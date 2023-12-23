Google, Chrome tarayıcıya gelecek yeni özellikleri duyurdu

- Kişiselleştirilebilir ve proaktif güvenlik kontrolü
- Daha akıllı performans kontrolleri
- Sekme gruplarını kaydetme
- Gemini, Chrome'a geliyor
- Yorumlar
Kişiselleştirilebilir ve proaktif güvenlik kontrolü
Listenin ilk sırasında Güvenlik Kontrolü (Safety Check) yer alıyor. Bu yerleşik araç, kullanıcının kayıtlı şifrelerinden herhangi birinin sızdırılması, yüklü eklentilerden herhangi birinin potansiyel olarak kötü amaçlı olması ve ilgilenilmesi gereken belirli site izinlerinin olması durumunda uyarıyor. Yalnız bu özelliğin elle çalıştırılması gerekiyor. Güncellemeyle birlikte Güvenlik Kontrolü arka planda çalışacak ve olası tehlikeli aktiviteler konusunda kullanıcıyı otomatik olarak uyaracak.
Daha akıllı performans kontrolleri
Güvenlik Kontrolü, ayrıca kullanıcının bir süredir kullanmadığı belli sitelere ilişkin izinleri iptal etmesine ve sitelerin gönderdiği bildirimleri hızlıca kapatmasına olanak tanıyacak.
Sekme gruplarını kaydetme
Gemini, Chrome'a geliyor
Google, yeni yapay zeka modeli Gemini ile güçlendirilen özelliklerin 2024 başında Chrome’a getirileceğini de belirtti. Gemini’nin Chrome’a geleceğini daha önce CEO Sundar Pichai’den duymuştuk.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.