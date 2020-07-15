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    Google’dan Hintli Jio operatörüne dev yatırım

    Hindistan’ın en büyük operatörü ve perakende mağaza devlerinden birisi olan Reliance Jio, Google’dan 4.5 milyar dolarlık yatırım aldı. Google ülkede yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google’dan Hintli Jio operatörüne dev yatırım
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    1.5 milyara doğru giden nüfusuyla çok önemli bir potansiyeli bünyesinde barındıran Hindistan, teknoloji devlerinin de iştahını kabartıyor. Sayısız teknoloji girişimine ev sahipliği yapan ve teknoloji devlerine CEO yetiştiren Hindistan’a yatırımlar da artıyor.

    Google’dan dev yatırım

    Geçtiğimiz günlerde Google’ın Hindistan yatırımları için 10 milyar dolar civarında bir kaynak ayırdığı gündeme gelmişti. Bu yatırım içerisinde aslan payı ise ülkenin en büyük operatörüne ayrıldı.

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    Gelen açıklamalara göre Reliance Jio hisselerinin yüzde 7.7 civarındaki kısmı 4.5 milyar dolar karşılığında Google tarafından satın alındı. Google özellikle giriş seviyesi akıllı telefon sınıfında Jio ile ortak çalışacak. Geçmiş yıllarda yapılan analizlerin aksine ülkede halen 1GB RAM ve altındaki telefonlar önemli bir pazar payına sahip.

    Reliance Jio operatörü ülkede sadece iletişim hizmetleri sunmuyor. Aynı zamanda büyük bir perakende mağaza zinciri, yapay zeka merkezleri, veri merkezleri ve bulut merkezleri mevcut. Bunları da milyonlarca insana düşük maliyetlerle sunuyor. Bu durum firmanın daha çok borca girmesine sebep oldu.

    Jio operatörüne daha önce Facebook tarafından 5.7 milyar dolar, Intel tarafından 250 milyon dolar ve Qualcomm tarafından da 97 milyon dolar yatırım yapılmıştı. Teknoloji devleri ülkede varlıklarını arttırmak, 5G geçişinde söz sahibi olmak veya yeni teknolojiler sunmak amacını güdüyor.



    https://www.engadget.com/google-investment-jio-india-101523701.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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