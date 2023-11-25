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    Google Haritalar, Android Auto için yeni renklerle güncellendi

    Google Maps, geçtiğimiz hafta yeni renklerle güncellenmiş, yeni tasarım eski Google Haritalar mühendisi tarafından eleştirilmişti. Şimdi, güncelleme Android Auto için yayınlandı.

    Google Haritalar, yakın zamanda yeni renk paletiyle güncellendi. Yeni görünüm, Google Haritalar’ın tasarımında önemli rol oynayan eski Google çalışanı tarafından daha soğuk ve gerçeği yansıtmayan renklerin kullanılmasıyla beğenilmedi. Hatta, yapay zekanın bir ürünü olabileceği yönünde eleştiri geldi. Google, eleştirilen tasarımı Android Auto için de sunmaya başladı.

    Daha soğuk renkler, yapay zeka desteği

    Google Haritalar'ın güncellenmiş görünümü, alışılmış sıcak renklerin yerine yeni, daha soğuk bir renk paletiyle geliyor. Eskiden parkları ve ormanları temsil eden yeşiller artık nane rengine dönerken, yollar griye büründü. Kullanılabilirliği iyileştirmeye yönelik yapılan bu tasarım değişikliğine alışacağız gibi görünüyor çünkü aynı tasarım telefonlardan sonra otomobillere de geldi. Android ve iOS cihazlar şimdi de Android Auto için yeni tasarım kullanıma sunulmaya başlandı. İşte eski ve yeni tasarım:

    Google Haritalar (eski tasarım)

    Google Haritalar, Android Auto için yeni renklerle güncellendi Tam Boyutta Gör

    Google Haritalar (yeni tasarım)

    Google Haritalar, Android Auto için yeni renklerle güncellendi Tam Boyutta Gör

    Android uygulamasındaki değişikliklere paralel olarak uygulama artık haritanın tamamında ve kullanıcı arayüzünün büyük bir bölümünde daha soğuk renk paletini gösteriyor. Aşağıda görüldüğü gibi tüm yazılar, mavi navigasyon çizgisi ve kullanıcı arayüzünün üst kısmındaki yön kartının renkleri değişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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