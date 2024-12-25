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    Google, Gemini’ı geliştirmek için Anthropic Claude’u kullanıyor

    Google, yapay zekası Gemini’ı geliştirmek ve daha iyi hale getirmek için sürekli iyileştirmeler yapıyor. Ancak bir rapor, Google’ın geliştirme için Anthropic'in Claude'unu kullandığını iddia ediyor.
    Google, Gemini’ı geliştirmek için Anthropic Claude’u kullanıyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasında yapay zeka yarışları hız kesmeden devam ederken, Google’ın yapay zeka modeli Gemini üzerinde çalışan ekibin, bu modeli Anthropic’in Claude yapay zeka modeliyle karşılaştırarak değerlendirdiği iddia edildi. Bu durum, TechCrunch tarafından ulaşılan dahili yazışmalarla ortaya çıkarıldı. Görünüşe göre Google, kendi yapay zekasını, dev yatırımlar yaptığı Anthropic'in Claude'unu kullanarak geliştiriyor.

    Gemini’ı geliştirmek için Claude kullanılıyor

    Gemini’ın geliştirilmesi sürecinde, Google’ın taşeron çalışanları modelin doğruluk, bilgilendiricilik ve güvenlik gibi çeşitli kriterlere göre Claude ile karşılaştırılmasını yapıyor. Çalışanlar, her bir soruya verilen yanıtı inceleyerek hangi modelin daha üstün performans gösterdiğini değerlendiriyor. Bu süreçte çalışanlara bir yanıtı analiz etmeleri için 30 dakikaya kadar süre tanındığı belirtiliyor.

    Yazışmalarda yer alan detaylara göre, Gemini’ın iç değerlendirme platformunda Claude modeline ait referanslar fark edildi. Dahili yazışmalara dayanılarak, Claude’a ait olduğu açıkça belirtilen bazı yanıtların Gemini’ın değerlendirme platformunda yer aldığı belirtiliyor. Hatta bazı yanıtların doğrudan “Ben Claude, Anthropic tarafından oluşturuldum.” ifadesiyle başladığı görüldü.

    Claude’un özellikle güvenlik konusundaki katı yaklaşımları, Gemini ile arasındaki önemli farklardan biri olarak dikkat çekiyor. Dahili bir yazışmada bir çalışan, “Claude’un güvenlik ayarları, diğer yapay zeka modellerinden çok daha katı” yorumunu yaptı. Bazı durumlarda Claude, tehlikeli olarak değerlendirdiği sorulara yanıt vermekten kaçınırken, Gemini’ın benzer bir soruya verdiği yanıt “büyük bir güvenlik ihlali” olarak işaretlendi.

    Google, iddiaları yalanladı

    Google, Gemini’ı geliştirmek için Anthropic Claude’u kullanıyor Tam Boyutta Gör
    Google’ın Claude modelini bu şekilde kullanmak için Anthropic’ten izin alıp almadığı belirsiz. Anthropic’in ticari hizmet koşulları, Claude’un rekabetçi ürün veya hizmetlerin geliştirilmesi için kullanılmasını açıkça yasaklıyor. Google’ın aynı zamanda Anthropic’in en büyük bir yatırımcılarından olduğu biliniyor.

    Gemini'ı yöneten Google DeepMind'ın sözcüsü Shira McNamara ise DeepMind'ın değerlendirmeler için “model çıktılarını karşılaştırdığını” ancak Gemini'ı Anthropic modelleri üzerinde eğitmediklerini söyledi: “Elbette, standart endüstri uygulamaları doğrultusunda, bazı durumlarda değerlendirme sürecimizin bir parçası olarak model çıktılarını karşılaştırıyoruz. Ancak Gemini'ı eğitmek için Anthropic modellerini kullandığımız yönündeki iddialar doğru değil.”

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