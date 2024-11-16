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    Google, Pixel Tablet 2'nin üretkenlik özelliklerini güçlendiriyor

    Teknoloji devi Google'ın yeni tableti Pixel Tablet 2'nin, üretkenlik odaklı yenilikleri ve gelişmiş donanım özellikleri ile dikkat çekmesi bekleniyor. İşte detaylar:
    Google, Pixel Tablet 2'nin üretkenlik özelliklerini güçlendiriyor Tam Boyutta Gör
    Google'ın tablet pazarındaki varlığını güçlendirme hamlesi, Pixel Tablet 2 ile yeni bir boyut kazanıyor. İlk nesil Pixel Tablet'in piyasaya sürülmesinden yaklaşık bir buçuk yıl sonra, Google'ın yeni nesil tableti, üretkenlik odaklı özelliklerle dikkat çekiyor. Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, cihaz önemli donanımsal ve yazılımsal yeniliklerle gelecek.

    Google Pixel Tablet 2, klavyeli bir kılıfa sahip olabilir

    Yeni nesil tabletin en dikkat çekici özelliklerinden biri, geliştirilmiş kamera sistemi olacak. İlk modelde bulunan 8 MP'lik ön ve arka kameraların yerini daha gelişmiş bir sistem alacak. Her ne kadar kameranın teknik detayları henüz netlik kazanmamış olsa da, görüntü işleme teknolojisinde ve kamera özelliklerinde önemli iyileştirmeler bekleniyor.

    Pixel Tablet 2'nin kalbinde yer alacak işlemci konusunda ise heyecan verici gelişmeler var. Cihazın ya mevcut Tensor G4 ya da yaklaşan Tensor G5 çipini kullanması bekleniyor. Her iki seçenek de, ilk nesil tablette kullanılan Tensor G2'ye kıyasla önemli bir performans artışı vadediyor. Bu yeni işlemci sayesinde tablet, 7 yıllık yazılım güncellemesi desteği sunacak ve harici ekran bağlantısı gibi üretkenlik odaklı özellikleri destekleyecek.

    Google'ın üretkenlik vizyonunu destekleyen en önemli yeniliklerden biri de özel tasarım klavye kılıfı olacak. Pogo pin bağlantısı üzerinden tablete bağlanacak olan bu aksesuar, aynı zamanda stand görevi görecek şekilde katlanabilir yapıda olacak. Bu, ilk nesil Pixel Tablet için planlanan ancak kalite endişeleri nedeniyle iptal edilen aksesuar stratejisinin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi anlamına geliyor.

    Android işletim sisteminin tablet deneyimi konusunda kaydettiği ilerleme de Pixel Tablet 2'nin yeteneklerini destekleyecek nitelikte. Masaüstü pencere desteği, gelişmiş klavye erişilebilirlik seçenekleri, yeni dokunmatik yüzey özellikleri ve kalem desteği gibi yenilikler, tabletin üretkenlik potansiyelini artırıyor. 2025'te piyasaya sürülmesi beklenen cihazın Android 15 veya 16 sürümüyle gelmesi bekleniyor ve bu da kullanıcılara daha fazla yenilik sunacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 1 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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