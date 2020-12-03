Google Haritalar'a rakip Petal Haritalar artık Huawei AppGallery'den indirilebiliyor

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Çinli teknlolji devi Huawei geçtiğimiz Ekim ayında Google Haritalar'a alternatif olarak geliştirdiği navigasyon ve harita hizmetini tanıtmıştı. Petal Haritalar (Petal Maps) isimli uygulama artık AppGallery'den indirilebiliyor.

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Petal Haritalar şu an beta sürecinde ancak cihazınıza yüklemek için kayıt olmanıza gerek yok. EMUI 11 ile çalışan Huawei P40, Mate 30 veya Mate 40 serisi akıllı telefonlardan birine sahip olmanız yetiyor.

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Dünya genelinde 140'tan fazla ülke ve bölgede kullanılabilen Petal Haritalar, sadece mevcut konumunuzu belirlemenize, haritaya göz atmanıza veya konum aramanıza olanak sağlamakla kalmayıp daha fazlasını sunuyor.

Gerçek zamanlı trafik durumunu gösteriyor

Uygulama trafik sıkışıklıklarını gerçek zamanlı olarak gösterebilme özelliğine sahip. Ayrıca araba kullanırken elinizi havadan hareket ettirerek haritanın konumunu ayarlayabiliyorsunuz. Havada hareketler ile rotanın tamamını veya yalnızca geçerli bölümü görüntüleme arasında geçiş yapmanız da mümkün.

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Petal Haritalar anahtar kelimelerle arama yapabileceğiniz oldukça geniş bir veritabanına sahip. Navigasyon modunda 2D/3D görüntüleme modları arasında seçim yapmanıza imkân tanıyan uygulama, gerçek zamanlı trafik verileri sayesinde sizi gideceğiniz yere trafiğe takılmadan götürebiliyor.

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