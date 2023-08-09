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    Google, güvenliği artırıyor: Chrome, haftalık güncellenecek

    Google, popüler web tarayıcısı Chrome için iki haftada bir yayınladığı güvenlik yaması güncellemelerini haftalık olarak dağıtmaya başlayacak.                    
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    google chrome güvenlik güncellemeleri daha hızlı dağıtılacak Tam Boyutta Gör
    Google Chrome, dönüm noktası olarak adlandırılan büyük güncellemeleri dört haftada bir (önceden altı haftada birdi) alıyor. Google, kullanıcıların güvenlik açıklarından daha az etkilenmeleri için kararlı sürüme güncellemeleri haftalık sunacak.

    Chrome güvenlik güncellemeleri daha hızlı ulaştırılacak

    Güvenlik güncellemeleri, Chrome 116 sürümden başlayarak masaüstü ve mobil kullanıcılara daha hızlı ulaştırılmış olacak. Chromium açık kaynak bir proje olduğundan, kaynak kodları herkese açık oluyor. Bu da kötü niyetli kişilerin beta sürümde düzeltilen hataları ve giderilen güvenlik açıklarını görüp ona göre aksiyon almalarını sağlıyor. Google, beta sürümden final sürümüne kadar olan süreçteki yama boşluğunu daha da kısaltarak, kötü aktörlerin bundan faydalanmasının önüne geçecek.

    Google, yeni haftalık güncellemelerin Chrome’un kullanım şeklini değiştirmeyeceğini, milestone sürümlerinin de aynı zaman aralığında ulaştırılacağını söylüyor. Chrome 77 ve daha eski sürümlerde yama boşluğu yaklaşık 35 gündü ve iki haftada bir yama döngüsünün uygulanmasıyla birlikte yaklaşık 15 güne düşürüldü. Şimdi, bu boşluk daha da düştü. Bu da kullanıcıların büyük açıkları kapatan yamaları daha hızlı almasını sağlayacak.

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