Google Gemini, görsellerdeki filigranları kaldırmak için kullanılıyor

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Tam Boyutta Gör Google’ın en yeni yapay zeka modeli Gemini 2.0 Flash, tartışmalı bir özellikle gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları, modelin yalnızca görüntü üretmekle kalmayıp, var olan görsellerin üzerindeki filigranları da kaldırabildiğini keşfetti. Getty Images gibi büyük stok medya sağlayıcılarının görsellerindeki filigranların bile yapay zeka tarafından etkili bir şekilde yok edildiği belirtiliyor.

Gemini, filigranları kaldırıyor

Geçtiğimiz hafta Google, Gemini 2.0 Flash modelinin görüntü oluşturma özelliğine erişimi genişletti. Ancak bu güçlü özellik, beklenmedik bir kullanım senaryosuna da yol açtı: Filigranların kaldırılması. X (eski adıyla Twitter) ve Reddit kullanıcıları, modelin yalnızca filigranları silmekle kalmayıp, aynı zamanda eksik kalan alanları da tamamladığını paylaştı.

Tam Boyutta Gör Google, bu özelliği şu an “deneysel” ve “üretim kullanımı için uygun değil” şeklinde tanımlıyor. Ayrıca yalnızca geliştiricilere yönelik AI Studio gibi araçlarda erişilebilir durumda

Tam Boyutta Gör Elbette, bu tür işlevler yeni değil. Halihazırda piyasada bulunan birçok yapay zeka destekli düzenleme aracı, benzer yeteneklere sahip. Ancak Gemini 2.0 Flash’ın özellikle bu alanda oldukça başarılı olduğu ve üstelik ücretsiz kullanılabildiği vurgulanıyor. Bu arada araç, her senaryoda mükemmel değil. Özellikle yarı şeffaf veya görüntülerin büyük bölümlerini kaplayan filigranları kaldırmada zaman zaman zorlanabiliyor.

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Öte yandan OpenAI’ın GPT-4o modeli veya Anthropic’in Claude 3.7 Sonnet modeli, filigranları kaldırmayı etik dışı ve yasa dışı olarak değerlendirerek bu tür talepleri reddediyor. Gemini 2.0 Flash’ın bu konuda herhangi bir sınırlamaya sahip olmaması, görsel telif haklarının ihlali konusunda yeni bir tartışma başlatabilir.

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