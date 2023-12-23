Tam Boyutta Gör Google, yakın zamanda yayınladığı blog yazısında kullanıcıları kötü amaçlı etkinlikler konusunda bilgilendirmek ve tarayıcının bellek kullanımını boşaltmaya yardımcı olmak için tasarlanmış birkaç yeni Chrome özelliğine dikkat çekti.

Google Chrome, bellek tasarrufu için olasılıkları hesaplayacak 1 ay önce eklendi

Kişiselleştirilebilir ve proaktif güvenlik kontrolü

Listenin ilk sırasında Güvenlik Kontrolü (Safety Check) yer alıyor. Bu yerleşik araç, kullanıcının kayıtlı şifrelerinden herhangi birinin sızdırılması, yüklü eklentilerden herhangi birinin potansiyel olarak kötü amaçlı olması ve ilgilenilmesi gereken belirli site izinlerinin olması durumunda uyarıyor. Yalnız bu özelliğin elle çalıştırılması gerekiyor. Güncellemeyle birlikte Güvenlik Kontrolü arka planda çalışacak ve olası tehlikeli aktiviteler konusunda kullanıcıyı otomatik olarak uyaracak.

Daha akıllı performans kontrolleri

Güvenlik Kontrolü, ayrıca kullanıcının bir süredir kullanmadığı belli sitelere ilişkin izinleri iptal etmesine ve sitelerin gönderdiği bildirimleri hızlıca kapatmasına olanak tanıyacak.

Sekme gruplarını kaydetme

Tam Boyutta Gör Google, ayrıca Chrome’un sekme gruplarına gelecek yeni özellikten bahsetti. Chrome, kullanıcıların sekme gruplarını kaydetmelerine izin verecek. Böylece bu gruplar cihazlar arasında kullanılabilecek. Sekmelerden bahsetmişken, Chrome’un açık sekmelerin üzerlerine gelindiğinde bellek kullanımına ilişkin daha fazla detay sağladığı bilgisi de paylaşıldı. Bellek Tasarruf modu, ayarlarda Performans bölümünden açılabiliyor.

Gemini, Chrome'a geliyor

Google, yeni yapay zeka modeli Gemini ile güçlendirilen özelliklerin 2024 başında Chrome’a getirileceğini de belirtti. Gemini’nin Chrome’a geleceğini daha önce CEO Sundar Pichai’den duymuştuk.

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Google, Chrome tarayıcıya gelecek yeni özellikleri duyurdu