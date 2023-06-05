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    Google’daki kripto aramaları 2020 seviyelerine geriledi

    Kripto paralara ilgi her geçen gün azalıyor. Eski yükseliş günlerini uzun zamandır yakalayamayan piyasa nedeniyle Google'da kripto para ile ilgili aramalar da azaldı.
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    Google’daki kripto aramaları 2020 seviyelerine geriledi Tam Boyutta Gör
    Google Trends verilerine göre "crypto" (kripto) kelimesinin arama hacmi 100 üzerinden 17 puana gerileyerek Aralık 2020'den beri en düşük seviyeye indi. "Crypto" aramaları Mayıs 2021 en yüksek seviyeyi görmüştü.

    LUNA’nın batışı, FTX’in kapanması, son zamanlarda artan düzenleyici baskılar, eski kripto borsalarının iflas bildirisi, kripto dostu bankalarda yaşanan problemler, siber saldırılar derken neredeyse her ay gözden düşen kripto endüstrisi, bu veriyi Google Trends’te de göstermiş oldu.

    Kripto para birimleri bir dönem oldukça popüler hale gelmişti. Kripto para birimlerinin hızlı bir şekilde benimsenmesi ile bu alandaki çalışmalar ve araştırmalar da artış göstermişti. Şimdilerde bu araştırmalar ve aramalarda bir düşüş gözlemlendi. Kriptoya olan çevrimiçi ilgi, 100 üzerinden 17 puanla Mayıs 2021’de ulaştığı en yüksek seviyelerden büyük bir düşüş yaşadı. Sonrasında Bitcoin aşağı doğru hareketiyle bugün 26.791 dolara geriledi ve Ethereum da benzer bir düşüş rotası izledi. Özellikle kripto para sektörü farklı dönemlerde hareketli günlerden geçti. 

    Elde edilen verilere bakıldığı zaman kripto aramalarına olan ilgi bir hayli azalmış. Bitcoin’in (BTC) 10 haftadır 28.000 dolar civarında sabit kalması ve Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz’ın kısa bir süre önce kurumsal heyecan eksikliği nedeniyle cansız olarak nitelendirdiği bu durumun, kriptoya olan ilginin düşmesine neden olduğunu söyleyebiliriz.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

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