Hepsiburada Premium üyelik ücretine zam! İşte güncel fiyat

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada, Premium abonelik ücretine zam yaptı. Bir süreliğine 1 TL’ye satılan Hepsiburada Premium üyelik, bedava BluTV kodu vermesiyle ilgi çekmişti. Hepsiburada Premium ücreti, 1 Nisan 2023 tarihi itibarıyla zamlanacak.

Hepsiburada Premium üyelik ücreti ne kadar?

2023 Hepsiburada Premium üyelik fiyatı; 14.90 TL olacak. Şu anda 9.90 TL. Hatta bir süre “Hepsiburada Premium 1 TL kampanyası” uygulandı. Hepsiburada, güncel üyelik ücretini 1 Nisan 2023’ten itibaren uygulayacak.

Hepsiburada’nın açıklaması şu yönde; “Hepsiburada Premium aylık üyelik ücreti; 14,90 TL olarak güncelleyeceğiz. Bedava kargo, hediye BluTV üyeliği, her alışverişinde Hepsipay Papel kazancı ve çok daha fazla Premium ayrıcalığını her zamanki gibi kullanabileceksin. Premium'un katlanan ayrıcalıklarını tercih ettiğin için teşekkürler.”

Hepsiburada Premium nedir? Hepsiburada Premium avantajları neler? 8 ay önce eklendi

Hepsiburada Premium üyelik fiyatına zam, geçtiğimiz günlerde BluTV’ye gelecek üç yeni HBO dizisinin duyurulması haberinin ardından geldi. BluTV aylık üyelik ücreti; 69.90 TL, yıllık ödemede aylık 39.90 TL olduğunu belirtelim.

Hepsiburada Premium üyelik özellikleri

BluTV üyeliği hediye

Kargo ücretsiz

%3 Hepsipay Papel kazancı

Randevulu teslimat ücretsiz

Mobilya montaj hizmeti %50 indirimli

Lastik kapımda servisi %50 indirimli

Çağrı merkezine öncelikli bağlanma

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Hepsiburada Premium üyelik ücreti ne kadar oldu?