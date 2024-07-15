Google Haritalar kullanıcı arayüzünü değiştiriyor

Yeni arayüz haritanızı her zaman görüş alanınızda tutacak
Google Haritalar'da basit bir görevi tamamlamak bile bir sürü farklı kullanıcı arayüzü öğesi arasında gezinmeyi gerektirebiliyor. Sonuç mükemmel bir şekilde işlevsel olsa da Google, haritanın kendisini odak noktası olarak tutarken bu öğeleri daha doğal hissettiren yeni bir yol üzerinde çalışıyor.
Yeni arayüz değişimiyle tam ekran görünümünden uzaklaşıp haritanın arka planında yukarı doğru kayan yuvarlak kenarlı sayfalara odaklanan bir görünüme geçilecek. Ayrıca bunları kapatmak için çarpı işaretine dokunmakta yeterli olacak.
Google Haritalar'daki bu son ayarlamanın sağlam bir destek alacağı veya en azından geçen yıl eleştirilen yeniden renklendirmeden çok daha iyi olacağı düşünülüyor. Değişikliklerin sizi etkileyip etkilemediğini görmek için Android cihazınızda Google Haritalar'ı kontrol edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.