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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sosyal medya yasasının tüm maddeleri bugün yürürlüğe girdi

    Sosyal medya yasasının 1. 6. ve 7. maddeleri yürürlüğe girmemişti. Bugün itibariyle bu maddeler yürürlüğe girdi. Sosyal medya platformlarının yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor.
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    sosyal medya
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Sosyal medya yasasının tüm maddeleri bugün yürürlüğe girdi
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    31 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayınlanarak bazı maddeleriyle yürürlüğe giren sosyal medya yasasının tüm maddeleri bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

    “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” isimli düzenlemenin 1. 6. ve 7. maddesinin 1 Ekim’de yürürlüğe gireceği açıklanmıştı. Bugün itibariyle sosyal medya yasası tam olarak uygulanmaya başlanacak.

    Ayrıca Bkz. "2021'de Türkiye'ye gelmesi beklenen elektrikli otomobiller"

    Yeni yasa, günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yerli ve yabancı sosyal medya platformlarını kapsıyor. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok gibi platformlar bunlara örnek olarak gösterilebilir. Bu platformların yasadaki yükümlülüklerine yerine getirmesi gerekiyor. Ayrıca bu platformlar Türkiye’de temsilci belirlemek zorunda. Temsilci belirlememesi durumunda yüzde 90’a kadar bant daraltması uygulanacak yani siteye erişim hızı ciddi oranda yavaşlatılacak.

    İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:

    MADDE 1 – 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine “IP adresi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “port bilgisi,” ibaresi ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

    “s) Sosyal ağ sağlayıcı: Sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişileri,”

    MADDE 2 – 5651 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    “(5) Bu Kanun kapsamında verilen idari para cezaları, muhatabın yurt dışında bulunması hâlinde Kurum tarafından doğrudan muhataba üçüncü fıkradaki usulle de bildirilebilir. Bu bildirim 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre yapılan tebligat hükmündedir. Bu bildirimin yapıldığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebligat yapılmış sayılır.”

    MADDE 3 – 5651 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “on bin Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasına” ibaresi “yüz bin Türk lirasından bir milyon Türk lirasına” şeklinde değiştirilmiştir.

    MADDE 4 – 5651 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin başlığı “İçeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararları ile yerine getirilmesi” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “erişimin engellenmesine” ibaresi “içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine” şeklinde, ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Erişimin engellenmesi” ibaresi “İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” şeklinde, ikinci ve altıncı cümlelerinde yer alan “erişimin engellenmesine” ibareleri “içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “erişimin engellenmesi” ibaresi “içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” şeklinde, dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “erişimin engellenmesi” ibaresi “içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” şeklinde, ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde, beşinci fıkrasında yer alan “Erişimin engellenmesi” ibaresi “İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “erişimin engellenmesi” ibaresi “içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” şeklinde, yedinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinde yer alan “erişimin engellenmesi” ibareleri “içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” şeklinde, sekizinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinde yer alan “erişimin engellenmesi” ibareleri “içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” şeklinde, onuncu fıkrasında yer alan “erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen” ibaresi “içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen içerik,” şeklinde, onbirinci fıkrasında yer alan “erişimin engellenmesi” ibaresi “içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” şeklinde, “erişim sağlayıcısına” ibaresi “ilgili içerik, yer ve erişim sağlayıcısına” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya “yirmidört saat içinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “erişim sağlayıcı tarafından” ibaresi eklenmiştir.

    “Bu karar, ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcısına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenir.”

    MADDE 5 – 5651 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “içeriğe erişimin engellenmesini” ibaresi “içeriğin çıkarılmasını ve/veya erişimin engellenmesini” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “erişimin engellenmesine” ibaresi “içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “erişimin engellenmesi” ibaresi “içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” şeklinde, sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve dokuzuncu fıkrasında yer alan “erişimin engellenmesi” ibaresi “içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” şeklinde değiştirilmiş, maddeye dokuzuncu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki onuncu fıkra eklenmiş, mevcut onuncu fıkra buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “sorumlu kişi” ibaresi “içerik, yer ve erişim sağlayıcıların sorumluları” şeklinde değiştirilmiştir.

    “(8) Birlik tarafından ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereği derhâl, en geç dört saat içinde ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilir.”

    “(10) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talep etmesi durumunda hâkim tarafından, başvuranın adının bu madde kapsamındaki karara konu internet adresleri ile ilişkilendirilmemesine karar verilebilir. Kararda, Birlik tarafından hangi arama motorlarına bildirim yapılacağı gösterilir.”

    MADDE 6 – 5651 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

    “EK MADDE 4 – (1) Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı; Kurum, Birlik, adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesi ve kişiler tarafından bu Kanun kapsamında yapılacak başvuruların cevaplandırılması ve bu Kanun kapsamındaki diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesini temin için yetkili en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirler ve bu kişinin iletişim bilgilerine kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verir. Sosyal ağ sağlayıcı bu kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Temsilcinin gerçek kişi olması hâlinde Türk vatandaşı olması zorunludur.

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    (2) Birinci fıkrada düzenlenen temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, Kurum tarafından bildirimde bulunulur. Bildirimden itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde sosyal ağ sağlayıcıya Başkan tarafından on milyon Türk lirası idari para cezası verilir. Verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde otuz milyon Türk lirası daha idari para cezası verilir. İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde Başkan tarafından Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanır, bu kapsamda yeni sözleşme kurulamaz ve buna ilişkin para transferi yapılamaz. Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren üç ay içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde Başkan, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde elli oranında daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurabilir. Başvurunun kabulüne ilişkin hâkim kararının uygulanmasından itibaren otuz gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde Başkan, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde doksan oranına kadar daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurabilir. Hâkim ikinci başvuru üzerine vereceği kararında, yüzde elliden düşük olmamak kaydıyla, sunulan hizmetin niteliğini de dikkate alarak daha düşük bir oran belirleyebilir. Bu kararlara karşı Başkan tarafından 5271 sayılı Kanun hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir. Hâkim tarafından verilen kararlar erişim sağlayıcılara bildirilmek üzere Kuruma gönderilir. Kararların gereği, bildirimden itibaren derhâl ve en geç dört saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilir. Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi hâlinde; verilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilir, reklam yasağı kaldırılır ve hâkim kararları kendiliğinden hükümsüz kalır. İnternet trafiği bant genişliğine yapılan müdahalenin sona erdirilmesi için erişim sağlayıcılara Kurum tarafından bildirim yapılır.

    (3) Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, 9 uncu ve 9/A maddeleri kapsamındaki içeriklere yönelik olarak kişiler tarafından yapılacak başvurulara, başvurudan itibaren en geç kırk sekiz saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap vermekle yükümlüdür. Olumsuz cevaplar gerekçeli olarak verilir.

    (4) Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve üçüncü fıkra kapsamındaki başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren Türkçe hazırlanmış raporları altı aylık dönemlerle Kuruma bildirir. Üçüncü fıkra kapsamındaki başvurulara ilişkin rapor, kişisel verilerden arındırılmak suretiyle sosyal ağ sağlayıcının kendi internet sitesinde de yayınlanır.

    (5) Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alır.

    (6) Üçüncü fıkradaki yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya beş milyon Türk lirası, dördüncü fıkradaki yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya ise on milyon Türk lirası idari para cezası Başkan tarafından verilir.

    (7) Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar hakkında 8 inci ve 8/A maddeleri kapsamında verilecek olan idari para cezaları bir milyon Türk lirası olarak, 8 inci ve 9 uncu maddeleri kapsamında verilecek olan adli para cezaları ise elli bin gün olarak verilir. Söz konusu idari para cezasını gerektiren ihlallerin bir yıl içinde her bir tekrarında cezalar bir kat artırılarak uygulanır.

    (8) Hukuka aykırılığı hâkim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesi durumunda, bildirime rağmen yirmi dört saat içinde içeriği çıkarmayan veya erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların tazmin edilmesinden sorumludur. Bu hukuki sorumluluğun işletilmesi için içerik sağlayıcının sorumluluğuna gidilmesi veya içerik sağlayıcıya dava açılması şartı aranmaz.

    (9) Bu maddenin uygulanmasında sosyal ağ sağlayıcının yükümlülükleri, içerik veya yer sağlayıcısı olmasından doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

    (10) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.”

    MADDE 7 – 5651 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

    “GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Sosyal ağ sağlayıcılar, ek 4 üncü maddenin;

    a) Üçüncü fıkrası kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek üzere bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde gerekli çalışmaları tamamlar.

    b) Dördüncü fıkrası kapsamındaki yükümlülükleri uyarınca hazırlayacakları ilk raporlarını, 2021 yılı Haziran ayında Kuruma bildirir ve internet sitesinde yayınlar.”

    MADDE 8 – Bu Kanunun;

    a) 1 inci maddesiyle 5651 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (s) bendi, 6 ncı ve 7 nci maddeleri 1/10/2020 tarihinde,

    b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

    yürürlüğe girer.

    MADDE 9 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

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    Kimin yararına algı yaptığınıza göre değişir o
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    Trollerin gözü yaşlı
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    DH Misafiri 2 hf.
    Bunlar geri kafalılık sembolü olan sansür yapabilmeye baskıya zemin yaratmaya uğraşacaklarına ülke ekonomisini düzeltsinler.
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    infom@n (Uğur Doğan) 2 hf.
    Bu hükümet halkın sağlığıyla, işiyle, ekonomik gücüyle, özgürlüğüyle kafa yormak yerine ne kadar saçma sapan, kendine yontulmuş şey varsa onunla uğraşıyor.
    Bir konu açıp bu DH'taki ucuz trollerin yok edilesi için birleşmeliyiz.
    Her konuyu trolleyip kirletiyor.
    Yanıtla
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    por favor (ssena arıkuşu) 2 hf.
    Önemli olan uygulama. Halen kafasına göre takılıp bu ülkeyi hiçe sayacak platformlar olacaksa, lağım akmaya devam edecekse ne anlarım ben o yasadan. İstisnasız uygulanmalı.
    Yanıtla
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    WB 3 hf.
    Muhalefet gelince tum sosyal medya serbest olacak, yasakmis kanun manun yok.



    Atan atana tutan tunana..



    kim kimi kopartirsa..



    sosyal medyada teror propagandasi mi yapiyorlar? Sorun degil, fikir ozgurlugu de gec..



    turkiyeye sube mube istemez, yeterki gencler girsin, like atsin birbirine



    Adamlar bedavaya yapiyorlar bu isi, uste para vermemiz lazim para..



    Ozgurlugun tadina varmak icin



    #carecehhabi #caremamoglu
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    DISTURBED 3 hf. WB
    ''sosyal medyada teror propagandasi mi yapiyorlar? Sorun degil, fikir ozgurlugu de gec..''
    Yakınınız gazi veya şehit oldumu acaba?
    Örneğin kardeşiniz şehit olsaydı bu cümleyi kuracakmıydın?
    Yanıtla +1
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    monacomen 3 hf.
    Arkadaşlar burada sosyal medya güvenliği, özgürlük şu bu hakkında goy goy yapıp yasayı eleştiriyorsunuz ama bakın ana sayfanın tam bu haberin üzerinde ABD'de çıkan yasanın haberi var ama bakıyorum o habere tek kelime eden yok. Yani bu konular bizde olunca atıp tutmak kolay ama dünyanın diğer ülkelerinde olunca bizde niye yok diye hayıflanmayın sonra lütfen.Haber: Facebook'tan Mark Zuckerberg, Twitter'dan Jack Dorsey ve Google'dan Sundar Pichai, muhafazakar önyargı iddiaları, dezenformasyon ve çevrimiçi dolandırıcılıkla mücadele çabaları ve çocuklar ve gençler için internet güvenliği hakkında sorgulanacaklar.

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    firat_kilic 2 hf. monacomen
    Amerika özgürlük heykeli olan yerdi değil mi? fedaral banka amerika ne kadar ceza kesmiş burada hiç ziraat bankasına ceza kesildiğini duydun mu? Abd halk bankasına celp gönderiyor soruşturuyor. Bizde Kendi akrabaları ve adamları ceza keser mi? Ayrıca amerikada orjinal haberin altına yazılan yorumlara bakman lazım. İleride bunlar tehdide dönebilir mi? şu partinin reklamlarını kısmassan Trde şöyle olursun vs. (hem dışarıdan hem içeriden örn youtube'a) burası Türkiye öğrenemediysen. Devleti beğenmeyenler özel sektörde özel seötör dedi. devlet malını sattı. Ne oldu? boşlukları başkaları doldurdu cepleride. Şimdi güvenlik açığı mı oluştu? devlet+özel=yön-edim mi oldu? işverenler + devlet yönetici ikisi ortak işçiyi ezmek yağını çıkarmak iyi. Şimdi ne oldu? Farkındalar gücün gücün kontrolü ile uğraşıyorlar. Kontrol kim peki? Kontrol edeni hiç kontrol ettik mi? Kontrol edenin kendini kontrol eden bir kurumu var mı? ve ciddi mi? hem bizde hem dışarıda. Önce kendine bir sor. Kendine sormak için hem tele1i hem habertürkü iki tarafıda izlemen ve tarafsız olman lazım. Bak medya %98 iktidar kontrolünde. güvenlik ayağına başlıyor herşey zaten. Wikipedia bloklandığında neden bloklandı? onun yüzünden milletimiz öğrencisinden öğrenicisine kadar 3yıl bilgiden mahrum kaldı. bloklandığı tarih // haberde öğrendiğimiz vakit 2017 engel kalkma tarihi ocak 2020 // kendi gözünü bağlayabilirsin kendi milletin böyle olduğunu bilmez ama tüm dünya bunu böyle okur. Buda milletinin evrensel haber alma hakkını engeller. Sen sağır olursun yanındaki küfreden herkes duyar ancak gözlerinden okursun yada okuyamıyorsan bir yumruk yersin durup dururken belkide topllu herkes dövebilir. Yani sağır olman kendini savunmanıda engeller. Adam Atatürke küfür ediyor bizim kulağı tıkıyor devletimiz. Adam küfür ediyor devlet elini kolunu baglamıs. Yunanistan adalara çıkıyor bayrak dikiyor mangal yapıyor bizim devlet adamları bizim adaya yunan vizesi ile gidiyor. Umit yalım haber yapıyor adamın ordu evine girmesini yasaklıyor akar haberturkte bunun haberini bile duyamıyorsun on yıllarca. Haberleri devlet versin öyle ise öyleyse trt1 kalsın sadece diğer özel haber tvleri nedir? trt1 klonu milleti coklukla kandırmaca mı? demokrasi tiyatrosu. coklu parti ama ikiside ya + ya yada - ye bağlı. dünya bile 2 kutup kuzey-güney. Seçim zamanı cokluklar 2ye sadeleşiyor. Ne güzel devlet böylece işine gelmeyen anti-iktidar haberlerini de kontrol edecek mi? Süründürerek kitle kontrol nasıl iyi mi? :) Demek ki en güzeli doğa ve doğallık. Piyasalara müdahele edersen manipülasyon oluyor. Devlet müdahale ederse? biz ve diğer biz. 2tane biz olur mu? güven=? güven-lik=? Türkçe kelime köklerini bile anlamayı unuttuk yani. güven=? güven-lik.. buna göre güvenliğinde tarafsız olması gerekiyor. Hakikat>güven>güvenlik__hiyerarşi buna göre ülkemizde güvenlik var mı acaba? yoksa güvenlik tiyatrosundamıyız? aynı durumlar diğer hizmetler içinde geçerli. iş davası 9yıl sürüyor adalet (denge) var mı? ... demek ki insanı insanın yönetmesi (kula kul olmakta dahil) güven'e bağlı. Sentetik bir olay. inanç. güven sorgulamış denenmiş mantıktan geçmiş itimat/güven olmalı. Buna göre şirketleri test edebiliyormuyuz? devletleri test edebiliyormuyuz? private mi oyksa bunlar? cimere bir soru sordum dedim ki 2007-2018 arası iş dava dosya sayısı kaçtır. Gelen cevap kaçamak bunu vermek zorunda değiliz adalet istatistikten bakabilirsin. 9yıl neden iş davası sürer? kimse merak etmemiş demek ki. istatistik kurumuna bir baktım devreden 5milyon küsür dava var. Çalışan sayısı kaç ki? yani her taraf dökülüyor ortada bir tiyatro var. Şimdi kredi kartı borcu vs. adaletin üstündeki yüke bak. Türkçesi denge demek dengeyi sağlamakta ki yüke bak. Yani milyonlarca dava mavi ekran verdirebilir yada sistem işlerken kum saati çıkarabilir. BSOD gibi... peki büyüteçle bakalım hakim avukat kanun... adalet kendini kontrol etmez ise işte bunlar başına gelir. Akraba adalet kurumu olursa ne olur? gibi.. sistemde adam kayırma... beni kesen kanun diğerini kesmez ise... vs.Wikipedia Türkiye'de neden engellendi? kaynak sözcüAkdeniz ve Altıparmak'ın başvurusu sonucunda Wikipedia'nın iki konu başlığı nedeniyle engellendiği ortaya çıktı. “Suriye İç Savaşı'na yabancı müdahalesi” (Foreign involvement in the Syrian Civil War) ve “Devlet destekli terörizm” (State-sponsored terrorism) içerikleri nedeniyle, Wikipedia'ya erişim engellendi.2 May 2017Mahkemenin kararına göre, söz konusu içeriklere erişimin engellenmesi halinde, tümden erişim engeli kararı kaldırılacak.Youtube erişimin engellenmesi wiki (okumadan gelme)https://tr.wikipedia.org/wiki/YouTube%27a_T%C3%BCrkiye%27den_eri%C5%9Fimin_engellenmesipara kutusu hikayesi vardı yok fetö yaptı yok şu yaptı ne oldu paralar faizi ile kimde bulundu ise o kişilere verildi. Haber? haber alınan yer? ardından ıyllar sonra tekrar geri dönüp konuyu inceleyince gerçekte çıkıyor. Ciddi inceleyici isen eğer bokun üstünü kapıyorsan günlük çalışıyorsun demektir koku tekrar gelir. Günün monacomeni olursun. günü kurtarmak. ileride yine çıkıcak. :)Devlet kendi bir yalan rüzgarı olmuş tuik verisi vs. ben şimdik arabanın kadranı 220 yazıyor 220basmısım yanıma yolcu almısım 220yi kısmısım 220basıyorum ama gösterge 140 yazıyor. Nasıl iyi mi böyle? Bu suç mu değil mi yani? kim yargılayacak? kim ses çıkaracak? hani adalet? yoksa adalet devlet tiyatrosunda mı? devlet ile devlet tiyatrosu arasında fark var.
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    redoracle (yıldırım coolboy) 3 hf.
    Güzel gelişme z kuşağını gözden çıkardılar demektir oy zamanı hedef yerini bulur.Zaten bizim neyimize araba,ev,iyi yaşamak bir de üzerine uygun internet,yasaksız internet,sosyal medya filan aç karnımızı doyursunlar hobi filan ne gerek var,onlar için 10-14 saat çalışalım asgari ücret alalım onu da bulabilirsek tabi,onlar en lüks zırhlı arabalarda,koruma ordusuyla konvoyuyla gezsinler,saraylarda yaşasınlar,emekli olunca her türlü imkan sağlansın vs. bu bize yeter zaten di mi ama.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    hanahmet (ahmet han ayas) 2 hf. redoracle
    Anlamadım! kuşağı yalan haber ile mi besleniyor?
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 3 hf. (düzenlendi)
    6. maddenin 2. fıkrasına göre 7 ay sonra sosyal medya siteleri eğer bu maddelere uymazsa bizim 8, 10 ya da 12 megabit internetlerin yanında güzel bir %90 oranında bant düşürme gelecek. Zaten yavaş olan internetlerimizin daha yavaş olmasına hazır mıyız diye soracağım ama hazır olmasak dahi olacak bir şeyi sormak da tuhaf
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    DIA (Gürkan Gülmez) 3 hf.
    Zaten hükümette biliyor temsilci getirmeyeceklerini. Getirmelerini de istemiyorlar .



    Bu firmalar zaten içerik konusundan dolayı değil vergi mükellefi olacağından dolayı gelmiyorlar. Temsilci getirdiği andan itibaren bu ülkenin hukukuna tabi olacaklar.
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    Rachsuchtig 3 hf. DIA
    Çoğunun temsilcisi vardı ki zaten. Twitter'in yok şuan bildiğim kadarıyla. Diğerlerinin yıllardır var.
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    firat_kilic 3 hf. (düzenlendi)
    Ne olur bloklada biraz kafa dinleyelim :)))) Beyin kısa devre yaptı :))))
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    firat_kilic 3 hf.
    Ayrıca yasa cezaları TL olarak yazdığından çok defa revizyon geçireceğe benziyor :)
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