Tam Boyutta Gör Chrome Canary'de kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak "Otomatik doğrulama" adlı yeni bir özellik keşfedildi. Söz konusu özellik kullanıcıların daha önce doğrulama yapmış olduğu sitelerde CAPTCHA çözmekten kurtulmasını sağlayacak.

CAPTCHA çözerek sadece insan olduğumuzu mu kanıtlıyoruz? Hayır! 2 yıl önce eklendi

Otomatik Doğrulama etkinleştirildiğinde, tarayıcı siteye daha önce gerçekleştirilen bir testin kanıtını (çerez gibi bir şey) sunacak. Bu sayede site, geçmişte benzer bir doğrulama işleminden geçtiğinizi doğrulayarak bot olmadığınızı anlayabilecek.

Tam Boyutta Gör

Tarama geçmişine erişim izni vermeyecek

Özelliğin tarama geçmişinize erişim izni vermeden çalışacağı belirtiliyor. Otomatik doğrulama işlevi, daha önce Chrome'un gelecekteki özellikleri hakkında bilgiler paylaşan Leopeva64 takma adlı Twitter kullanıcısı tarafından ortaya çıkarıldı.

Tam Boyutta Gör Leopeva64 geçtiğimiz Şubat ayında Chromium Gerrit kayıtlarında bu özellikten bahsedildiğini tespit etmişti ancak şu ana kadar tarayıcının kendisinde bu özelliğe rastlanmadı. Chrome'un kararlı sürümüne ne zaman geleceği de henüz bilinmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Tarayıcılar Haberleri

Google, Chrome kullanıcılarını CAPTCHA çözmekten kurtaracak