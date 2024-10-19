Google Photos, bilgisayardaki fotoğrafları otomatik yedekleyecek

Google Fotoğraflar’ın bilgisayarınızdaki klasörleri otomatik yedeklemesini sağlamak için photos.google.com adresine gidip “Yükle” menüsünden “Klasörleri yedekle” seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Daha sonra Google Photos, bir klasör seçmenizi, ayrıca seçili klasör içindeki dosyaları görüntüleme izni vermenizi istiyor. Ayarlamadan sonra, Google Fotoğraflar seçili klasör içindeki yeni dosyaları tarayarak otomatik yükleme işlemini gerçekleştiriyor. Kaç dosyanın yüklendiğini ve yedekleme boyutunu görebiliyorsunuz.
Yalnız yeni Google Fotoğraflar otomatik yedekleme özelliğinin bir dezavantajı var. Dosyaları arka planda otomatik olarak yedekleyen Google Drive masaüstü uygulamasının aksine, seçili klasörleri yedeklemek için düzenli olarak Google Fotoğraflar'ın web arayüzüne girmeniz gerekiyor. Ancak yine de bilgisayarınızdan fotoğrafları ve videoları manuel olarak yüklemekten daha iyidir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)