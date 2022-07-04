Google Gboard'a bölünmüş klavye modu eklendi: Ne işe yarıyor?

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Arama devi Google, Gboard uygulamasının 11.9.04 numaralı en son beta sürümüne klavyeyi ikiye bölmeyi sağlayan bir seçenek ekledi. Katlanabilir cihazlar ve tabletler için geliştirildiği belirtilen bölünmüş klavye modu, yazı yazmayı kolaylaştırmayı hedefliyor.

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Gboard'da bölünmüş klavyeyi üst kısımdaki araç çubuğunda yer alan ilgili simgeye dokunarak etkinleşirebiliyorsunuz. Bunun ardından klavye ikiye bölünerek tuşların yarısı ekranın soluna, diğer yarısı ise sağa kaydırılıyor. Yani daha rahat ve ergonomik hale geliyor.

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Yazma deneyimini iyileştiriyor

Bölünmüş klavye modu tuşları başparmakların uzanabileceği yere yaklaştırdığı için yazma deneyimini iyileştiriyor. Yeni özellik şimdilik sadece katlanabilir cihazlar için mevcut. Ancak ilerleyen dönemlerden tabletler için de kullanıma sunulması bekleniyor.

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