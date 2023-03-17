Hepsiburada Premium üyelik ücretine zam! İşte güncel fiyat

Hepsiburada Premium üyelik ücreti ne kadar?
2023 Hepsiburada Premium üyelik fiyatı; 14.90 TL olacak. Şu anda 9.90 TL. Hatta bir süre “Hepsiburada Premium 1 TL kampanyası” uygulandı. Hepsiburada, güncel üyelik ücretini 1 Nisan 2023’ten itibaren uygulayacak.
Hepsiburada’nın açıklaması şu yönde; “Hepsiburada Premium aylık üyelik ücreti; 14,90 TL olarak güncelleyeceğiz. Bedava kargo, hediye BluTV üyeliği, her alışverişinde Hepsipay Papel kazancı ve çok daha fazla Premium ayrıcalığını her zamanki gibi kullanabileceksin. Premium'un katlanan ayrıcalıklarını tercih ettiğin için teşekkürler.”
Hepsiburada Premium üyelik fiyatına zam, geçtiğimiz günlerde BluTV’ye gelecek üç yeni HBO dizisinin duyurulması haberinin ardından geldi. BluTV aylık üyelik ücreti; 69.90 TL, yıllık ödemede aylık 39.90 TL olduğunu belirtelim.
Hepsiburada Premium üyelik özellikleri
- BluTV üyeliği hediye
- Kargo ücretsiz
- %3 Hepsipay Papel kazancı
- Randevulu teslimat ücretsiz
- Mobilya montaj hizmeti %50 indirimli
- Lastik kapımda servisi %50 indirimli
- Çağrı merkezine öncelikli bağlanma
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tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)