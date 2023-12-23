Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, Chrome tarayıcıya gelecek yeni özellikleri duyurdu

    Google, popüler Chrome tarayıcısına yakın zamanda ve 2024'te gelecek yeni özellikleri duyurdu. Performans ve güvenliğe odaklanan güncelleme, önümüzdeki hafta içinde sunulmaya başlayacak.
    google chrome yeni özellikler aralık 2023 güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Google, yakın zamanda yayınladığı blog yazısında kullanıcıları kötü amaçlı etkinlikler konusunda bilgilendirmek ve tarayıcının bellek kullanımını boşaltmaya yardımcı olmak için tasarlanmış birkaç yeni Chrome özelliğine dikkat çekti.

    Kişiselleştirilebilir ve proaktif güvenlik kontrolü

    Listenin ilk sırasında Güvenlik Kontrolü (Safety Check) yer alıyor. Bu yerleşik araç, kullanıcının kayıtlı şifrelerinden herhangi birinin sızdırılması, yüklü eklentilerden herhangi birinin potansiyel olarak kötü amaçlı olması ve ilgilenilmesi gereken belirli site izinlerinin olması durumunda uyarıyor. Yalnız bu özelliğin elle çalıştırılması gerekiyor. Güncellemeyle birlikte Güvenlik Kontrolü arka planda çalışacak ve olası tehlikeli aktiviteler konusunda kullanıcıyı otomatik olarak uyaracak.

    Daha akıllı performans kontrolleri

    Güvenlik Kontrolü, ayrıca kullanıcının bir süredir kullanmadığı belli sitelere ilişkin izinleri iptal etmesine ve sitelerin gönderdiği bildirimleri hızlıca kapatmasına olanak tanıyacak.

    Sekme gruplarını kaydetme

    google chrome sekme grupları kaydetme Tam Boyutta Gör
    Google, ayrıca Chrome’un sekme gruplarına gelecek yeni özellikten bahsetti. Chrome, kullanıcıların sekme gruplarını kaydetmelerine izin verecek. Böylece bu gruplar cihazlar arasında kullanılabilecek. Sekmelerden bahsetmişken, Chrome’un açık sekmelerin üzerlerine gelindiğinde bellek kullanımına ilişkin daha fazla detay sağladığı bilgisi de paylaşıldı. Bellek Tasarruf modu, ayarlarda Performans bölümünden açılabiliyor.

    Gemini, Chrome'a geliyor

    Google, yeni yapay zeka modeli Gemini ile güçlendirilen özelliklerin 2024 başında Chrome’a getirileceğini de belirtti. Gemini’nin Chrome’a geleceğini daha önce CEO Sundar Pichai’den duymuştuk.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 2 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mkk şifre almazsam ne olur ps4 türkçe yama ekstre böldürmek mantıklı mı apple banka kartı kabul etmiyor aspat ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reno 8 Pro
    Reno 8 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook Spin 314
    Acer Chromebook Spin 314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız