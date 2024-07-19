Google, düşük kaliteli uygulamaları Play Store'dan kaldırıyor

- Bu durum geliştiriciler için ne anlama geliyor?
- Uygulamalar için özel gereksinimler nelerdir?
- Yorumlar
Google, gelecek aydan itibaren düşük kaliteli uygulamaları kaldırıyor
Buna yalnızca sınırlı işlevselliğe ve içeriğe sahip uygulamalar veya düzgün yüklenmeyen veya yüklenemeyen uygulamalar dahil olacak. Bu değişikliğin 31 Ağustos 2024'te yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu, Google'ın Play Store'daki uygulamaların kalitesini iyileştirme yönündeki devam eden çabasının bir parçası olarak görülüyor.
Şirket, 2023 yılında 2 milyondan fazla politika ihlal eden uygulamanın yayınlanmasını engellemiş ve yaklaşık 200.000 uygulama gönderimini reddetmişti. Google, bu düşük kaliteli uygulamaları kaldırarak Play Store'u Android kullanıcıları için daha güvenli ve daha güvenilir bir yer haline getirmeyi umuyor.
Bu adım kullanıcıları zararlı olabilecek veya sadece zaman kaybı olabilecek uygulamalardan korumaya yardımcı olacak. Ayrıca, yüksek kaliteli uygulamalar oluşturan geliştiriciler için de iyi bir haber çünkü uygulamalarının keşfedilmesini kolaylaştıracak.
Google'ın güncellenen politikası, şirketin uygulama kalitesini ciddiye aldığının bir işareti. Ayrıca geliştiricilerin uygulamalarının standartlara uygun olduğundan emin olmaları için iyi bir hatırlatma. Kullanıcılar için Play Store'un uygulamaları bulmak için daha güvenilir bir yer haline geldiğinin de iyi bir işaretidir.
Bu durum geliştiriciler için ne anlama geliyor?
Play Store'da uygulamaları olan geliştiricilerin uygulamalarının yeni standartları karşıladığından emin olmaları gerekiyor. Bu, uygulamaların kararlı, duyarlı ve ilgi çekici olması gerektiği anlamına geliyor. Bu standartları karşılamayan uygulamalar Play Store'dan kaldırılabilir.
Uygulamalar için özel gereksinimler nelerdir?
Google, uygulamalar için gerekliliklerin tam listesini yayınlamadı ancak uygulamaların istikrarlı, duyarlı ve ilgi çekici bir kullanıcı deneyimi sunması gerektiğini söylediler. Bu muhtemelen uygulamaların iyi tasarlanmış, hatalardan arınmış olması ve kullanıcılara bir tür değer sunması gerektiği anlamına gelir.
Ayrıca Google'ın yalnızca diğer uygulamaların klonları olan veya gerçek bir işlevsellik sunmayan uygulamalara karşı sert önlemler alması da olası gözüküyor. Yalnızca reklam geliri elde etmek için tasarlanmış uygulamaların da hedef alınması muhtemel.Kaynakça https://www.phonearena.com/news/google-to-start-removing-low-quality-apps-from-the-play-store-beginning-next-month_id160547 https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/14983486#1&2&3&4&5&6&7&87&9&zippy=%2Cexamples-of-common-violations Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.