Google I/O 2024 etkinliğinin tarihi duyuruldu: Neler bekleniyor?

Google I/O 2024 ne zaman?
Google, geleneksel geliştirici konferansı Google I/O’nun 14 Mayıs 2024 Salı günü düzenleneceğini duyurdu. I/O etkinlik tarihi, geleneksel olarak Google’ın mevcut Google ürünlerine yönelik yeni donanım ve yazılım özelliklerini tanıtacağı günü işaret ediyor. Google IO 2024 te farklı olmayacak; CEO Sundar Pichai'nin Shoreline Amfitiyatrosu’ndaki açılış konuşmasıyla başlayacak. Etkinlik, geliştirici odaklı konuşmalar ve online olarak sunulan teknik oturumlarla sürecek.
Google IO 2024 etkinliğinde neler tanıtılacak?
Google’ın I/O 2024 etkinliğinde Pixel 8a telefonunu tanıtması bekleniyor. Pixel Fold 2 ve Pixel 9 serisi yüksek ihtimalle tanıtılmayacak. Google, büyük olasılıkla gelişmiş dil modeli Gemini’ye odaklanacağı yapay zeka konuşması yapacak, Android 15’e dair güncellemeleri paylaşacak, Android XR hakkında yeni bilgiler paylaşacak. 14 Mayıs’a yaklaştıkça etkinlikle ilgili daha fazla detay açıklanacaktır.
Google I/O 2024, ücretsiz olarak canlı yayınlanacak ve herkes sanal olarak katılabilecek. Etkinlik alanında sınırlı sayıda seyirci de canlı olarak izleyebilecek.Kaynakça https://io.google/2024/ https://www.androidauthority.com/google-io-2024-3425607/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.