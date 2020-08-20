Sony, kameralarını webcam olarak kullanmaya izin veren uygulamasını yayınladı

Canon, Fujifilm, Panasonic, Nicon ve GoPro'nun ardından Sony de kameralarını webcam’e dönüştüren uygulamasını yayınladı. Imaging Edge Webcam adındaki uygulama sayesinde, Sony kameraları capture kart ya da herhangi bir üçüncü parti yazılıma gereksinim duymadan bilgisayar kamerası olarak kullanabilmek mümkün.

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Imaging Edge Webcam ile Sony kameralar webcam'e dönüşüyor

Şimdilik Windows 10 (64 bit) platformuna özgü olan uygulama, tek bir USB kabloyla kameranızı bilgisayara bağlayıp canlı yayın yapmanızı, video kaydedebilmenizi ya da görüntülü görüşmelerinizi çok daha kaliteli bir şekilde gerçekleştirebilmenizi sağlıyor.

Imaging Edge Webcam uygulaması Sony'nin web sitesi üzerinden indirilebiliyor. Uygulamayı indirmek isteyen kullanıcılar, buraya tıkladıktan sonra uyumlu kamera modelini seçerek, uygulamayı cihazlarına yükleyebilir. (Kurulum aşamaları için tıklayınız.)

En yeni Sony Alpha serisi kameraları destekleyen uygulama, full frame kameraların yanı sıra Sony A6600 ve Sony A6100 gibi APS-C formatlı kameraları da destekliyor. Ancak Sony A6000 gibi son derece popüler bir kameranın desteklenmemesi üzücü. İşte Imaging Edge Webcam uygulamasını destekleyen kameraların tam listesi:

Tam Boyutta Gör

https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/webcam/en/

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