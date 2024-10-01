Google hazır: Circle to Search tabanlı video araması geliyor

Google, Circle to Search daha yetenekli olacak
Bildiğiniz gibi Google şu anda video arama için sınırlı seçeneklere sahip. AI Overview ile video içi aramalar başlatılabilirken, YouTube’da Gemini’nin "bu video hakkında soru sor" aracı kullanılabiliyor. Ancak yeni geliştirilmekte olan özellik, çok daha geniş bir kapsam sunmayı vaat ediyor. Videoların kaynağına bakmaksızın, kullanıcılar çeşitli platformlardaki videolarda içerik arayabilecekler.
Google uygulamasının 15.39.39.29.arm64 sürümünde keşfedilen detaylara göre Circle to Search için kullanılan "omnient" özelliğinde video tabanlı aramaya yönelik çeşitli kodlar keşfedildi. Bu, videolar üzerinde çember şeklinde arama yapılmasını mümkün kılacak bir teknolojiye işaret ediyor. Üstelik uygulamada, "Bu videoyu ara" ifadesi ve video oynatma ikonları da görüldü.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi henüz aktif olmayan bu özellik, büyük bir potansiyele sahip. Kullanıcıların kendi kaydettikleri videolar, web sitelerine gömülü videolar ve YouTube gibi platformlardaki içerikler üzerinde arama yapmasına olanak tanıyabilir. Ancak bu özellik hakkında birçok soru işareti de bulunuyor. Güvenliğe ek olarak özellikle sosyal medya uygulamalarında bu işlevin nasıl çalışacağı ve hangi cihazlarla uyumlu olacağı henüz netlik kazanmış değil.
Google, 2024’ün başında yapay zeka destekli arama özelliğini devreye almıştı. Bu özellik, resimlerdeki nesneleri tanıyarak arama yapılmasına olanak tanıyordu. Aynı teknolojinin yakın gelecekte videolarda da kullanılacağı tahmin ediliyor. Samsung’un, Circle to Search video arama özelliğini 2025’te piyasaya sürmesi beklenen Galaxy S25 serisi ile entegre edebileceği yönünde sızıntılar mevcut. Ancak, bazı kaynaklar bu özelliğin birkaç ay içinde çıkabileceğini de iddia ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.