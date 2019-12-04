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    Google Fotoğraflar sohbet özelliğine kavuştu

    Google Fotoğraflar içerisinde bir arkadaşınızla içerik paylaştığınız zaman bunu sohbete çevirebileceksiniz. Yeni sohbet modülü gelecek hafta platforma ekleniyor.
    1 hf.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yaygın tabanlı bir sosyal medya aracı ve sohbet uygulaması konularında sürekli hayal kırıklığına uğrayan Google artık mevcut uygulamaların içerisine sohbet modülleri entegre ederek kullanıcıları birbirine bağlama stratejisi güdüyor. Google Fotoğraflar bunun son örneği.

    Sohbet imkânı

    Kapanan Google+ sosyal medya platformunun belki de en önemli meyvesi olarak gösterebileceğimiz Google Fotoğraflar yeni güncelleme ile birlikte kullanıcıların fotoğraf paylaşırken birbirleri ile sohbet etmesine de imkân tanıyor.

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    Daha önce Google Lens ve hikayeler tarzındaki yıl albümlerini kullanıma sunan Fotoğraflar bu sayede daha fazla etkileşim alabilecek. Listedeki arkadaşlarınız ile bir fotoğrafı paylaştığınızda sohbet modülünün içerisine girmiş oluyorsunuz. Burada sohbet başlattıktan sonra doğrudan fotoğraf ekleme yapabiliyorsunuz. Google Fotoğraflar sohbet özelliği önümüzdeki haftadan itibaren web ve mobil uygulamalara yayınlanacak.



    https://blog.google/products/photos/now-its-easier-to-share-everyday-moments-in-google-photos Yorum Yaz
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    astegon 1 hf.
    Öfff google+ a doğru gidiyor photos uygulaması.

    İçine etmeyin şu keyif aldığım uygulamayı ya.

    Editing tarafını biraz geliştirin ne bileyim.
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    dr-erkam89 1 hf. yeni yorumcu
    Kavuştu ?

    İyi de önceden de vardı bu!
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    Fenomenon 1 hf.
    Bi bu eksikti. Neyse ki telefondan sildim böyle gelişmelerden(!) haberim olmuyor
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    grupima 1 hf.
    Ben anlamadım şimdi, 2 haftadır Google Fotoğraflar üzerinde zaten var olan özellikler için "geliyor" şeklinde haberler kaynıyor etraf. Örneğin, geçenlerde zaten yıllardır var olan "Bir yüz yanlış etiketlenmişse sonuçlardan çıkarma." özelliği yeni gibi tanıtıldı. Şimdi ise sohbetler geliyor deniyor, sevgilimle taaa 2017'deki konuşmalarımızı kontrol ettim şimdi, yerinde duruyor. Bu da sanırım halihazırda varolan okulları, tesisleri, çeşmeleri, köprüleri vs. hükümetin belirli aralıklarla tekrar tekrar törenle açması gibi bir şey olsa gerek; Google'ın çıkıp, zaten var olan özellikleri tekrar duyuruyor olması...
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    Amd64x2 1 hf.
    Kavuştu mu!? Böyle bir beklenti mi vardi
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