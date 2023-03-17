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    Hepsiburada Premium üyelik ücretine zam! İşte güncel fiyat

    Aylık 1 TL'ye BluTV üyelik hediyesiyle dikkat çeken Hepsiburada Premium, zamlandı. Güncel Hepsiburada Premium aylık üyelik ücreti ne kadar oldu? İşte güncel fiyat:
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    hepsiburada premium üyelik ücreti zam Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada, Premium abonelik ücretine zam yaptı. Bir süreliğine 1 TL’ye satılan Hepsiburada Premium üyelik, bedava BluTV kodu vermesiyle ilgi çekmişti. Hepsiburada Premium ücreti, 1 Nisan 2023 tarihi itibarıyla zamlanacak.

    Hepsiburada Premium üyelik ücreti ne kadar?

    2023 Hepsiburada Premium üyelik fiyatı; 14.90 TL olacak. Şu anda 9.90 TL. Hatta bir süre “Hepsiburada Premium 1 TL kampanyası” uygulandı. Hepsiburada, güncel üyelik ücretini 1 Nisan 2023’ten itibaren uygulayacak.

    Hepsiburada’nın açıklaması şu yönde; “Hepsiburada Premium aylık üyelik ücreti; 14,90 TL olarak güncelleyeceğiz. Bedava kargo, hediye BluTV üyeliği, her alışverişinde Hepsipay Papel kazancı ve çok daha fazla Premium ayrıcalığını her zamanki gibi kullanabileceksin. Premium'un katlanan ayrıcalıklarını tercih ettiğin için teşekkürler.”

    Hepsiburada Premium üyelik fiyatına zam, geçtiğimiz günlerde BluTV’ye gelecek üç yeni HBO dizisinin duyurulması haberinin ardından geldi. BluTV aylık üyelik ücreti; 69.90 TL, yıllık ödemede aylık 39.90 TL olduğunu belirtelim.

    Hepsiburada Premium üyelik özellikleri

    • BluTV üyeliği hediye
    • Kargo ücretsiz
    • %3 Hepsipay Papel kazancı
    • Randevulu teslimat ücretsiz
    • Mobilya montaj hizmeti %50 indirimli
    • Lastik kapımda servisi %50 indirimli
    • Çağrı merkezine öncelikli bağlanma
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    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 6 saat önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 3 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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