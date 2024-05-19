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    Anlık Bildirim

    AYANEO, AMD Ryzen 9 ile güçlendirilen ekranlı mini PC'yi tanıttı

    AYANEO, yeni mini PC modelini tanıttı. AYANEO AM01S, ekranını istediğiniz açıya ayarlayabildiğiniz açılır ekranla geliyor ve AMD'nin en güçlü APU'su ile güçlendiriliyor.
    AYANEO AM01S mini PC tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    AYANEO, AM0 mini PC serisine yeni bir model ekledi; AM01S. Ufak masaüstü bilgisayar, yeni AMD Ryzen 8000 APU serisi, açılır ekran, çift USB4 bağlantı noktası, iki adet 2.5G Ethernet LAN portu, çift HDMI ve altı adet USB-A portuna sahip modern bir tasarımla geliyor.

    AYANEO AM01S özellikleri ile neler sunuyor?

    AM01S mini PC özellikleri Tam Boyutta Gör
    AYANEO AM01, klasik Mac’e benzer tasarımda ufak bir masaüstü bilgisayar. Geçen yılın sonlarında çıkış yaptığında, AMD Ryzen 3 3200U veya Ryzen 7 5700U mobil yongalarını destekleyen uygun fiyatlı mini PC olarak konumlandırılmıştı. Mart ayında Ryzen 7 5800U yongasına sahip daha yüksek performanslı bir model geldi. Şirket şimdi AMD Ryzen 9 8945HS işlemciye kadar destek sağlayan AYANEO AM01S adı verilen çok daha güçlü bir modeli piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

    Hatırlatma açısından, mini PC’nin ilk modelinde ekran yoktu; yalnızca çıkartmalarla kişiselleştirilebilen dekoratif dikdörtgen bir ekran bulunuyordu. Yeni modelde kasanın üstünde açılır bir ekran mevcut ve durum bilgileri veya başka ayrıntılar için ikincil ekran olarak kullanabiliyorsunuz. İşlevsel ekranın yanı sıra AM01’e benzer tasarıma sahip. 1984 dönemi Mac’e benzeyen bir tasarım ancak daha küçük boyutta. Ancak, bu model çok daha güçlü; AMD’nin bugüne kadar ürettiği en güçlü Hawk Point-HS APU’ları Ryzen 7 8845HS ve Ryzen 9 8845HS ile donatılmış.

    AYANEO, AM01S mini PC'nin fiyat bilgisinin yanı sıra çıkış tarihini de açıklamadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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