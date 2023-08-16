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    Google Chrome, yeni özelliğiyle uzun makaleleri özetleyecek

    Google, Chrome tarayıcı için kullanıcıların internetteki bilgileri öğrenmelerini ve anlamlandırmalarını kolaylaştıracak yeni özelliğini devreye aldı.            
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    Google Chrome tarayıcı ve Google Aramalar uygulaması, artık uzun makaleleri özetlemek için bir seçenek sunuyor. Açıldığında, Google, içeriğin önemli noktalarını çıkarmakla birlikte içerikten alınan soru ve yanıtların yer aldığı “Sayfayı keşfet” bölümü gösteriyor.

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    İçeriğin önemli noktalarını çıkaracak

    Google, yeni internette gezinirken üretken arama deneyimi (SGE) özelliğiyle insanların içerik üreticilerin uzun formatta yazılarını daha kolay anlayacaklarını söylüyor. Yalnız, Google, internette ücretsiz olarak okunabilen makaleler için önemli noktaları çıkaracak. Abonelik gerektiren makalelerde bu özellik çalışmayacak.

    Yapay zeka destekli yeni özellik şu anda Chrome tarayıcıda iOS ve Android için mevcut. Google, ilerleyen günlerde masaüstünde de sunmayı planlıyor.

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    Rhodope Thrax 1 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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