Google Haritalar, yakın zamanda yeni renk paletiyle güncellendi. Yeni görünüm, Google Haritalar’ın tasarımında önemli rol oynayan eski Google çalışanı tarafından daha soğuk ve gerçeği yansıtmayan renklerin kullanılmasıyla beğenilmedi. Hatta, yapay zekanın bir ürünü olabileceği yönünde eleştiri geldi. Google, eleştirilen tasarımı Android Auto için de sunmaya başladı.

Google Haritalar'ın arayüzü yeni renklerle güncellendi 6 gün önce eklendi

Daha soğuk renkler, yapay zeka desteği

Google Haritalar'ın güncellenmiş görünümü, alışılmış sıcak renklerin yerine yeni, daha soğuk bir renk paletiyle geliyor. Eskiden parkları ve ormanları temsil eden yeşiller artık nane rengine dönerken, yollar griye büründü. Kullanılabilirliği iyileştirmeye yönelik yapılan bu tasarım değişikliğine alışacağız gibi görünüyor çünkü aynı tasarım telefonlardan sonra otomobillere de geldi. Android ve iOS cihazlar şimdi de Android Auto için yeni tasarım kullanıma sunulmaya başlandı. İşte eski ve yeni tasarım:

Google Haritalar (eski tasarım)

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Google Haritalar (yeni tasarım)

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Android uygulamasındaki değişikliklere paralel olarak uygulama artık haritanın tamamında ve kullanıcı arayüzünün büyük bir bölümünde daha soğuk renk paletini gösteriyor. Aşağıda görüldüğü gibi tüm yazılar, mavi navigasyon çizgisi ve kullanıcı arayüzünün üst kısmındaki yön kartının renkleri değişti.

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Google Haritalar, Android Auto için yeni renklerle güncellendi