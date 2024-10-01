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    Google hazır: Circle to Search tabanlı video araması geliyor

    Bu yılın başlarında Galaxy S24 ile tanıtılan Circle to Search özelliği çok yakında video arama desteği sunabilir. Peki yeni özellik nasıl çalışıyor? İşte detaylar...
    Google hazır: Circle to Search tabanlı video araması geliyor Tam Boyutta Gör
    Google, Android 15 ile tanıttığı yapay zeka özelliklerini genişletmeye devam ediyor. Şimdi ise Google uygulamasında, video içerikleri için devrim niteliğinde bir özellik keşfedildi. Bu yeni özellik, "Bu videoyu ara" adıyla geçiyor ve kullanıcıların telefonlarındaki herhangi bir videoda, kaynağı ne olursa olsun, içerik aramasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

    Google, Circle to Search daha yetenekli olacak

    Bildiğiniz gibi Google şu anda video arama için sınırlı seçeneklere sahip. AI Overview ile video içi aramalar başlatılabilirken, YouTube’da Gemini’nin "bu video hakkında soru sor" aracı kullanılabiliyor. Ancak yeni geliştirilmekte olan özellik, çok daha geniş bir kapsam sunmayı vaat ediyor. Videoların kaynağına bakmaksızın, kullanıcılar çeşitli platformlardaki videolarda içerik arayabilecekler.

    Google uygulamasının 15.39.39.29.arm64 sürümünde keşfedilen detaylara göre Circle to Search için kullanılan "omnient" özelliğinde video tabanlı aramaya yönelik çeşitli kodlar keşfedildi. Bu, videolar üzerinde çember şeklinde arama yapılmasını mümkün kılacak bir teknolojiye işaret ediyor.  Üstelik uygulamada, "Bu videoyu ara" ifadesi ve video oynatma ikonları da görüldü.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi henüz aktif olmayan bu özellik, büyük bir potansiyele sahip. Kullanıcıların kendi kaydettikleri videolar, web sitelerine gömülü videolar ve YouTube gibi platformlardaki içerikler üzerinde arama yapmasına olanak tanıyabilir. Ancak bu özellik hakkında birçok soru işareti de bulunuyor. Güvenliğe ek olarak özellikle sosyal medya uygulamalarında bu işlevin nasıl çalışacağı ve hangi cihazlarla uyumlu olacağı henüz netlik kazanmış değil.

    Google, 2024’ün başında yapay zeka destekli arama özelliğini devreye almıştı. Bu özellik, resimlerdeki nesneleri tanıyarak arama yapılmasına olanak tanıyordu. Aynı teknolojinin yakın gelecekte videolarda da kullanılacağı tahmin ediliyor. Samsung’un, Circle to Search video arama özelliğini 2025’te piyasaya sürmesi beklenen Galaxy S25 serisi ile entegre edebileceği yönünde sızıntılar mevcut. Ancak, bazı kaynaklar bu özelliğin birkaç ay içinde çıkabileceğini de iddia ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 6 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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