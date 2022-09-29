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    Google Haritalar'a yeni özellik: Hangi şehir neyi ile ünlü, nereler gezilip görülmeli?

    Google Haritalar’a yakından eklenecek “Neighborhood Vibe” özelliğiyle hangi şehir neyi ile ünlü? gitmeden bulmak daha kolay olacak. Google Maps yeni sürümüyle gelecek özelliğin detayları haberimizde.
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    google haritalar vibe

    Google Haritalar için birçok yeni özellik duyuruldu. Tamamen yabancısı olduğunuz bir ülkeye, şehre gitmeden önce oranın tüm güzelliklerini bilmenize yardımcı olan vibe özelliği, Dünya genelinde 250’den fazla etkileyici noktanın havadan görünümü, yakınınızdaki yerlerin canlı görünümü ve daha fazlası, yeni Google Maps sürümüyle gelecek özellikler.

    Yeni duyurulan Google Haritalar özellikleri arasında en dikkat çekeni, farklı ülkeler gezmeyi, yeni tatlar denemeyi, tarihi yerleri görmeyi sevenlerin hoşuna gidecek şehir ortamı özelliği.

    Bugüne kadar daha önce hiç gitmediğimiz bir ülke hakkında bilgi almak için çevremize neleri ile ünlü, nereleri görmeliyim, hangi yemeklerini yemeliyim? gibi sorular soruyorduk. Artık, tüm bu bilgileri Google Haritalar verecek. Yabancısı olduğunuz ülke neleri ile ünlü, nereler meşhur, mutlaka gidilmesi gereken yerler nereleri? gibi birçok sorunun yanıtını alacağınız harika bir özellik geliyor. Haritadan dilediğiniz bir şehri seçebilecek ve en popüler yerler hakkında detaylı bilgi alabileceksiniz. Bu bilgiler, topluluk tarafından sağlanan ve yapay zeka ile harmanlanan fotoğraflar ve yazılardan oluşuyor. Böylece kısıtlı süreliğine gideceğiniz bir yurt dışı seyahatinizde hızlıca bir plan çizebilecek, vaktinizi daha verimli değerlendirebileceksiniz. 

    Topluluğun katkıları yapay zeka ile birleştiriliyor

    Google, şehir ortamının belirlenmesinde kullanıcıların katkısının büyük olduğuna vurgu yapıyor. Şirketin açıklamasına göre, kullanıcılardan her gün 20 milyonun üzerinde inceleme, fotoğraf ve video geliyor. Google, yeni özelliğin Android ve iOS kullanıcılarına önümüzdeki aylarda açılacağını söyledi. Gitmeden şehrin havasını hissetmemizi sağlayacak özellik, dünya genelinde aktif olacak.

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    anzubesti 17 dakika önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 20 saat önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 2 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 2 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 3 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 4 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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