, popüler internet tarayıcısına kullanıcıları CAPTCHA çözmekten kurtaracak bir özellik ekliyor. Otomatik doğrulama işlevi Chrome Canary sürümünde ortaya çıktı.
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    Google, Chrome kullanıcılarını CAPTCHA çözmekten kurtaracak Tam Boyutta Gör
    Chrome Canary'de kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak "Otomatik doğrulama" adlı yeni bir özellik keşfedildi. Söz konusu özellik kullanıcıların daha önce doğrulama yapmış olduğu sitelerde CAPTCHA çözmekten kurtulmasını sağlayacak.

    Otomatik Doğrulama etkinleştirildiğinde, tarayıcı siteye daha önce gerçekleştirilen bir testin kanıtını (çerez gibi bir şey) sunacak. Bu sayede site, geçmişte benzer bir doğrulama işleminden geçtiğinizi doğrulayarak bot olmadığınızı anlayabilecek.

    Google, Chrome kullanıcılarını CAPTCHA çözmekten kurtaracak Tam Boyutta Gör

    Tarama geçmişine erişim izni vermeyecek

    Özelliğin tarama geçmişinize erişim izni vermeden çalışacağı belirtiliyor. Otomatik doğrulama işlevi, daha önce Chrome'un gelecekteki özellikleri hakkında bilgiler paylaşan Leopeva64 takma adlı Twitter kullanıcısı tarafından ortaya çıkarıldı.

    Google, Chrome kullanıcılarını CAPTCHA çözmekten kurtaracak Tam Boyutta Gör
    Leopeva64 geçtiğimiz Şubat ayında Chromium Gerrit kayıtlarında bu özellikten bahsedildiğini tespit etmişti ancak şu ana kadar tarayıcının kendisinde bu özelliğe rastlanmadı. Chrome'un kararlı sürümüne ne zaman geleceği de henüz bilinmiyor.
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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 4 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 5 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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