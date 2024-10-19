Tam Boyutta Gör Bilgisayardaki fotoğraf ve videoları Google Fotoğraflar web sürümüne yedeklemek daha da kolaylaşıyor. Otomatik klasör yedekleme desteğiyle artık resimleri ve videoları elle seçip yüklemeniz gerekmeyecek.

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Google Fotoğraflar’ın bilgisayarınızdaki klasörleri otomatik yedeklemesini sağlamak için photos.google.com adresine gidip “Yükle” menüsünden “Klasörleri yedekle” seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Daha sonra Google Photos, bir klasör seçmenizi, ayrıca seçili klasör içindeki dosyaları görüntüleme izni vermenizi istiyor. Ayarlamadan sonra, Google Fotoğraflar seçili klasör içindeki yeni dosyaları tarayarak otomatik yükleme işlemini gerçekleştiriyor. Kaç dosyanın yüklendiğini ve yedekleme boyutunu görebiliyorsunuz.

Yalnız yeni Google Fotoğraflar otomatik yedekleme özelliğinin bir dezavantajı var. Dosyaları arka planda otomatik olarak yedekleyen Google Drive masaüstü uygulamasının aksine, seçili klasörleri yedeklemek için düzenli olarak Google Fotoğraflar'ın web arayüzüne girmeniz gerekiyor. Ancak yine de bilgisayarınızdan fotoğrafları ve videoları manuel olarak yüklemekten daha iyidir.

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Google Photos, bilgisayardaki fotoğrafları otomatik yedekleyecek