Google DeepMind CEO: “Tekilliğin eteklerinde olabiliriz”

Tam Boyutta Gör İnsanlık tarihi boyunca bazı dönemler medeniyetin yönünü değiştiren kırılma anları olarak kabul edildi. Matbaanın icadı, elektriğin yaygınlaşması, internetin doğuşu ve akıllı telefon devrimi bunlardan bazılarıydı. Ancak teknoloji dünyasında uzun yıllardır konuşulan bir kavram var ki, gerçekleşmesi halinde tüm bu dönüşümlerin çok ötesine geçebileceği düşünülüyor: Tekillik.

Tekillik ya da İngilizce adıyla “singularity”, en basit tanımıyla yapay zekanın insan zekasını aşarak kendi gelişimini insan müdahalesi olmadan sürdürebildiği noktayı ifade ediyor. Bu senaryoda teknolojik ilerleme o kadar hızlanıyor ki, insanların geleceği öngörmesi neredeyse imkansız hale geliyor. Bilim kurgu eserlerinde sıkça işlenen bu fikir, yıllardır yalnızca teorik bir gelecek tartışması olarak görülüyordu. Ancak artık büyük teknoloji şirketlerinin yöneticileri bu kavramı sahnelerde daha yüksek sesle dile getirmeye başladı.

Bu isimlerden biri de Google DeepMind CEO’su Demis Hassabis oldu. Google I/O 2026 etkinliğinin kapanış konuşmasında Hassabis, insanlığın “tekilliğin eteklerinde” olabileceğini söyledi:

“Google’ın en son teknoloji araştırma ve ürünleri, tüm dünyanın yararına AGI’nin inanılmaz potansiyelini ortaya çıkarmaya yardımcı olacak. Geriye dönüp bu döneme baktığımızda, tekilliğin eteklerinde durduğumuzu fark edeceğimizi düşünüyorum.

Bu, insanlık için çok önemli bir an olacak. Bu teknoloji, insan yaratıcılığını katbekat artıracak ve bilimsel keşifler ile ilerlemenin yeni altın çağını başlatarak, her yerde herkesin hayatını iyileştirecek.”

Hassabis'in tekillik yaklaşımı klasik yorumlardan ayrılıyor





Tekillik kavramı uzun yıllardır fütürist Ray Kurzweil ve bilim kurgu yazarı Vernor Vinge gibi isimlerle anılıyor. Ancak Demis Hassabis’in yaklaşımı biraz daha farklı. DeepMind CEO’su birkaç ay önce Bloomberg’e verdiği röportajda, tekilliği doğrudan “tam AGI’nin ortaya çıkışı” ile eş anlamlı gördüğünü belirtmişti.

Hassabis aynı röportajda mevcut teknolojilerin henüz bu seviyeye yakın olmadığını da açık şekilde söylemişti. Buna rağmen AGI için oldukça iddialı bir zaman tahmini vermeye devam ediyor. DeepMind CEO’suna göre 2030 yılına kadar AGI’ye ulaşılma ihtimali yüzde 50 seviyesinde.

Bilimsel keşifleri hızlandırılacak

Hassabis’in konuşmasından hemen önce tanıtılan projelerden biri de “Gemini for Science” oldu. Google Labs ve Google Antigravity bünyesinde geliştirilen araçlar, bilimsel araştırmaları hızlandırmayı amaçlıyor.

Google, yapay zek destekli sistemlerle özellikle ilaç keşfi süreçlerini yeniden tasarlamak istiyor. Hassabis’e göre uzun vadede bu teknolojiler, bugün çözümü bulunamayan hastalıkların tedavisinde kritik rol oynayabilir.

