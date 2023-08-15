Google Fotoğraflar, yapay zeka tarafından desteklenen albüm benzeri Anılar görünümü özelliğine kavuştu. Yeni özellik, kullanıcıların unutulmaz anılarını kaydetmelerine veya kendi anılarını oluşturmalarına olanak tanıyarak gezi, kutlama, günlük anıları gibi şeyleri içeren albüm benzeri bir zaman çizelgesi oluşturuyor.

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Google Fotoğraflar yeni Anılar görünümü

Yeni Anılar görünümü, kullanıcıların unutamadıkları anlarıyla yaratıcı bir şekilde daha fazlasını yapmalarına imkan veriyor. Kullanıcılar, anılar görünümüne belli fotoğrafları ekleyip kaldırabilecek, hatta uygulamanın hazırladığı fotoğraflar yerine kendi anılar görünümünü oluşturabilecek. Ayrıca Google Fotoğraflar’ın belirlediği başlıkları kullanmak yerine kendi başlıklarını oluşturabilecek. Bu noktada yapay zeka da başlık önerisinde bulunacak. Ancak, yapay zeka özelliği şu anda yalnızca Amerika’da belli hesaplara sunuldu.

Kullanıcılar, Anılar zaman çizelgesini kendileri oluşturabildikleri gibi, paylaşılan albümlere benzer şekilde kendi sevdikleri fotoğraf ve videolarını koleksiyona ekleyerek oluşturdukları Anılar’ı arkadaşlarıyla, aileleriyle düzenleyebilecek. Albüm benzeri fotoğraf ve videolardan oluşan zaman çizelgesi sosyal ağ platformlarında paylaşılabilecek.

Google Fotoğraflar’ın yeni Anılar görünümü bugünden itibaren Amerika’da kullanıcılara sunulmaya başlandı.

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Google Fotoğraflar "Anılar" özelliği yapay zeka ile güncellendi