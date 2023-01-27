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    Google Chrome’un gizli sekmeleri biyometrik doğrulama ile daha güvenli olacak

    Google, Chrome tarayıcıyı daha güvenli bir yer haline getirmeye devam ediyor. Chrome’un son sürümünde getirilen yeni özellik gizli sekmeler için biyometrik doğrulamayı getiriyor.
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    Google Chrome'un gizli sekmelerine biyometrik doğrulama geliyor Tam Boyutta Gör

    Google tarafından yayınlanan yeni bir blog gönderisinde Chrome Gizli oturumlar için biyometrik kimlik doğrulamasının tarayıcıya eklendiği duyuruldu. Bu özellik sayesinde Chrome’dan çıktığınızda açık olan gizli oturumunuza başkasının girmesi önleniyor. Gizli sekmeye dönebilmek için parmak izi gibi biyometrik kimlik doğrulamalardan birisinin kullanılması gerekiyor.

    Chrome'un gizli sekmelerine biyometrik doğrulama geliyor

    Google Chrome'un gizli sekmelerine biyometrik doğrulama geliyor Tam Boyutta Gör
    Bu özellik bir süredir Chrome'un iOS sürümünde mevcuttu, ancak şimdi Android'de de yaygın bir şekilde kullanılabilir hale geliyor. Özelliği cihazınızda aktif hale getirmek için Chrome Ayarları → Gizlilik ve Güvenlik → "Chrome'u kapattığınızda gizli sekmeleri kilitle"yi AÇIK duruma getirmeniz gerekiyor.

    Chrome'u kapattığınızda Gizli sekmeleri kilitle özelliği adından da anlaşılacağı gibi tarayıcıdan çıktığınızda veya başka bir uygulamaya girdiğinizde kilitleniyor. Bu kilidi açabilmek için ise parmak izi, pin veya yüz tarama gibi biyometrik veriler gerekiyor. Dolayısıyla bir başkası gizli sekmelerinize erişemeyecek.

    Google Chrome'un gizli sekmelerine biyometrik doğrulama geliyor Tam Boyutta Gör
    Google ayrıca, kayıtlı şifrelerinizi taramak ve bunlardan herhangi birinin ele geçirilip geçirilmediğini size bildirmek ve kötü amaçlı uzantıları ayıklamak gibi şeyler yapabilen Güvenlik Kontrolü özelliğini genişlettiğini söylüyor. Google şimdi bu özelliğini daha proaktif bir şekle sokuyor. Artık sitelerin ne tür izinlere sahip olduğu konusunda bu özellik sizi bilgilendirmek için "daha kişiselleştirilmiş öneriler ve hatırlatıcılar" sunacak. Dolayısıyla dalgınlıkla onay verdiğiniz izinlerin kontrolü kolaylaşmış olacak.
    Kaynakça https://blog.google/products/chrome/5-tips-to-stay-safer-online-with-chrome/ https://www.theverge.com/2023/1/26/23573117/google-chrome-incognito-lock-android-safety-check
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    alex59 2 saat önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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