Tam Boyutta Gör Google, yeni hizmetler sunmaya devam ediyor. Google Haritalar ne kadar kullanışlı olsa da geçirdiği onlarca yıllık geliştirme ve eklenen sayısız özellik onu karmaşıklaştırdı. Google ise vurguyu tekrar haritalara getiren yeni bir tasarım yayınladı.

Yeni arayüz haritanızı her zaman görüş alanınızda tutacak

Google Haritalar'da basit bir görevi tamamlamak bile bir sürü farklı kullanıcı arayüzü öğesi arasında gezinmeyi gerektirebiliyor. Sonuç mükemmel bir şekilde işlevsel olsa da Google, haritanın kendisini odak noktası olarak tutarken bu öğeleri daha doğal hissettiren yeni bir yol üzerinde çalışıyor.

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Yeni arayüz değişimiyle tam ekran görünümünden uzaklaşıp haritanın arka planında yukarı doğru kayan yuvarlak kenarlı sayfalara odaklanan bir görünüme geçilecek. Ayrıca bunları kapatmak için çarpı işaretine dokunmakta yeterli olacak.

Google Haritalar'daki bu son ayarlamanın sağlam bir destek alacağı veya en azından geçen yıl eleştirilen yeniden renklendirmeden çok daha iyi olacağı düşünülüyor. Değişikliklerin sizi etkileyip etkilemediğini görmek için Android cihazınızda Google Haritalar'ı kontrol edebilirsiniz.

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Google Haritalar kullanıcı arayüzünü değiştiriyor