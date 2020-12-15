App Store'daki yeni gizlilik etiketleri artık yayında: İşte bilmeniz gereken her şey

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Bu yılın Haziran ayında gerçekleştirilen Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) şirket, App Store'daki tüm uygulamaların yakında gizlilik etiketlerine sahip olacağını duyurmuştu. Gizlilik etiketleri, kullanıcıların indirecekleri uygulamayı kullanmaya başladıklarında hangi hassas verilerini paylaştıkları hakkında fikir edinmelerini sağlayacak bir özellik olarak kullanıma sunuldu.

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Apple artık iOS uygulamalarının hangi verileri topladığını etiketlerle gösterecek

App Store'daki tüm uygulamaların artık Apple'ın kendi uygulamaları dahil olmak üzere iPhone'lar, iPad'ler, macOS, watchOS ve tvOS'deki uygulama mağazalarında bu gizlilik bilgilerini göstermesi gerekiyor. Bu durum uygulama gönderim sürecinin bir parçası olmuş durumda ve Apple dahil tüm geliştiriciler için geçerli.

Buradaki ana fikir, geliştiricilerin veri toplama ve kullanım uygulamalarını şeffaf hale getirmenin yanı sıra, kullanıcıların bir uygulamayı indirmeden önce bilinçli bir seçim yapmalarını sağlamak olarak açıklanıyor. Tüm uygulama geliştiricilerine, geliştirici portalında etiketlerini güncellemeleri için bir süre (8 Aralık'a kadar) verilmişti ancak süreç halen devam ediyor.

Kullanıcı gizliliği için önemli bir adım

Artık bu etiketler yayında ve uygulama ürün sayfaları, uygulamanın sizi izlemek için bu verileri kullanıp kullanmayacağını veya verilerin size bağlanıp bağlanmayacağını, ayrıca uygulamanın hangi verileri topladığını göstermek zorunda. Herhangi bir uygulama tarafından toplanan veriler üç kategoriye ayrılmış: 'Sizi izlemek için kullanılan veriler', 'Size bağlı veriler' ve 'Size bağlı olmayan veriler'.

"Sizi izlemek için kullanılan veriler", bir uygulamadan toplanan kullanıcı veya cihaz verilerini, diğer şirketlerin uygulamalarından, web sitelerinden toplanan ve hedefli reklam uygulamaları için kullanılan kullanıcı veya cihaz verileriyle ilişkilendirmeyi ifade eder. İzleme, kullanıcı veya cihaz verilerini veri aracılarıyla paylaşmak anlamına da geliyor.

"Size bağlı veriler", uygulamadaki kullanıcı hesabı, cihazınız vb. aracılığıyla yalnızca kimliğinize bağlanan verileri temsil etmekte. Apple'ın yeni gizlilik güncellemeleriyle bir uygulamanın indirildikten sonra erişebileceği veri türleri üzerinde daha ayrıntılı kontrol sağlaması, hiç kuşku yok ki kullanıcılar için olumlu bir gelişme diyebiliriz.

https://www.apple.com/privacy/

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