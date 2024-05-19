AYANEO, AMD Ryzen 9 ile güçlendirilen ekranlı mini PC'yi tanıttı

Hatırlatma açısından, mini PC’nin ilk modelinde ekran yoktu; yalnızca çıkartmalarla kişiselleştirilebilen dekoratif dikdörtgen bir ekran bulunuyordu. Yeni modelde kasanın üstünde açılır bir ekran mevcut ve durum bilgileri veya başka ayrıntılar için ikincil ekran olarak kullanabiliyorsunuz. İşlevsel ekranın yanı sıra AM01’e benzer tasarıma sahip. 1984 dönemi Mac’e benzeyen bir tasarım ancak daha küçük boyutta. Ancak, bu model çok daha güçlü; AMD’nin bugüne kadar ürettiği en güçlü Hawk Point-HS APU’ları Ryzen 7 8845HS ve Ryzen 9 8845HS ile donatılmış.
AYANEO, AM01S mini PC'nin fiyat bilgisinin yanı sıra çıkış tarihini de açıklamadı.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.