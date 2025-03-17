Google Gemini, görsellerdeki filigranları kaldırmak için kullanılıyor

Geçtiğimiz hafta Google, Gemini 2.0 Flash modelinin görüntü oluşturma özelliğine erişimi genişletti. Ancak bu güçlü özellik, beklenmedik bir kullanım senaryosuna da yol açtı: Filigranların kaldırılması. X (eski adıyla Twitter) ve Reddit kullanıcıları, modelin yalnızca filigranları silmekle kalmayıp, aynı zamanda eksik kalan alanları da tamamladığını paylaştı.
Öte yandan OpenAI’ın GPT-4o modeli veya Anthropic’in Claude 3.7 Sonnet modeli, filigranları kaldırmayı etik dışı ve yasa dışı olarak değerlendirerek bu tür talepleri reddediyor. Gemini 2.0 Flash’ın bu konuda herhangi bir sınırlamaya sahip olmaması, görsel telif haklarının ihlali konusunda yeni bir tartışma başlatabilir.