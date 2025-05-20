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    Google, gerçekçi görseller üreten Imagen 4 yapay zekasını tanıttı

    Google, I/O 2025 kapsamında halihazırda mevcut olan Imagen 3'ten daha kaliteli sonuçlar veren Imagen 4 adlı yeni bir görüntü oluşturma yapay zeka modelini kullanıma sundu.

    Google, gerçekçi görseller üreten Imagen 4 yapay zekasını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Google, I/O 2025 etkinliğinde yeni nesil yapay zeka destekli görsel üretim modeli Imagen 4’ü resmen tanıttı. Bir önceki sürüm olan Imagen 3’e kıyasla çok daha kaliteli ve detaylı görseller üretebildiği belirtilen yeni model, hem gerçekçi hem de soyut tarzlarda 2K çözünürlüğe kadar görseller oluşturabiliyor.

    Imagen 4 ince eleyip sık dokuyor

    Google, gerçekçi görseller üreten Imagen 4 yapay zekasını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Google’ın açıklamasına göre Imagen 4, kumaş dokuları, su damlaları ve hayvan tüyleri gibi küçük ama görselliğin kalitesini belirleyen detay unsurları büyük bir başarıyla işleyebiliyor. Şirketin Labs biriminin başındaki isim Josh Woodward, basın brifinginde Imagen 4’ün kalite konusunda dev bir sıçrama olduğunu, metin ve tipografi üretimi konusuna da özel olarak odaklandıklarını söylüyor. Bu sayede slaytlar, davetiyeler veya metinle görselin birleştiği her tür içerik için daha ideal bir model ortaya çıkarılmış.
    Google, gerçekçi görseller üreten Imagen 4 yapay zekasını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Piyasada Midjourney v7, OpenAI'ın DALL-E modeli ve benzeri birçok güçlü yapay zeka destekli görsel üretim aracı varken, Imagen 4’ün öne çıktığı en önemli alanlardan biri ise hızı. Google, Imagen 4’ün selefine kıyasla daha hızlı olduğunu ve yakında 10 kata kadar daha hızlı bir varyantının da yayınlanacağını açıkladı.

    Imagen 4, bugünden itibaren Google’ın Gemini uygulamasında, Whisk ve Vertex AI platformlarında aktif olarak kullanılabiliyor. Ayrıca Google Workspace ürünleri olan Slides, Vids, Docs gibi araçlarla da entegre bir şekilde çalışarak kullanıcıların görsel üretim süreçlerini doğrudan iş akışlarına taşımalarına olanak tanıyor.

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