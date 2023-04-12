Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 13 Ultra'nın dev kamerasından fotoğraf örnekleri geldi: İşte çekim performansı

    Xiaomi devasa kamera ünitesine sahip yeni akıllı telefonunu çok yakında tanıtacak. Duyuru tarihi yaklaşırken Xiaomi 13 Ultra kamerası ile çekilmiş fotoğraf örnekleri internete düştü.
    1
    Xiaomi 13 Ultra'nın dev kamerasından fotoğraf örnekleri geldi Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Xiaomi, merakla beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefonunu 18 Nisan'da tanıtacak. Lansmana sayılı günler kala Xiaomi 13 Ultra'nın Leica imzalı kamerasıyla çekilmiş fotoğraf örnekleri yayınlandı. Görüntüler güvenilir kaynak Ice Universe'ten geliyor.

    Hatırlayacağınız üzere dün Fransız duyumcu Steve Hemmerstoffer (Onleaks), Xiaomi 13 Ultra'nın ilk yüksek kaliteli görüntülerini yayınlamıştı. Paylaşılan render'lardaki en dikkat çekici detay cihazın arka panelindeki devasa kamera ünitesi oldu.

    Xiaomi 13 Ultra'nın dev kamerasından fotoğraf örnekleri geldi Tam Boyutta Gör

    Dört sensörlü dev kamera ünitesi

    Xiaomi 13 Ultra'nın ana kamera sistemindeki dört görüntü sensörünün de 50 megapiksel olacağı söyleniyor. Ana sensör görevini 1 inçlik Sony IMX989 üstlenecek. Paylaşılan kareler çekim performansının beklentileri karşılayacağını gösteriyor. Bakalım bu durum gerçekte de karşılık bulacak mı?

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    emar çektirenlerin yorumları lol fps sorunu logitech z2300 basketbol handikap nedir maladaptive daydreaming kurtulanlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    DH-LION
    DH-LION
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız