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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    App Store'daki yeni gizlilik etiketleri artık yayında: İşte bilmeniz gereken her şey

    Apple, uygulama mağazası App Store'a gizlilik etiketleri özelliğini getirdi. Artık kullanıcılar indirecekleri uygulamaların hangi verilerine erişebileceğini kolayca görebilecekler.
    6 gün
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    iPhone
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    App Store'daki yeni gizlilik etiketleri artık yayında: İşte bilmeniz gereken her şey
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    Bu yılın Haziran ayında gerçekleştirilen Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) şirket, App Store'daki tüm uygulamaların yakında gizlilik etiketlerine sahip olacağını duyurmuştu. Gizlilik etiketleri, kullanıcıların indirecekleri uygulamayı kullanmaya başladıklarında hangi hassas verilerini paylaştıkları hakkında fikir edinmelerini sağlayacak bir özellik olarak kullanıma sunuldu.

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    App Store'daki tüm uygulamaların artık Apple'ın kendi uygulamaları dahil olmak üzere iPhone'lar, iPad'ler, macOS, watchOS ve tvOS'deki uygulama mağazalarında bu gizlilik bilgilerini göstermesi gerekiyor. Bu durum uygulama gönderim sürecinin bir parçası olmuş durumda ve Apple dahil tüm geliştiriciler için geçerli.

    Buradaki ana fikir, geliştiricilerin veri toplama ve kullanım uygulamalarını şeffaf hale getirmenin yanı sıra,  kullanıcıların bir uygulamayı indirmeden önce bilinçli bir seçim yapmalarını sağlamak olarak açıklanıyor. Tüm uygulama geliştiricilerine, geliştirici portalında etiketlerini güncellemeleri için bir süre (8 Aralık'a kadar) verilmişti ancak süreç halen devam ediyor.

    Kullanıcı gizliliği için önemli bir adım

    Artık bu etiketler yayında ve uygulama ürün sayfaları, uygulamanın sizi izlemek için bu verileri kullanıp kullanmayacağını veya verilerin size bağlanıp bağlanmayacağını, ayrıca uygulamanın hangi verileri topladığını göstermek zorunda. Herhangi bir uygulama tarafından toplanan veriler üç kategoriye ayrılmış: 'Sizi izlemek için kullanılan veriler', 'Size bağlı veriler' ve 'Size bağlı olmayan veriler'.

    "Sizi izlemek için kullanılan veriler", bir uygulamadan toplanan kullanıcı veya cihaz verilerini, diğer şirketlerin uygulamalarından, web sitelerinden toplanan ve hedefli reklam uygulamaları için kullanılan kullanıcı veya cihaz verileriyle ilişkilendirmeyi ifade eder. İzleme, kullanıcı veya cihaz verilerini veri aracılarıyla paylaşmak anlamına da geliyor.

    "Size bağlı veriler", uygulamadaki kullanıcı hesabı, cihazınız vb. aracılığıyla yalnızca kimliğinize bağlanan verileri temsil etmekte. Apple'ın yeni gizlilik güncellemeleriyle bir uygulamanın indirildikten sonra erişebileceği veri türleri üzerinde daha ayrıntılı kontrol sağlaması, hiç kuşku yok ki kullanıcılar için olumlu bir gelişme diyebiliriz.



    https://www.apple.com/privacy/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    mustafacoban (mustafa coban) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İzin vermeden yukleyemecegimize gore degisen birsey yok
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    haQQo (hakkı haQQo) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Android’de yıllardır olan bir şey.

    Bir iOS’cu itirafı.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    okhanokbay 6 gün ( Mesaj Silindi ) TUFFGONG
    Androidden önce iOS’te vardı zaten o. Bu başka
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    mustafacoban (mustafa coban) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İzin vermeden yukleyemecegimize gore degisen birsey yok
    Yanıtla +9
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    haQQo (hakkı haQQo) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Android’de yıllardır olan bir şey.

    Bir iOS’cu itirafı.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    TUFFGONG (Furkan ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) haQQo
    Android'de eskiden vardı artık daha iyisi var uygulamayı kullanırken izin istedikçe veriyorsun çok daha iyi
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Forumuser31 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Veri hırsızı çakallara karşı güzel olmuş buna göre uygulamalarımı düzenleyeceğim
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