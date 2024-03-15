Google I/O 2024 etkinliğinin tarihi duyuruldu: Neler bekleniyor?

Tam Boyutta Gör Apple gibi Google da her yıl geliştirici konferansı düzenleniyor, yeni Android özellikleri ve cihazlara ilişkin tanıtımlar yapıyor. Google I/O 2024 etkinliğini bekleyenler için tarih belli oldu; 14 Mayıs. Geçen yıl olduğu gibi I/O etkinliği sınırlı sayıda kişinin yerinde izleyebileceği, herkesin sanal olarak izleyebileceği bir etkinlik olacak. Peki, Google etkinliğinde neler bekleniyor?

Google, Pixel 8a'yı doğruladı: İşte beklenen özellikler 4 gün önce eklendi

Google I/O 2024 ne zaman?

Google, geleneksel geliştirici konferansı Google I/O’nun 14 Mayıs 2024 Salı günü düzenleneceğini duyurdu. I/O etkinlik tarihi, geleneksel olarak Google’ın mevcut Google ürünlerine yönelik yeni donanım ve yazılım özelliklerini tanıtacağı günü işaret ediyor. Google IO 2024 te farklı olmayacak; CEO Sundar Pichai'nin Shoreline Amfitiyatrosu’ndaki açılış konuşmasıyla başlayacak. Etkinlik, geliştirici odaklı konuşmalar ve online olarak sunulan teknik oturumlarla sürecek.

Google IO 2024 etkinliğinde neler tanıtılacak?

Google’ın I/O 2024 etkinliğinde Pixel 8a telefonunu tanıtması bekleniyor. Pixel Fold 2 ve Pixel 9 serisi yüksek ihtimalle tanıtılmayacak. Google, büyük olasılıkla gelişmiş dil modeli Gemini’ye odaklanacağı yapay zeka konuşması yapacak, Android 15’e dair güncellemeleri paylaşacak, Android XR hakkında yeni bilgiler paylaşacak. 14 Mayıs’a yaklaştıkça etkinlikle ilgili daha fazla detay açıklanacaktır.

Google I/O 2024, ücretsiz olarak canlı yayınlanacak ve herkes sanal olarak katılabilecek. Etkinlik alanında sınırlı sayıda seyirci de canlı olarak izleyebilecek.

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Google I/O 2024 etkinliğinin tarihi duyuruldu