Google Fotoğraflar sohbet özelliğine kavuştu

Yaygın tabanlı bir sosyal medya aracı ve sohbet uygulaması konularında sürekli hayal kırıklığına uğrayan Google artık mevcut uygulamaların içerisine sohbet modülleri entegre ederek kullanıcıları birbirine bağlama stratejisi güdüyor. Google Fotoğraflar bunun son örneği.

Sohbet imkânı

Kapanan Google+ sosyal medya platformunun belki de en önemli meyvesi olarak gösterebileceğimiz Google Fotoğraflar yeni güncelleme ile birlikte kullanıcıların fotoğraf paylaşırken birbirleri ile sohbet etmesine de imkân tanıyor.

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Daha önce Google Lens ve hikayeler tarzındaki yıl albümlerini kullanıma sunan Fotoğraflar bu sayede daha fazla etkileşim alabilecek. Listedeki arkadaşlarınız ile bir fotoğrafı paylaştığınızda sohbet modülünün içerisine girmiş oluyorsunuz. Burada sohbet başlattıktan sonra doğrudan fotoğraf ekleme yapabiliyorsunuz. Google Fotoğraflar sohbet özelliği önümüzdeki haftadan itibaren web ve mobil uygulamalara yayınlanacak.

https://blog.google/products/photos/now-its-easier-to-share-everyday-moments-in-google-photos