Google, Chrome'un Android versiyonunda 64 bit mimarisine geçiş yapıyor

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Android işletim sisteminde 64 bit mimarisine destek 5 yıl önce açıklansa da benimsenmesi oldukça yavaştı. Hatta Google'ın Chrome tarayıcısı ile 32 bit ile sınırlı kaldı. Ancak gelen haberler Android 10 veya sonraki versiyonları çalıştıran cihazlar için durumun farklı olacağını gösteriyor.

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Geç alınmış bir karar

Google, Chrome 85 versiyonu ile Android platformıunda 64 bit mimarisine geçiş yapmaya hazırlanıyor. Bu gelişme ilk olarak AndroidPolice tarafından tespit edilmiş ve Chrome 85 ve 86 versiyonlarının 64 bit uygulamalar olarak listelendiği ortaya çıkarılmıştı. Chrome 83 ve Chrome beta'nın (84) en son kararlı sürümü ise 32 bit mimarisine takılı kalmış durumda. Öte yandan Chrome'un 64 bit versiyonunun, başlangıçta sadece Android 10 ve daha üst sürümü çalıştıran cihazlar için kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

Google geçtiğimiz yıl, Ağustos 2021'e kadar 32 bit uygulamaların 64 bit versiyonlarının olması gerektiğini ve bu tarihten sonra 64 bit destekleyen cihazlara 32 bit uygulamaların yüklenemeyeceğini açıklamıştı. Google'ın burada inisiyatif aldığını görmek güzel, ancak Chrome'un şirketin temel taşlarından biri olduğu düşünülünce, geçişin bu kadar uzun sürmesi ise garip bir çelişki olarak değerlendirilebilir.

https://pocketnow.com/google-is-finally-implementing-64-bit-architecture-for-chrome-on-android

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