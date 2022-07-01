Google, geliştiricilere 90 milyon dolar tazminat ödeyecek: Peki ama neden?

Google, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Google’ı uygulama yayınlama gücünü kötüye kullanmak ve Play Store üzerinden yapılan uygulama satın alma ve uygulama içi satın alma işlemleri için %30’luk haksız ücret talep etmekle suçlayan geliştiricilere davanın sonuçlanması için 90 milyon dolar tazminat ödeyeceğini söyledi.

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Kimler ödeme alacak?

Şirket, 2016 - 2021 yılları arasında Google Play Store aracılığıyla her yıl 2 milyon dolardan az kazanan Amerikalı geliştiricilerin tazminat almaya hak kazanacağını kaydetti. Google Play üzerinden gelir elde eden ABD’li geliştiricilerin büyük çoğunlunun isterlerse bu fondan para almaya hak kazanacağı belirtildi. Mahkeme anlaşmayı onaylarsa, hak kazanan geliştiriciler bilgilendirilecek ve fondan almaları sağlanacak.

Ne kadar ödeme yapılacak?

Davacıları temsil eden hukuk firması Hagens Berman Sobol Shapiro LLP, geliştiricilerin minimum 250 dolar (200.000 dolara kadar) geri ödeme alma hakkına sahip olduğunu söyledi. Şirket, Amerika’daki 48.000’den fazla geliştiricinin Google tarafından ödeme almaya uygun olduğunu kaydetti.

Google, 90 milyon dolarlık ödeme fonunun yanı sıra promosyon e-postaları gibi geliştiricilerin kullanıcılarla uygulama dışı yollarla iletişeme geçebileceğini açıkça belirten geliştirici dağıtım sözleşmesi belgesini revize ettiğini söyledi.

Play Store vergisi ne kadar?

Google, %30 Play Store vergisiyle ilgili eleştirileri ele almak için 2021’de her yıl 1 milyon dolar kazanan geliştiriciler için kesintiyi %15’e indirmişti. Daha sonra abonelik tabanlı uygulamalar için Play Store ücretlerini %15’e, e-kitaplar ve müzik dağıtımı gibi belirli kategorideki medya uygulamaları için %10’a kadar düşürmüştü.

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Google’dan geliştiricilere 90 milyon dolar geri ödeme