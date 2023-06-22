Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Milyarderlerin kafes dövüşünde konum belirlendi! Elon Musk vs Mark Zuckerberg

    Teknoloji dünyası inanılmaz bir olay ile karşı karşıya ve bu teknoloji ile alakalı değil. Görünüşe göre Elon Musk ve Mark Zuckerberg kafes dövüşü yapma fikrine sıcak bakıyorlar.
    Oy Ver
    Elon Musk ve Mark Zuckerberg kafes dövüşü için konum belirlendi! Tam Boyutta Gör
    Açık konuşmak gerekirse birçok kişi gibi son olarak 2015 yılında yapılan Manny Pacquiao ve Floyd Mayweather karşılaşmasını izledim. Ancak herkesi ringin etrafında toplayacak bir diğer dev karşılaşma görünüşe göre Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasında olabilir. İki teknoloji milyarderi de sosyal medyadan birbirlerini ringe davet etti ve artık karşılaşmanın yapılacağı yer de belirlendi.

    Musk, Zuckerberg ve kafes dövüşü

    Esasında olay Musk'ın Meta'nın Twitter’a rakip bir platform çıkaracağıyla ilgili olan bir habere tepki göstermesiyle başladı. Görünüşe göre, Meta'nın baş ürün sorumlusu Chris Cox, Meta’nın Twitter’a karşı çıkaracağı rakip sosyal medyası hakkında “aklı başında yönetilen bir platform” olarak bahsediyor. Bunun üzerine Musk, yanıt olarak şu ifadeleri kullandı: “Eminim Dünya, başka hiçbir seçeneği olmadan sadece Zuck'ın parmağı altında olmak için sabırsızlanıyordur. En azından "aklı başında" olacak. Bir an için endişelendim.”

    Elon Musk ve Mark Zuckerberg kafes dövüşü için konum belirlendi! Tam Boyutta Gör
    Musk’ın yanıtının altına ise bir kullanıcı Zuckerberg’ın bir süredir “jiu-jitsu” yaptığını ve dikkatli olmasını söyledi. Musk, "Eğer öyleyse kafes maçına hazırım" diye yanıt verdi. Bu yanıtın üstünden çok geçmeden Zuckerberg bu mesajlaşmanın ekran görüntüsünü Instagram hesabında bir hikaye olarak "Bana Konum Gönder" notuyla paylaştı.

    Bu arada Zuckerberg’ün yaklaşık bir yıldır jiu-jitsu eğitimi aldığını ve hatta mayıs ayında bir turnuvada yarışarak altın madalya kazandığını belirtelim. Musk'a gelince, rakibinin üzerine yattığı ve hiçbir şey yapmadığı "Mors" adında harika bir hareketi olduğunu söyledi. Dövüş için önerdiği yer ise Las Vegas'taki UFC Octagon.

    Hem Musk hem de Zuckerberg platformlarından para kazanmanın yollarını aradıklarından, yapılacak en akıllıca şey etkinliği Twitter Blue ve Meta Verified'da ücretli canlı yayınlar olarak yayınlamak olabilir. Elbette bunlar büyük olasılıkla gerçekleşmeyecek ancak bu olasılık halihazırda Twitter’da büyük bir trend haline gelmiş durumda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mysupplement yorum ford focus dyb ne demek fifa 19 crack hotbird şifreli kanalları izleme 444 1 444

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 11T Pro
    Xiaomi 11T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2022 M2 &#231;ipli MacBook Air
    Apple 2022 M2 çipli MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız