AYANEO, AMD Ryzen 9 ile güçlendirilen ekranlı mini PC'yi tanıttı

Tam Boyutta Gör AYANEO, AM0 mini PC serisine yeni bir model ekledi; AM01S. Ufak masaüstü bilgisayar, yeni AMD Ryzen 8000 APU serisi, açılır ekran, çift USB4 bağlantı noktası, iki adet 2.5G Ethernet LAN portu, çift HDMI ve altı adet USB-A portuna sahip modern bir tasarımla geliyor.

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AYANEO AM01S özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör AYANEO AM01, klasik Mac’e benzer tasarımda ufak bir masaüstü bilgisayar. Geçen yılın sonlarında çıkış yaptığında, AMD Ryzen 3 3200U veya Ryzen 7 5700U mobil yongalarını destekleyen uygun fiyatlı mini PC olarak konumlandırılmıştı. Mart ayında Ryzen 7 5800U yongasına sahip daha yüksek performanslı bir model geldi. Şirket şimdi AMD Ryzen 9 8945HS işlemciye kadar destek sağlayan AYANEO AM01S adı verilen çok daha güçlü bir modeli piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Hatırlatma açısından, mini PC’nin ilk modelinde ekran yoktu; yalnızca çıkartmalarla kişiselleştirilebilen dekoratif dikdörtgen bir ekran bulunuyordu. Yeni modelde kasanın üstünde açılır bir ekran mevcut ve durum bilgileri veya başka ayrıntılar için ikincil ekran olarak kullanabiliyorsunuz. İşlevsel ekranın yanı sıra AM01’e benzer tasarıma sahip. 1984 dönemi Mac’e benzeyen bir tasarım ancak daha küçük boyutta. Ancak, bu model çok daha güçlü; AMD’nin bugüne kadar ürettiği en güçlü Hawk Point-HS APU’ları Ryzen 7 8845HS ve Ryzen 9 8845HS ile donatılmış.

AYANEO, AM01S mini PC'nin fiyat bilgisinin yanı sıra çıkış tarihini de açıklamadı.

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