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    Google Gboard'a bölünmüş klavye modu eklendi: Ne işe yarıyor?

    Google, klavye uygulamasına katlanabilir cihazlar ve tabletlerde yazma deneyimini iyileştirecek bir özellik ekledi. Gboard'un beta sürümü artık bölünmüş klavye modu sunuyor.
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    Google Gboard'a bölünmüş klavye modu eklendi: Ne işe yarıyor?
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    Arama devi Google, Gboard uygulamasının 11.9.04 numaralı en son beta sürümüne klavyeyi ikiye bölmeyi sağlayan bir seçenek ekledi. Katlanabilir cihazlar ve tabletler için geliştirildiği belirtilen bölünmüş klavye modu, yazı yazmayı kolaylaştırmayı hedefliyor.

    Gboard'da bölünmüş klavyeyi üst kısımdaki araç çubuğunda yer alan ilgili simgeye dokunarak etkinleşirebiliyorsunuz. Bunun ardından klavye ikiye bölünerek tuşların yarısı ekranın soluna, diğer yarısı ise sağa kaydırılıyor. Yani daha rahat ve ergonomik hale geliyor.

    Google Gboard'a bölünmüş klavye modu eklendi: Ne işe yarıyor?
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    Yazma deneyimini iyileştiriyor

    Bölünmüş klavye modu tuşları başparmakların uzanabileceği yere yaklaştırdığı için yazma deneyimini iyileştiriyor. Yeni özellik şimdilik sadece katlanabilir cihazlar için mevcut. Ancak ilerleyen dönemlerden tabletler için de kullanıma sunulması bekleniyor.

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