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    Google Haritalar’da yol düzenleme dönemi başlıyor

    Kullanıcılar yakın gelecekte doğru olmadığını tespit ettiği bir yolun düzeltilmesi için Google Haritalar hizmetine katkıda bulunabilecek. Düzenleme aracı tamamlanmak üzere.
    12 Mart 2021, 19:30 (57 sn.)
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    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google Haritalar’da yol düzenleme dönemi başlıyor
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    Kullanıcılara daha iyi bir navigasyon tecrübesi sunmak amacıyla yola çıkan Google Haritalar bugün kullanıcının da katkı yapabildiği bir platforma dönüştü. Yakın dönemde en önemli katkı seçeneği kullanıma açılacak.

    Yolları da düzenleyebileceksiniz

    Google Haritalar üzerinde kullanıcılar ilgi noktalarını düzenleme imkanına sahip. Nokta ekleme veya var olanı değiştirme veya silme şeklinde katkılar Google ekibi tarafından gözden geçirilip değerlendiriliyor.

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    Diğer taraftan ilgi noktalarına fotoğraf ekleme, yorum yapma, yoruma cevap verme ve soru-cevap yapabilme şeklinde katkılar da yer alıyor. Yerel Rehber özelliği de yine önemli bir ekosistemin oluşmasına yardımcı olmuştu.

    Yol düzenleme seçeneği ise hizmetin belki de en önemli noktasına değinecek. Kullanıcılar haritaya yeni yol ekleyebilecek, yanlış yolları işaretleyebilecek ve değişen yolları bildirebilecek. Talepler sıkı bir şekilde incelenecek ve en iyi doğruluğun yakalanmasına çalışılacak.

    Google’ın sürekli haritaları güncellediği biliniyor ancak bu belirli aralıklarla olduğu için o arada değişmiş veya yeni açılmış yollar gözden kaçabiliyor. Bu da navigasyon esnasında sıkıntılar doğuruyor. Kullanıcı katkısı ile birlikte bu konuda yol kat edilecek. Yol düzenleme seçeneğinin net olarak ne zaman yayınlanacağı açıklanmadı.



    https://wccftech.com/google-maps-will-soon-let-you-draw-new-or-missing-roads/
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    BLasTeaR 2 saat önce

    bakmadan kullananlar için demek istedin sanırım @TheJudge :)

    TheJudgé 1 gün önce

    Görünmez klavyede görmeden tuşlara nasıl basıcaz ? bunu ancak görmeden klavye kullanan insanlar yapar

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