Google, düşük kaliteli uygulamaları Play Store'dan kaldırıyor

Tam Boyutta Gör Google, düşük kaliteli uygulamaları Play Store'dan kaldırmak için yeni adımlar atıyor. Şirket, uygulamaların iyi bir kullanıcı deneyimi sağladığından emin olmak için Spam ve Minimum İşlevsellik politikasını güncelledi. Kararsız, tepkisiz veya gerçek bir değer sunmayan uygulamalar Play Store'dan kaldırılacak.

Google, gelecek aydan itibaren düşük kaliteli uygulamaları kaldırıyor

Buna yalnızca sınırlı işlevselliğe ve içeriğe sahip uygulamalar veya düzgün yüklenmeyen veya yüklenemeyen uygulamalar dahil olacak. Bu değişikliğin 31 Ağustos 2024'te yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu, Google'ın Play Store'daki uygulamaların kalitesini iyileştirme yönündeki devam eden çabasının bir parçası olarak görülüyor.

Şirket, 2023 yılında 2 milyondan fazla politika ihlal eden uygulamanın yayınlanmasını engellemiş ve yaklaşık 200.000 uygulama gönderimini reddetmişti. Google, bu düşük kaliteli uygulamaları kaldırarak Play Store'u Android kullanıcıları için daha güvenli ve daha güvenilir bir yer haline getirmeyi umuyor.

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Bu adım kullanıcıları zararlı olabilecek veya sadece zaman kaybı olabilecek uygulamalardan korumaya yardımcı olacak. Ayrıca, yüksek kaliteli uygulamalar oluşturan geliştiriciler için de iyi bir haber çünkü uygulamalarının keşfedilmesini kolaylaştıracak.

Google'ın güncellenen politikası, şirketin uygulama kalitesini ciddiye aldığının bir işareti. Ayrıca geliştiricilerin uygulamalarının standartlara uygun olduğundan emin olmaları için iyi bir hatırlatma. Kullanıcılar için Play Store'un uygulamaları bulmak için daha güvenilir bir yer haline geldiğinin de iyi bir işaretidir.

Bu durum geliştiriciler için ne anlama geliyor?

Play Store'da uygulamaları olan geliştiricilerin uygulamalarının yeni standartları karşıladığından emin olmaları gerekiyor. Bu, uygulamaların kararlı, duyarlı ve ilgi çekici olması gerektiği anlamına geliyor. Bu standartları karşılamayan uygulamalar Play Store'dan kaldırılabilir.

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Uygulamalar için özel gereksinimler nelerdir?

Google, uygulamalar için gerekliliklerin tam listesini yayınlamadı ancak uygulamaların istikrarlı, duyarlı ve ilgi çekici bir kullanıcı deneyimi sunması gerektiğini söylediler. Bu muhtemelen uygulamaların iyi tasarlanmış, hatalardan arınmış olması ve kullanıcılara bir tür değer sunması gerektiği anlamına gelir.

Ayrıca Google'ın yalnızca diğer uygulamaların klonları olan veya gerçek bir işlevsellik sunmayan uygulamalara karşı sert önlemler alması da olası gözüküyor. Yalnızca reklam geliri elde etmek için tasarlanmış uygulamaların da hedef alınması muhtemel.

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