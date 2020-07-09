Google görsel aramalarda bilgi metinleri dönemi başladı

Kullanıcıların yaptıkları aramalarda amaçlanan bilgiye daha kısa sürede ulaşması için 2012 yılında Google tarafından Knowledge Graph adıyla bir proje başlatılmıştı. Bu projede arama listelerinin sağ kısmında ağırlıklı olarak Wikipedia kaynağından olmak üzere ilgili terime göre bilgi penceresi çıkıyordu.

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Görsel aramalarda Knowledge Graph

Bu projeyi bugüne kadar geliştiren Google artık görsel aramalarda da kullanmaya başladı. Derin öğrenme algoritması üzerine kurulan bu sistem resimlerin görsel ve metin sinyallerini ayrıştırıyor. Sonrasında arama yapılan terimlerle eşleştirmeye çalışıyor.

Ayrıca Bkz. "Peak’s Edge strateji ve bulmacayı bir araya getiriyor"

Örneğin bir ulusal parkın görseline odaklandığınızda Knowledge Graph ilgili birkaç tane bilgi penceresini size sıralıyor. Bu pencerede kısa bilgiler yer alırken ana bilgiye ve resimlere bağlantı veriyor.

Bugüne kadar 5 milyar arama girdisine 500 milyardan fazla bilgi penceresi sunan Google haliyle yetenekli bir sisteme sahip. Bu bakımdan kullanıcıların görsel bilgindirme konusunda memnun oldukları ifade ediliyor. Özellik şimdilik ABD sınırları içerisinde devam ediyor ve yakın zamanda diğer dillere de açılacak.

https://www.engadget.com/google-image-search-knowledge-graph-192422428.html

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