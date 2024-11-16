Google, Pixel Tablet 2'nin üretkenlik özelliklerini güçlendiriyor

Google Pixel Tablet 2, klavyeli bir kılıfa sahip olabilir
Yeni nesil tabletin en dikkat çekici özelliklerinden biri, geliştirilmiş kamera sistemi olacak. İlk modelde bulunan 8 MP'lik ön ve arka kameraların yerini daha gelişmiş bir sistem alacak. Her ne kadar kameranın teknik detayları henüz netlik kazanmamış olsa da, görüntü işleme teknolojisinde ve kamera özelliklerinde önemli iyileştirmeler bekleniyor.
Pixel Tablet 2'nin kalbinde yer alacak işlemci konusunda ise heyecan verici gelişmeler var. Cihazın ya mevcut Tensor G4 ya da yaklaşan Tensor G5 çipini kullanması bekleniyor. Her iki seçenek de, ilk nesil tablette kullanılan Tensor G2'ye kıyasla önemli bir performans artışı vadediyor. Bu yeni işlemci sayesinde tablet, 7 yıllık yazılım güncellemesi desteği sunacak ve harici ekran bağlantısı gibi üretkenlik odaklı özellikleri destekleyecek.
Google'ın üretkenlik vizyonunu destekleyen en önemli yeniliklerden biri de özel tasarım klavye kılıfı olacak. Pogo pin bağlantısı üzerinden tablete bağlanacak olan bu aksesuar, aynı zamanda stand görevi görecek şekilde katlanabilir yapıda olacak. Bu, ilk nesil Pixel Tablet için planlanan ancak kalite endişeleri nedeniyle iptal edilen aksesuar stratejisinin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi anlamına geliyor.
Android işletim sisteminin tablet deneyimi konusunda kaydettiği ilerleme de Pixel Tablet 2'nin yeteneklerini destekleyecek nitelikte. Masaüstü pencere desteği, gelişmiş klavye erişilebilirlik seçenekleri, yeni dokunmatik yüzey özellikleri ve kalem desteği gibi yenilikler, tabletin üretkenlik potansiyelini artırıyor. 2025'te piyasaya sürülmesi beklenen cihazın Android 15 veya 16 sürümüyle gelmesi bekleniyor ve bu da kullanıcılara daha fazla yenilik sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir