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Tam Boyutta Gör Google, yapay zeka asistanı Gemini'yi daha etkileşimli hale getirmek için yeni özellikler duyurdu. Barselona'da düzenlenen Mobile World Congress (MWC) 2025 etkinliğindeki duyuruya göre, kullanıcılar artık ekran paylaşımı ve video çekimi yoluyla Gemini'ye soru sorabilecek.

Gemini için duyurulan ekran paylaşımı özelliği sayesinde, kullanıcılar artık görseller racılığıyla da yapay zekadan destek alabilecek. Google'ın etkinlikte yaptığı gösterimde, bol bir kot pantolon satın aldığını ekran üzerinden paylaşarak "Bu pantolonla hangi kıyafetler uyum sağlar?" sorusunu yöneltti. Gemini, ekrandaki görselleri analiz ederek kombin önerileri sundu.

Bunun yanı sıra, geçen yıl Google I/O'da tanıtılan video arama özelliği de yakında kullanıma sunulacak. Kullanıcılar, doğrudan bir video çekerek Gemini’ye sorular sorabilecek. Örneğin, bir cihazın nasıl çalıştığını gösteren bir video çekildiğinde, Gemini bu içeriği analiz ederek detaylı açıklamalar sunabilecek. Google, Gemini 2.0’ın "Stream Realtime" teknolojisi ile bu süreci daha gelişmiş bir hale getirdiğini belirtiyor.

Yeni özellikler Mart ayında geliyor

Google'ın açıklamalarına göre, ekran paylaşımı ve video çekimi özellikleri mart ayında Android kullanıcıları için sunulacak. Ancak bu özelliklere erişmek için Google One AI Premium planına abone olup Gemini Advanced sürümünü kullanmak gerekiyor.

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Google Gemini’ye ekran paylaşımı ve video yanıt özelliği geliyor!