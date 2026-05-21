Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google DeepMind CEO: “Tekilliğin eteklerinde olabiliriz”

    Google DeepMind CEO’su Demis Hassabis, insanlığın “tekilliğin eteklerinde” olabileceğini söyledi. Google’a göre yapay zeka, bilim ve sağlıkta yeni bir dönemi başlatabilir.

    Google DeepMind CEO: “Tekilliğin eteklerinde olabiliriz” Tam Boyutta Gör
    İnsanlık tarihi boyunca bazı dönemler medeniyetin yönünü değiştiren kırılma anları olarak kabul edildi. Matbaanın icadı, elektriğin yaygınlaşması, internetin doğuşu ve akıllı telefon devrimi bunlardan bazılarıydı. Ancak teknoloji dünyasında uzun yıllardır konuşulan bir kavram var ki, gerçekleşmesi halinde tüm bu dönüşümlerin çok ötesine geçebileceği düşünülüyor: Tekillik.

    Tekillik ya da İngilizce adıyla “singularity”, en basit tanımıyla yapay zekanın insan zekasını aşarak kendi gelişimini insan müdahalesi olmadan sürdürebildiği noktayı ifade ediyor. Bu senaryoda teknolojik ilerleme o kadar hızlanıyor ki, insanların geleceği öngörmesi neredeyse imkansız hale geliyor. Bilim kurgu eserlerinde sıkça işlenen bu fikir, yıllardır yalnızca teorik bir gelecek tartışması olarak görülüyordu. Ancak artık büyük teknoloji şirketlerinin yöneticileri bu kavramı sahnelerde daha yüksek sesle dile getirmeye başladı.

    Bu isimlerden biri de Google DeepMind CEO’su Demis Hassabis oldu. Google I/O 2026 etkinliğinin kapanış konuşmasında Hassabis, insanlığın “tekilliğin eteklerinde” olabileceğini söyledi:

    “Google’ın en son teknoloji araştırma ve ürünleri, tüm dünyanın yararına AGI’nin inanılmaz potansiyelini ortaya çıkarmaya yardımcı olacak. Geriye dönüp bu döneme baktığımızda, tekilliğin eteklerinde durduğumuzu fark edeceğimizi düşünüyorum.

    Bu, insanlık için çok önemli bir an olacak. Bu teknoloji, insan yaratıcılığını katbekat artıracak ve bilimsel keşifler ile ilerlemenin yeni altın çağını başlatarak, her yerde herkesin hayatını iyileştirecek.”

    Hassabis’in tekillik yaklaşımı klasik yorumlardan ayrılıyor



    Tekillik kavramı uzun yıllardır fütürist Ray Kurzweil ve bilim kurgu yazarı Vernor Vinge gibi isimlerle anılıyor. Ancak Demis Hassabis’in yaklaşımı biraz daha farklı. DeepMind CEO’su birkaç ay önce Bloomberg’e verdiği röportajda, tekilliği doğrudan “tam AGI’nin ortaya çıkışı” ile eş anlamlı gördüğünü belirtmişti.

    Hassabis aynı röportajda mevcut teknolojilerin henüz bu seviyeye yakın olmadığını da açık şekilde söylemişti. Buna rağmen AGI için oldukça iddialı bir zaman tahmini vermeye devam ediyor. DeepMind CEO’suna göre 2030 yılına kadar AGI’ye ulaşılma ihtimali yüzde 50 seviyesinde.

    Bilimsel keşifleri hızlandırılacak

    Hassabis’in konuşmasından hemen önce tanıtılan projelerden biri de “Gemini for Science” oldu. Google Labs ve Google Antigravity bünyesinde geliştirilen araçlar, bilimsel araştırmaları hızlandırmayı amaçlıyor.

    Google, yapay zek destekli sistemlerle özellikle ilaç keşfi süreçlerini yeniden tasarlamak istiyor. Hassabis’e göre uzun vadede bu teknolojiler, bugün çözümü bulunamayan hastalıkların tedavisinde kritik rol oynayabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 3 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 6 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 6 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bilgi sarmal deneme sonuçları bulaşık makinesine arap sabunu kullananlar metin2 pvp motorun altından su akıyor webpos 3d nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno CAMON 40
    Tecno CAMON 40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO V15
    LENOVO V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum