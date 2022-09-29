Google Haritalar'a yeni özellik: Hangi şehir neyi ile ünlü, nereler gezilip görülmeli?

Google Haritalar için birçok yeni özellik duyuruldu. Tamamen yabancısı olduğunuz bir ülkeye, şehre gitmeden önce oranın tüm güzelliklerini bilmenize yardımcı olan vibe özelliği, Dünya genelinde 250’den fazla etkileyici noktanın havadan görünümü, yakınınızdaki yerlerin canlı görünümü ve daha fazlası, yeni Google Maps sürümüyle gelecek özellikler.

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Yeni duyurulan Google Haritalar özellikleri arasında en dikkat çekeni, farklı ülkeler gezmeyi, yeni tatlar denemeyi, tarihi yerleri görmeyi sevenlerin hoşuna gidecek şehir ortamı özelliği.

Tam Boyutta Gör

Bugüne kadar daha önce hiç gitmediğimiz bir ülke hakkında bilgi almak için çevremize neleri ile ünlü, nereleri görmeliyim, hangi yemeklerini yemeliyim? gibi sorular soruyorduk. Artık, tüm bu bilgileri Google Haritalar verecek. Yabancısı olduğunuz ülke neleri ile ünlü, nereler meşhur, mutlaka gidilmesi gereken yerler nereleri? gibi birçok sorunun yanıtını alacağınız harika bir özellik geliyor. Haritadan dilediğiniz bir şehri seçebilecek ve en popüler yerler hakkında detaylı bilgi alabileceksiniz. Bu bilgiler, topluluk tarafından sağlanan ve yapay zeka ile harmanlanan fotoğraflar ve yazılardan oluşuyor. Böylece kısıtlı süreliğine gideceğiniz bir yurt dışı seyahatinizde hızlıca bir plan çizebilecek, vaktinizi daha verimli değerlendirebileceksiniz.

Topluluğun katkıları yapay zeka ile birleştiriliyor

Google, şehir ortamının belirlenmesinde kullanıcıların katkısının büyük olduğuna vurgu yapıyor. Şirketin açıklamasına göre, kullanıcılardan her gün 20 milyonun üzerinde inceleme, fotoğraf ve video geliyor. Google, yeni özelliğin Android ve iOS kullanıcılarına önümüzdeki aylarda açılacağını söyledi. Gitmeden şehrin havasını hissetmemizi sağlayacak özellik, dünya genelinde aktif olacak.

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