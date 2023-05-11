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    Google’dan kritik özellik: Yapay zeka görselleri tespit edilecek

    Google, Arama'da ve başka yerlerde yapay zeka görsellerini tanımlamaya yardımcı olacak yeni özellikler getiriyor. Bu sayede kötü amaçlar için kullanılan sahte yapay zeka görselleri tespit edilecek.
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    Google’dan kritik özellik: Yapay zeka görselleri tespit edilecek Tam Boyutta Gör
    Google, yapay zeka tarafından üretilen görsellerden kaynaklanan yanlış bilgi potansiyeliyle mücadele etmek için ilk kritik adımı atıyor. I/O 2023 geliştirici konferansında yapılan duyurular arasında yapay zeka tarafından oluşturulmuş görsellerin tespit edilmesi ve tanımlanması yer aldı. Firma bunun için iki yeni özellik getiriyor: “Bu görsel hakkında” ile görselin kendisi hakkında daha fazla arka plan bilgisi ve "yapay zeka tarafından oluşturuldu" etiketlemesiyle direkt tanımlama.

    Şirket, yeni özelliklerin daha fazla görsel okuryazarlık içermek ve insanların bir görüntünün güvenilir mi yoksa yapay zeka tarafından mı oluşturulduğunu daha hızlı değerlendirmelerine yardımcı olmak için mevcut çalışmalarının bir uzantısı olduğunu söylüyor. Elbette Google’ın getirdiği bu özellikler yanlış bilgilendirme amacıyla yapay zeka tarafından oluşturulmuş görselleri engellemiyor fakat, en azından bu görsellerin tespitini kolaylaştırıyor.

    "Bu görsel hakkında"

    "Önümüzdeki aylarda" gelecek olan ilk yeni eklenti, "Bu görsel hakkında" özelliğinde görseller hakkında daha fazla bilgi sunacak. Bu özellik sayesinde aranan görselin veya benzerinin ilk kez çevrimiçi olarak nerede göründüğü kullanıcıya gösterilecek. Elbette görselin başka nerelerde görüldüğü de gösterilecek. Bu ikinci kısım, haber siteleri veya doğruluk kontrol siteleri gibi şeyleri içerebilir; bu da web'de arama yapanları, yanlış bilgilendirme kampanyalarında nasıl kullanılmış olabileceği de dahil olmak üzere söz konusu görsel hakkında daha fazla bilgi edinmeye yönlendirebilir.

    Google, 2022 yılında yapılan Poynter araştırmasına göre insanların yüzde 62'sinin artık günlük ya da haftalık olarak yanlış bilgiyle karşılaştığını belirtiyor. Google "Bu görsel hakkında" özelliğiyle bu sorunu çözmeyi umuyor. Google, internet ilk bakışta hemen göze çarpmayan yapay zeka tarafından üretilen görüntülerle (örneğin, Papa Francis'in şişme mont giymesi) dolup taşmadan önce bu aracı tanıtarak proaktif davranıyor.

    "Yapay zeka tarafından oluşturuldu"

    google
    Bu yılın ilerleyen dönemlerinde kullanıcılar, mobil ve masaüstü Google Chrome web tarayıcısında bir görsele sağ tıklayıp veya uzun basarak bu özelliğe erişebilecekler. Ancak bu özellik başlangıçta ABD ile sınırlı olacak ve yalnızca İngilizce dilinde kullanılabilecek.

    Bu arada, yapay zeka tarafından üretilmiş görselleri de tespit etmeyi kolaylaştıran ikinci bir özelliği kullanıma alıyor. Şimdilik Google’ın yapay zeka araçları tarafından üretilen görsellerde "yapay zeka tarafından oluşturuldu" etiketlemesi yapılacak. Google, Midjourney, Shutterstock ve diğerleri dahil olmak üzere birçok yayıncının bu özelliği benimseyeceğini söylüyor. Google, bu özelliğin de "önümüzdeki aylarda" kullanıma sunulacağını söyledi.

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    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 19 saat önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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