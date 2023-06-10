Google Drive, Windows 7, 8 ve 8.1 için desteği kesiyor: İşte tarihi

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz şubat ayında Google, Chrome'un Windows 7 ve Windows 8 sürümlerine olan desteğinin kesileceğini duyurmuştu. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren yazılım devi, şimdi bulut depolama hizmeti Google Drive için de benzer bir karara imza atacak. Çok yakında 32-bit işletim sistemleri, Windows 7, Windows 8 ve 8.1'in Google Drive desteği kesiliyor. İşte ayrıntılar.

Google Drive, Windows 7, 8 ve 8.1 için desteği kesiyor

Geçtiğimiz saatlerde yeni bir uyarı yayınlayan Google, şirketin Windows 8/8.1, Windows Server 2012 ve Windows'un tüm 32 bit sürümlerinde Google Drive desteğinin kesileceğini duyurdu. Yeni açıklamaya göre 32-bit Windows sürümlerine sahip kullanıcılar, Ağustos ayından sonra uygulamayı kullanamayacak. Dolayısıyla bu tarihten itibaren, kullanıcıların 64-bit Windows 10 veya daha Windows 11’e geçmeleri gerekiyor.

Öte yandan eski işletim sistemine sahip kullanıcıların, depolama hizmetine tarayıcı üzerinden erişebileceklerini belirtelim. Ayrıca yeni haberin şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Mayıs ayında paylaşılan raporlara göre Windows 8.1, küresel Windows pazarında yalnızca yüzde 0,72'lik bir paya sahip oldu. Bu rakamı ise yüzde 0,37'lik bir oranla Windows 8 ve Windows 7 (yüzde 3,61) takip ediyor.

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Ayrıca eski nesil işletim sistemlerine destek kesen tek uygulama Google Drive değil. Kısa süre önce tarayıcı pazarının önde gelen isimlerinden Mozilla, Windows 7, 8 ve 8.1 sürümleri için Firefox desteğinin sona ereceğini duyurdu. Bu noktada kullanıcıların Eylül 2024’e kadar yani 15 ay daha süresi olacak.

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Google Drive, Windows 7, 8 ve 8.1 için desteği kesiyor!