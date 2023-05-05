Google, Chrome kullanıcılarını CAPTCHA çözmekten kurtaracak

Otomatik Doğrulama etkinleştirildiğinde, tarayıcı siteye daha önce gerçekleştirilen bir testin kanıtını (çerez gibi bir şey) sunacak. Bu sayede site, geçmişte benzer bir doğrulama işleminden geçtiğinizi doğrulayarak bot olmadığınızı anlayabilecek.
Tarama geçmişine erişim izni vermeyecek
Özelliğin tarama geçmişinize erişim izni vermeden çalışacağı belirtiliyor. Otomatik doğrulama işlevi, daha önce Chrome'un gelecekteki özellikleri hakkında bilgiler paylaşan Leopeva64 takma adlı Twitter kullanıcısı tarafından ortaya çıkarıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah