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    Google görsel yapay zekası 64 kameralı sistem ile eğitiliyor

    Pixel telefonlarında otomatik olarak portre fotoğraflarının ışık açısını ayarlayan ve en iyi görüntüyü sunan Portrait Light yapay zekası için 64 kameralı bir sistem kullanılıyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bugün mobil fotoğrafçılık alanında yapay zekanın önemi artmış durumda. Yonga setleri yapay zeka motorları ile donatılırken yazılımlar da buna göre optimize ediliyor. Yapay zekanın eğitilmesi ise ayrı bir konu.

    Google Portrait Light nedir?

    Özellikle fotoğraf tarafında yapay zeka teknolojilerini oldukça geliştiren Google başta Pixel telefonları olmak üzere Fotoğraflar gibi yazılımlarında bunu sunuyor. Temel olacak yapay zeka eğitimlerini ise sıkı bir şekilde devam ettiriyor.

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    Firma bir süre önce Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4a (5G) ve Pixel 5 telefonları için Portrait Light teknolojisini kullanıma sunmuştu. Bu teknoloji portre fotoğraflarınıza gelen ışığın yönlerini ve yoğunluğunu otomatik olarak değiştirerek çok daha iyi hale getirebiliyor.

    Portrait Light için Google sıkı bir eğitim süreci yürütüyor. Işığın yönlerini ayarlayacak olan yapay zeka modeli; 64 kameralı ve 331 adet tek tek programlanabilen LED’li küre şeklinde bir aydınlatma halkası tarafından eğitiliyor.

    Google görsel yapay zekası 64 kameralı sistem ile eğitiliyor
    Tam Boyutta Gör

    Bu halka farklı yüz tonuna, şekline, cinsiyete, saç stiline ve kıyafetlere sahip 70 kişinin fotoğraflarını çekmiş. Ayrıca otomatik ışık yerleştirme için de en iyi profilleri oluşturacak bir model daha eğitilmiş. Böylece Portrait Light yazılımının en iyi sonucu alması sağlanmış.

    Portrait Light yazılımı eski Pixel telefonlarında manuel olarak aktif ediliyor. Yine portre modunda yaptığınız çekimleri Fotoğraflar uygulamasına yüklerseniz diğer markalarda da bu özelliği kullanabiliyorsunuz.



    https://www.engadget.com/google-portrait-lighting-ai-technology-180758456.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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