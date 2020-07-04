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    Google, Chrome'un Android versiyonunda 64 bit mimarisine geçiş yapıyor

    Uzun bir süreden sonra Google nihayet Chrome tarayıcısının Android versiyonunda 64 bit mimarisine geçiş yapmaya karar verdi. Chrome'un 64 bit versiyonu Android 10 çalıştıran cihazları destekleyecek.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google, Chrome'un Android versiyonunda 64 bit mimarisine geçiş yapıyor
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    Android işletim sisteminde 64 bit mimarisine destek 5 yıl önce açıklansa da benimsenmesi oldukça yavaştı. Hatta Google'ın Chrome tarayıcısı ile 32 bit ile sınırlı kaldı. Ancak gelen haberler Android 10 veya sonraki versiyonları çalıştıran cihazlar için durumun farklı olacağını gösteriyor.

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    Geç alınmış bir karar

    Google, Chrome 85 versiyonu ile Android platformıunda 64 bit mimarisine geçiş yapmaya hazırlanıyor. Bu gelişme ilk olarak  AndroidPolice tarafından tespit edilmiş ve Chrome 85 ve 86 versiyonlarının 64 bit uygulamalar olarak listelendiği ortaya çıkarılmıştı. Chrome 83 ve Chrome beta'nın (84) en son kararlı sürümü ise 32 bit mimarisine takılı kalmış durumda. Öte yandan Chrome'un 64 bit versiyonunun, başlangıçta sadece Android 10 ve daha üst sürümü çalıştıran cihazlar için kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

    Google, Chrome'un Android versiyonunda 64 bit mimarisine geçiş yapıyor

    Google geçtiğimiz yıl, Ağustos 2021'e kadar 32 bit uygulamaların 64 bit  versiyonlarının olması gerektiğini ve bu tarihten sonra 64 bit destekleyen cihazlara 32 bit uygulamaların yüklenemeyeceğini açıklamıştı. Google'ın burada inisiyatif aldığını görmek güzel, ancak Chrome'un şirketin temel taşlarından biri olduğu düşünülünce, geçişin bu kadar uzun sürmesi ise garip bir çelişki olarak değerlendirilebilir.



    https://pocketnow.com/google-is-finally-implementing-64-bit-architecture-for-chrome-on-android Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    interwap (Volkan ) 4 gün en beğenilen
    Apple bu konuda da başarılı. 64 bit uygulama zorunluluğu getiriyor ve tüm geliştiricilerden uygulamalarını güncellemelerini istiyor.

    Bu sene Google'da 64 bit zorunluluğu getirmişti. Anlaşılan Google kendine torpil geçmiş.
    Apple bu konuda da başarılı. 64 bit uygulama zorunluluğu getiriyor ve tüm geliştiricilerden uygulamalarını güncellemelerini istiyor. Bu sene Google'da ...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Rachsuchtig 4 gün interwap
    Apple'ın bunu yapabilmesi tabiki Google'a nazaran daha kolay cihaz sayısı sınırlı ve yazılımını kullanan başka üretici de yok
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    byJuck (by juck) 3 gün
    Artısı eksisi nedir onu da yazsaydınız
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    kuruwa (hasan uçar) 4 gün (düzenlendi)
    64 bitlik 10 öncesi çöp oldu yani..
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    interwap (Volkan ) 4 gün en beğenilen
    Apple bu konuda da başarılı. 64 bit uygulama zorunluluğu getiriyor ve tüm geliştiricilerden uygulamalarını güncellemelerini istiyor.

    Bu sene Google'da 64 bit zorunluluğu getirmişti. Anlaşılan Google kendine torpil geçmiş.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Rachsuchtig 4 gün interwap
    Apple'ın bunu yapabilmesi tabiki Google'a nazaran daha kolay cihaz sayısı sınırlı ve yazılımını kullanan başka üretici de yok
    Yanıtla +3
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