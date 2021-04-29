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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google'dan büyük yenilik (!) 500 gün sonra Stadia'ya arama çubuğu eklendi

    Geliştirdikleri arama motorunun kalitesi ve popülerliği ile ünlü olan kendi servisi Google Stadia'ya tam 500 gün sonra arama çubuğu ekledi. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    29 Nisan 2021, 12:45 (2 sa.)
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    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Google'dan büyük yenilik (!) 500 gün sonra Stadia'ya arama çubuğu eklendi
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    Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Google'ın geçtiğimiz yıllarda erişime açtığı stream ederek oyun oynamayı sağlayan Google Stadia'ya yeni bir özellik eklendi.

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    Ayrıca Bkz. "Netflix'in yeni özelliği tüm dünyada erişime açıldı: "Bir Şeyler Oynat""

    Google Stadia'nın son güncellemesi ile birlikte servisin mağaza kısmına "Arama Çubuğu" eklendi. Yani artık kullanıcılar aradığı şeyi doğrudan eliyle aramak yerine arama çubuğuna yazarak ulaşabilecek. Hemen hemen her yerde karşımıza çıkan artık basitleşmiş özelliğin Stadia'ya eklenmesi aslında pek de büyük bir olay değil.

    Ancak böylesine basitleşmiş bir özelliğin Stadia gibi büyük umutlarla beklenen yüksek bütçeli bir servise şu an ekleniyor olması büyük bir olay. Stadia'nın Google'a ait olması ise asıl büyük olay. Sonuçta bugün Google dediğimiz şirketi Google yapan şeyin arama motoru olduğunu söyleyebiliriz. 

    Stadia ne yazık ki 2 yıldır istediği çıkışı yapamadı. En son kendi oyun stüdyolarını kapattıkları açıklamıştı. Stadia'nın özellikle Red Dead Redemption 2 gibi büyük oyunlara milyon dolarlar harcayıp platforma getirmesi büyük tepki çekmişti. Google Stadia şu anda Türkiye dahil birçok ülkede erişime açık değil.



    https://www.ign.com/articles/google-stadia-from-the-company-that-revolutionized-search-engines-finally-has-a-search-bar
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    L lollololo 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Stadia’nın zihniyet olarak xbox game pass mantığına dönmeli yoksa tutunamaz
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    F Firatkaptan 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ülkemize erişime açık değilmiş. Şaşırmadık
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    ghostmen323 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Bunlar durarak, yan gelip yatarak olmadı, çalışarak oldu ÇALIŞARAK"
    -Google Tape Privatebron
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    ByLeoN13 (Abdullah Bildirici) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    saçma sapan hareket ediyorlar türkiyedeki oyuncu kitlesini çekebileceklerini sanmıyorum diğer ülkeleri bilemem.
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    L lollololo 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Stadia’nın zihniyet olarak xbox game pass mantığına dönmeli yoksa tutunamaz
    Yanıtla +7
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