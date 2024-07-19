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    Google, düşük kaliteli uygulamaları Play Store'dan kaldırıyor

    Google, uygulamaların Play kataloğu için yükseltilmiş standartları karşılamasını ve içerik kullanıcı deneyimleri aracılığıyla kullanıcıları etkilemesini sağlamak için yeni bir güncelleme yapıyor.
    Google, düşük kaliteli uygulamaları Play Store'dan kaldırıyor Tam Boyutta Gör
    Google, düşük kaliteli uygulamaları Play Store'dan kaldırmak için yeni adımlar atıyor. Şirket, uygulamaların iyi bir kullanıcı deneyimi sağladığından emin olmak için Spam ve Minimum İşlevsellik politikasını güncelledi. Kararsız, tepkisiz veya gerçek bir değer sunmayan uygulamalar Play Store'dan kaldırılacak.

    Google, gelecek aydan itibaren düşük kaliteli uygulamaları kaldırıyor

    Buna yalnızca sınırlı işlevselliğe ve içeriğe sahip uygulamalar veya düzgün yüklenmeyen veya yüklenemeyen uygulamalar dahil olacak. Bu değişikliğin 31 Ağustos 2024'te yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu, Google'ın Play Store'daki uygulamaların kalitesini iyileştirme yönündeki devam eden çabasının bir parçası olarak görülüyor.

    Şirket, 2023 yılında 2 milyondan fazla politika ihlal eden uygulamanın yayınlanmasını engellemiş ve yaklaşık 200.000 uygulama gönderimini reddetmişti. Google, bu düşük kaliteli uygulamaları kaldırarak Play Store'u Android kullanıcıları için daha güvenli ve daha güvenilir bir yer haline getirmeyi umuyor.

    Bu adım kullanıcıları zararlı olabilecek veya sadece zaman kaybı olabilecek uygulamalardan korumaya yardımcı olacak. Ayrıca, yüksek kaliteli uygulamalar oluşturan geliştiriciler için de iyi bir haber çünkü uygulamalarının keşfedilmesini kolaylaştıracak.

    Google'ın güncellenen politikası, şirketin uygulama kalitesini ciddiye aldığının bir işareti. Ayrıca geliştiricilerin uygulamalarının standartlara uygun olduğundan emin olmaları için iyi bir hatırlatma. Kullanıcılar için Play Store'un uygulamaları bulmak için daha güvenilir bir yer haline geldiğinin de iyi bir işaretidir.

    Bu durum geliştiriciler için ne anlama geliyor?

    Play Store'da uygulamaları olan geliştiricilerin uygulamalarının yeni standartları karşıladığından emin olmaları gerekiyor. Bu, uygulamaların kararlı, duyarlı ve ilgi çekici olması gerektiği anlamına geliyor. Bu standartları karşılamayan uygulamalar Play Store'dan kaldırılabilir.

    Google, düşük kaliteli uygulamaları Play Store'dan kaldırıyor Tam Boyutta Gör

    Uygulamalar için özel gereksinimler nelerdir?

    Google, uygulamalar için gerekliliklerin tam listesini yayınlamadı ancak uygulamaların istikrarlı, duyarlı ve ilgi çekici bir kullanıcı deneyimi sunması gerektiğini söylediler. Bu muhtemelen uygulamaların iyi tasarlanmış, hatalardan arınmış olması ve kullanıcılara bir tür değer sunması gerektiği anlamına gelir.

    Ayrıca Google'ın yalnızca diğer uygulamaların klonları olan veya gerçek bir işlevsellik sunmayan uygulamalara karşı sert önlemler alması da olası gözüküyor. Yalnızca reklam geliri elde etmek için tasarlanmış uygulamaların da hedef alınması muhtemel.

    Kaynakça https://www.phonearena.com/news/google-to-start-removing-low-quality-apps-from-the-play-store-beginning-next-month_id160547 https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/14983486#1&2&3&4&5&6&7&87&9&zippy=%2Cexamples-of-common-violations
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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