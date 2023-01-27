Google Chrome’un gizli sekmeleri biyometrik doğrulama ile daha güvenli olacak

Google tarafından yayınlanan yeni bir blog gönderisinde Chrome Gizli oturumlar için biyometrik kimlik doğrulamasının tarayıcıya eklendiği duyuruldu. Bu özellik sayesinde Chrome’dan çıktığınızda açık olan gizli oturumunuza başkasının girmesi önleniyor. Gizli sekmeye dönebilmek için parmak izi gibi biyometrik kimlik doğrulamalardan birisinin kullanılması gerekiyor.
Chrome'un gizli sekmelerine biyometrik doğrulama geliyor
Chrome'u kapattığınızda Gizli sekmeleri kilitle özelliği adından da anlaşılacağı gibi tarayıcıdan çıktığınızda veya başka bir uygulamaya girdiğinizde kilitleniyor. Bu kilidi açabilmek için ise parmak izi, pin veya yüz tarama gibi biyometrik veriler gerekiyor. Dolayısıyla bir başkası gizli sekmelerinize erişemeyecek.Kaynakça https://blog.google/products/chrome/5-tips-to-stay-safer-online-with-chrome/ https://www.theverge.com/2023/1/26/23573117/google-chrome-incognito-lock-android-safety-check Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?