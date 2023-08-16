Google Chrome tarayıcı ve Google Aramalar uygulaması, artık uzun makaleleri özetlemek için bir seçenek sunuyor. Açıldığında, Google, içeriğin önemli noktalarını çıkarmakla birlikte içerikten alınan soru ve yanıtların yer aldığı “Sayfayı keşfet” bölümü gösteriyor.

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İçeriğin önemli noktalarını çıkaracak

Google, yeni internette gezinirken üretken arama deneyimi (SGE) özelliğiyle insanların içerik üreticilerin uzun formatta yazılarını daha kolay anlayacaklarını söylüyor. Yalnız, Google, internette ücretsiz olarak okunabilen makaleler için önemli noktaları çıkaracak. Abonelik gerektiren makalelerde bu özellik çalışmayacak.

Yapay zeka destekli yeni özellik şu anda Chrome tarayıcıda iOS ve Android için mevcut. Google, ilerleyen günlerde masaüstünde de sunmayı planlıyor.

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Google Chrome, yeni özelliğiyle uzun makaleleri özetleyecek