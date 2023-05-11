Google’dan kritik özellik: Yapay zeka görselleri tespit edilecek

Şirket, yeni özelliklerin daha fazla görsel okuryazarlık içermek ve insanların bir görüntünün güvenilir mi yoksa yapay zeka tarafından mı oluşturulduğunu daha hızlı değerlendirmelerine yardımcı olmak için mevcut çalışmalarının bir uzantısı olduğunu söylüyor. Elbette Google’ın getirdiği bu özellikler yanlış bilgilendirme amacıyla yapay zeka tarafından oluşturulmuş görselleri engellemiyor fakat, en azından bu görsellerin tespitini kolaylaştırıyor.
"Bu görsel hakkında"
"Önümüzdeki aylarda" gelecek olan ilk yeni eklenti, "Bu görsel hakkında" özelliğinde görseller hakkında daha fazla bilgi sunacak. Bu özellik sayesinde aranan görselin veya benzerinin ilk kez çevrimiçi olarak nerede göründüğü kullanıcıya gösterilecek. Elbette görselin başka nerelerde görüldüğü de gösterilecek. Bu ikinci kısım, haber siteleri veya doğruluk kontrol siteleri gibi şeyleri içerebilir; bu da web'de arama yapanları, yanlış bilgilendirme kampanyalarında nasıl kullanılmış olabileceği de dahil olmak üzere söz konusu görsel hakkında daha fazla bilgi edinmeye yönlendirebilir.
Google, 2022 yılında yapılan Poynter araştırmasına göre insanların yüzde 62'sinin artık günlük ya da haftalık olarak yanlış bilgiyle karşılaştığını belirtiyor. Google "Bu görsel hakkında" özelliğiyle bu sorunu çözmeyi umuyor. Google, internet ilk bakışta hemen göze çarpmayan yapay zeka tarafından üretilen görüntülerle (örneğin, Papa Francis'in şişme mont giymesi) dolup taşmadan önce bu aracı tanıtarak proaktif davranıyor.
"Yapay zeka tarafından oluşturuldu"
Bu arada, yapay zeka tarafından üretilmiş görselleri de tespit etmeyi kolaylaştıran ikinci bir özelliği kullanıma alıyor. Şimdilik Google’ın yapay zeka araçları tarafından üretilen görsellerde "yapay zeka tarafından oluşturuldu" etiketlemesi yapılacak. Google, Midjourney, Shutterstock ve diğerleri dahil olmak üzere birçok yayıncının bu özelliği benimseyeceğini söylüyor. Google, bu özelliğin de "önümüzdeki aylarda" kullanıma sunulacağını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.