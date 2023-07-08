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    Apple Vision Pro, randevu sistemiyle satılacak

    Apple, 3.499 dolarlık Vision Pro'yu randevu sistemiyle satmayı planlıyor. Karma gerçeklik gözlüğü, ilk etapta  Los Angeles ve New York gibi ABD'nin belli yerlerinde satışa çıkacak.
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    Apple Vision Pro, randevu sistemiyle satılacak! Tam Boyutta Gör
    Apple'ın WWDC 2023'te tanıttığı karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öyle ki karma gerçeklik cihazının bekleneneden daha geç çıkacağına dair çeşitli gelişmeler duyduk. Son olarak Bloomberg'den Mark Gurman, Vision Pro'nun satışlarına yönelik önemli bilgiler paylaştı. 

    Vision Pro'yu herkes satın alamayacak

    Bilmeyenler için Apple Vision Pro, AR/VR alanında yepyeni özellikler ve 3.500 dolarlık cep yakan bir fiyatla tanıtıldı. Bu etkinlikte Apple, cihazın 2024 yılında sahne alacağını belirtirken, yılda 1 milyon adetlik satış hedefi açıkladı. Ancak son raporlara göre, cihazın yüksek satış rakamlarına ulaşması pek olası görünmüyor. Bu noktada Bloomberg'den Mark Gurman, bazı sorulara açıklık getirdi. 

    Randevu ve reçete gerekiyor

    Aktarılanlara göre Apple, gözlüğü satın almadan önce kullanıcılara yardımcı olması için bir iOS uygulaması geliştiriyor. Bu uygulama, kafa bandı ve bağlantı ekipmanları için en uygun boyutun tespit edilmesini sağlayacak. Gözlüklü kullanıcıların ise, kulaklığın uygun lensleri içerdiğinden emin olmak için şirkete reçete vermesi gerekecek.

    Ayrıca Gurman, çevrimiçi satışların 2025'e kadar mümkün olmayacağını ve Vision Pro'nun randevu sistemiyle satışa sunulacağını belirtiyor. Dolayısıyla randevudan sonra seçili Apple mağazalarını ziyaret etmek zorunlu olacak.

    Paylaşılan detaylara göre Apple Vision Pro, ilk etapta New York ve Los Angeles gibi büyük ABD pazarlarında satışa sunulacak ve 2024’ün sonunda sadece İngiltere ve Kanada’da erişilebilir olacak. 2025 yılında ise Avrupa ve Asya pazarında satışa çıkması bekleniyor. 

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    mk148a 2 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 3 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 4 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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