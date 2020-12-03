Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Haritalar'a rakip Petal Haritalar artık Huawei AppGallery'den indirilebiliyor

    Huawei geçtiğimiz aylarda tanıttığı navigasyon ve harita hizmetini kullanıma sundu. Petal Haritalar uygulaması artık Huawei AppGallery üzerinden cihazlara indirilebiliyor.
    2 hf.
    2b
    1
    4
    Mobil Uygulamalar
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Google Haritalar'a rakip Petal Haritalar artık Huawei AppGallery'den indirilebiliyor
    Tam Boyutta Gör

    Çinli teknlolji devi Huawei geçtiğimiz Ekim ayında Google Haritalar'a alternatif olarak geliştirdiği navigasyon ve harita hizmetini tanıtmıştı. Petal Haritalar (Petal Maps) isimli uygulama artık AppGallery'den indirilebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Buds Pro'nun ilk görüntüleri yayınlandı"

    İlginizi Çekebilir Avatar 2020'nin en popüler uygulaması TikTok oldu

    Petal Haritalar şu an beta sürecinde ancak cihazınıza yüklemek için kayıt olmanıza gerek yok. EMUI 11 ile çalışan Huawei P40, Mate 30 veya Mate 40 serisi akıllı telefonlardan birine sahip olmanız yetiyor.

    Google Haritalar'a rakip Petal Haritalar artık Huawei AppGallery'den indirilebiliyor
    Tam Boyutta Gör

    Dünya genelinde 140'tan fazla ülke ve bölgede kullanılabilen Petal Haritalar, sadece mevcut konumunuzu belirlemenize, haritaya göz atmanıza veya konum aramanıza olanak sağlamakla kalmayıp daha fazlasını sunuyor.

    Gerçek zamanlı trafik durumunu gösteriyor

    Uygulama trafik sıkışıklıklarını gerçek zamanlı olarak gösterebilme özelliğine sahip. Ayrıca araba kullanırken elinizi havadan hareket ettirerek haritanın konumunu ayarlayabiliyorsunuz. Havada hareketler ile rotanın tamamını veya yalnızca geçerli bölümü görüntüleme arasında geçiş yapmanız da mümkün.

    Google Haritalar'a rakip Petal Haritalar artık Huawei AppGallery'den indirilebiliyor
    Tam Boyutta Gör

    Petal Haritalar anahtar kelimelerle arama yapabileceğiniz oldukça geniş bir veritabanına sahip. Navigasyon modunda 2D/3D görüntüleme modları arasında seçim yapmanıza imkân tanıyan uygulama, gerçek zamanlı trafik verileri sayesinde sizi gideceğiniz yere trafiğe takılmadan götürebiliyor.



    Kaynakça https://appgallery.huawei.com/app/C102457337 https://www.huaweicentral.com/petal-maps-app-now-available-to-download-from-huawei-appgallery/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    gidi (gidi gidi) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    insanlar open street mape katkı anlamında yüklense ve kullansa navigasyon işi tekellerin elinden kurtulur
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    WB 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Elveda bati..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WarSaw (Savaş T.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    google hegemonyasının kırılması gerek
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gidi (gidi gidi) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    insanlar open street mape katkı anlamında yüklense ve kullansa navigasyon işi tekellerin elinden kurtulur
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Helal olsun kendi sistemlerini yapıyorlar
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Game of Thrones'un öncesini anlatacak diziden konsept tasarımlar paylaşıldı; çekimler 2021'de başlıyor 2 hf. Ay toprağı toplayan Chang'e 5 tekrar yörüngeye çıktı: İşte o anlar (VİDEO) 2 hf. 3 aylık Game Pass aboneliği 1 dolar oldu: Sadece Türkiye'de geçerli değil! 2 hf. Vikings dizisinin final sezonu için yeni bir fragman yayınlandı 2 hf. Fortnite sezon 5 Türkçe seslendirme ve Mandalorian görünümü ile geldi 2 hf. The Matrix 4, Dune, The Suicide Squad ve daha fazlası vizyon gününde internette de yayınlanacak 2 hf. Cyberpunk 2077'nin Türkiye'de erişime açılacağı saat belli oldu 2 hf. Wacom sanal gerçeklik kalemini duyurdu 2 hf. Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisine 20 yeni oyuncu katıldı 2 hf. Nvidia: Stok sıkıntısında tek sorun GPU değil 2 hf. FromSoftware ve George R.R. Martin'in oyunu Elden Ring, 2021 yılında çıkabilir 2 hf. Koronavirüs için geliştirilen tüm aşıların avantajları ve dezavantajları neler? 2 hf. Vaka sayıları durdurulamıyor: Bugün 187 kişi hayatını kaybetti 2 hf. 5 GHz’deki Rocket Lake işlemcisi tek çekirdekte Ryzen 7 5800X ile eşleşiyor 2 hf. Epic Games'in haftalık ücretsiz oyunu erişime açıldı; haftaya toplam 150 TL değerinde iki oyun ücretsiz olacak 2 hf. Hikaye odaklı olan ve fizik tabanlı bulmacalara sahip olan Puzzling Peaks EXE, mobil cihazlar için yayınlandı 2 hf. RISC-V mimarisi sadece 1 watt güç ile 5GHz seviyesini geçti 2 hf. LG’nin iddialı televizyonu testte l 65” NanoCell Smart TV! (Tablo gibi Akıllı Televizyon!) 2 hf. Bulmaca oyunu Delta0, mobil cihazlar için ücretsiz bir şekilde yayınlandı 2 hf. Kolay yükseltme için Lexar 2.5 inç SSD sürücüsü tanıtıldı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Google Haritalar'a rakip Petal Haritalar artık Huawei AppGallery'den indirilebiliyor Sonraki İmmünoterapi uygulamalarında T hücrelerine destek olabilecek antineoplastik ilaç mekanizması geliştirildi 2 hf. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ilk kez toplandı 2 hf. Psikoteknik test raporu ticari araç sürücüleri için zorunlu hale geliyor 2 hf. Hawkeye dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı 2 hf. Visa gelecek yıl kripto para ödemelerini kabul edecek 2 hf. 2021 Ducati Monster tanıtıldı: Daha güçlü, daha hafif 2 hf. FIFA 21'in PS5 ve Xbox Series için hazırlanan özel sürümü yayınlandı 2 hf. Samsung Galaxy Buds Pro'nun ilk görüntüleri yayınlandı 2 hf. Intel'in yeni ekran kartını kullandık | AMD ve Nvidia'ya rakip oluyor 2 hf. Yılan toksinlerine karşı genel antidot geliştirildi 2 hf. Sosyal medya devlerine 30’ar milyon TL’lik ikinci ceza kesildi 2 hf. Tüm vücudu çalıştıran sıra dışı bisiklet: Cardigo 2 hf. Resmen açıklandı: Netflix İstanbul’a ofis açıyor 2 hf. Rusya, Sputnik V aşısının maliyetini açıkladı 2 hf. Snapdragon 888 yonga seti detaylandı 2 hf. Türkiye'nin aşılama planı açıklandı: Kime ne zaman koronavirüs aşısı yapılacak? 2 hf. iPhone 12 serisi kullanıcıları, 5G ve LTE bağlantı problemi yaşıyor 2 hf. Chang'e 5'in Ay'a iniş anlarından müthiş video 2 hf. The Game Awards etkinliği esnasında oyuncular birçok çıkmamış oyunun demosunu deneyebilecek 2 hf. iPhone 12 Pro Max, son üç yıldaki İphone modellerini geride bıraktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız