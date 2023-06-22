Milyarderlerin kafes dövüşünde konum belirlendi! Elon Musk vs Mark Zuckerberg

Tam Boyutta Gör Açık konuşmak gerekirse birçok kişi gibi son olarak 2015 yılında yapılan Manny Pacquiao ve Floyd Mayweather karşılaşmasını izledim. Ancak herkesi ringin etrafında toplayacak bir diğer dev karşılaşma görünüşe göre Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasında olabilir. İki teknoloji milyarderi de sosyal medyadan birbirlerini ringe davet etti ve artık karşılaşmanın yapılacağı yer de belirlendi.

Musk, Zuckerberg ve kafes dövüşü

Esasında olay Musk'ın Meta'nın Twitter’a rakip bir platform çıkaracağıyla ilgili olan bir habere tepki göstermesiyle başladı. Görünüşe göre, Meta'nın baş ürün sorumlusu Chris Cox, Meta’nın Twitter’a karşı çıkaracağı rakip sosyal medyası hakkında “aklı başında yönetilen bir platform” olarak bahsediyor. Bunun üzerine Musk, yanıt olarak şu ifadeleri kullandı: “Eminim Dünya, başka hiçbir seçeneği olmadan sadece Zuck'ın parmağı altında olmak için sabırsızlanıyordur. En azından "aklı başında" olacak. Bir an için endişelendim.”

Tam Boyutta Gör Musk’ın yanıtının altına ise bir kullanıcı Zuckerberg’ın bir süredir “jiu-jitsu” yaptığını ve dikkatli olmasını söyledi. Musk, "Eğer öyleyse kafes maçına hazırım" diye yanıt verdi. Bu yanıtın üstünden çok geçmeden Zuckerberg bu mesajlaşmanın ekran görüntüsünü Instagram hesabında bir hikaye olarak "Bana Konum Gönder" notuyla paylaştı.

Bu arada Zuckerberg’ün yaklaşık bir yıldır jiu-jitsu eğitimi aldığını ve hatta mayıs ayında bir turnuvada yarışarak altın madalya kazandığını belirtelim. Musk'a gelince, rakibinin üzerine yattığı ve hiçbir şey yapmadığı "Mors" adında harika bir hareketi olduğunu söyledi. Dövüş için önerdiği yer ise Las Vegas'taki UFC Octagon.

Hem Musk hem de Zuckerberg platformlarından para kazanmanın yollarını aradıklarından, yapılacak en akıllıca şey etkinliği Twitter Blue ve Meta Verified'da ücretli canlı yayınlar olarak yayınlamak olabilir. Elbette bunlar büyük olasılıkla gerçekleşmeyecek ancak bu olasılık halihazırda Twitter’da büyük bir trend haline gelmiş durumda.

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Elon Musk ve Mark Zuckerberg kafes dövüşü için konum belirlendi!