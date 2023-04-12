Xiaomi 13 Ultra'nın dev kamerasından fotoğraf örnekleri geldi: İşte çekim performansı

Hatırlayacağınız üzere dün Fransız duyumcu Steve Hemmerstoffer (Onleaks), Xiaomi 13 Ultra'nın ilk yüksek kaliteli görüntülerini yayınlamıştı. Paylaşılan render'lardaki en dikkat çekici detay cihazın arka panelindeki devasa kamera ünitesi oldu.
Dört sensörlü dev kamera ünitesi
Xiaomi 13 Ultra'nın ana kamera sistemindeki dört görüntü sensörünün de 50 megapiksel olacağı söyleniyor. Ana sensör görevini 1 inçlik Sony IMX989 üstlenecek. Paylaşılan kareler çekim performansının beklentileri karşılayacağını gösteriyor. Bakalım bu durum gerçekte de karşılık bulacak mı?
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