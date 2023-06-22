Milyarderlerin kafes dövüşünde konum belirlendi! Elon Musk vs Mark Zuckerberg

Musk, Zuckerberg ve kafes dövüşü
Esasında olay Musk'ın Meta'nın Twitter’a rakip bir platform çıkaracağıyla ilgili olan bir habere tepki göstermesiyle başladı. Görünüşe göre, Meta'nın baş ürün sorumlusu Chris Cox, Meta’nın Twitter’a karşı çıkaracağı rakip sosyal medyası hakkında “aklı başında yönetilen bir platform” olarak bahsediyor. Bunun üzerine Musk, yanıt olarak şu ifadeleri kullandı: “Eminim Dünya, başka hiçbir seçeneği olmadan sadece Zuck'ın parmağı altında olmak için sabırsızlanıyordur. En azından "aklı başında" olacak. Bir an için endişelendim.”
Bu arada Zuckerberg’ün yaklaşık bir yıldır jiu-jitsu eğitimi aldığını ve hatta mayıs ayında bir turnuvada yarışarak altın madalya kazandığını belirtelim. Musk'a gelince, rakibinin üzerine yattığı ve hiçbir şey yapmadığı "Mors" adında harika bir hareketi olduğunu söyledi. Dövüş için önerdiği yer ise Las Vegas'taki UFC Octagon.
Hem Musk hem de Zuckerberg platformlarından para kazanmanın yollarını aradıklarından, yapılacak en akıllıca şey etkinliği Twitter Blue ve Meta Verified'da ücretli canlı yayınlar olarak yayınlamak olabilir. Elbette bunlar büyük olasılıkla gerçekleşmeyecek ancak bu olasılık halihazırda Twitter’da büyük bir trend haline gelmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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