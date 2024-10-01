Google hazır: Circle to Search tabanlı video araması geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Google, Android 15 ile tanıttığı yapay zeka özelliklerini genişletmeye devam ediyor. Şimdi ise Google uygulamasında, video içerikleri için devrim niteliğinde bir özellik keşfedildi. Bu yeni özellik, "Bu videoyu ara" adıyla geçiyor ve kullanıcıların telefonlarındaki herhangi bir videoda, kaynağı ne olursa olsun, içerik aramasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Google, Circle to Search daha yetenekli olacak

Bildiğiniz gibi Google şu anda video arama için sınırlı seçeneklere sahip. AI Overview ile video içi aramalar başlatılabilirken, YouTube’da Gemini’nin "bu video hakkında soru sor" aracı kullanılabiliyor. Ancak yeni geliştirilmekte olan özellik, çok daha geniş bir kapsam sunmayı vaat ediyor. Videoların kaynağına bakmaksızın, kullanıcılar çeşitli platformlardaki videolarda içerik arayabilecekler.

Google uygulamasının 15.39.39.29.arm64 sürümünde keşfedilen detaylara göre Circle to Search için kullanılan "omnient" özelliğinde video tabanlı aramaya yönelik çeşitli kodlar keşfedildi. Bu, videolar üzerinde çember şeklinde arama yapılmasını mümkün kılacak bir teknolojiye işaret ediyor. Üstelik uygulamada, "Bu videoyu ara" ifadesi ve video oynatma ikonları da görüldü.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi henüz aktif olmayan bu özellik, büyük bir potansiyele sahip. Kullanıcıların kendi kaydettikleri videolar, web sitelerine gömülü videolar ve YouTube gibi platformlardaki içerikler üzerinde arama yapmasına olanak tanıyabilir. Ancak bu özellik hakkında birçok soru işareti de bulunuyor. Güvenliğe ek olarak özellikle sosyal medya uygulamalarında bu işlevin nasıl çalışacağı ve hangi cihazlarla uyumlu olacağı henüz netlik kazanmış değil.

Circle to Search özelliği, Galaxy A serisi telefonlara geliyor 1 ay önce eklendi

Google, 2024’ün başında yapay zeka destekli arama özelliğini devreye almıştı. Bu özellik, resimlerdeki nesneleri tanıyarak arama yapılmasına olanak tanıyordu. Aynı teknolojinin yakın gelecekte videolarda da kullanılacağı tahmin ediliyor. Samsung’un, Circle to Search video arama özelliğini 2025’te piyasaya sürmesi beklenen Galaxy S25 serisi ile entegre edebileceği yönünde sızıntılar mevcut. Ancak, bazı kaynaklar bu özelliğin birkaç ay içinde çıkabileceğini de iddia ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Google hazır: Circle to Search tabanlı video araması geliyor