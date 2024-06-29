Google’ın açık yapay zeka modeli Gemma 2 piyasaya sürüldü

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Google, geçtiğimiz mayıs ayında düzenlediği Google I/O 2024 geliştirici konferansında, Meta'nın Llama ve Mistral'ın açık modelleriyle karşılaştırılabilecek açık (ancak açık kaynak olmayan) modeller ailesi olan Gemma için bazı güncellemeler paylaşmış ve yeni sürümün haziran ayında çıkacağını duyurmuştu. Şimdi ise yazılım devi Gemma 2 ailesini kullanıma sunduğunu açıkladı.

Gemma 2 kullanıma açıldı

Google, açık hafif model serisi Gemma 2'nin önümüzdeki aydan itibaren Vertex AI aracılığıyla araştırmacı ve geliştiricilerin kullanımına sunulacağını açıkladı. Firma zaten iki farklı boyuta sahip olacağını açıklamıştı ancak daha önce sadece 27 milyar parametrelik modelden söz etmişti. Yeni duyuruda ise 9 milyar parametrelik modelin de sunulacağı açıklandı.

Tam Boyutta Gör Standart Gemma modelleri şu ana kadar yalnızca 2 milyar parametreli ve 7 milyar parametreli versiyonlarda mevcut. Dolayısıyla 27 milyarlık yeni modeli oldukça büyük bir adım diyebiliriz. Yeni Gemma 2, Nvidia'nın yeni nesil GPU'larında, tek bir Google Cloud TPU ana bilgisayarında ve Vertex AI hizmetinde çalışacak şekilde optimize edilmiş durumda. Bu modeller uygulamalar, akıllı telefonlar, IoT cihazlar, bilgisayarlar gibi son tüketici odaklı cihazlara yapay zekayı eklemek isteyen geliştiricileri hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Cihaz üzerinde çalışacak bir araç için geliştiriciler 9B’lik modele yönlendirilirken 27B’lik model ise daha çok bulut tarafında ve daha yoğun AI iş yüklerinde tercih edilen bir model olacak. Bunlar açık kaynaklı olduğu için kolayca özelleştirilebilirler ve Google'ın genellikle öngöremediği çeşitli projelere entegre edilebilirler.

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Gemma 2’nin 27B’lik modeli halihazırda Google AI Studio’ya eklenmiş durumda. Dolayısıyla yeni modelin yeteneklerini doğrudan test edebilirsiniz. Yine burada (yan panelden model seçimi yapılıyor) Gemini 1.5 ve 1.0 sürümleri ile karşılaştırmalar da yapabilirsiniz. Son olarak Google, Gemma 2 ailesine dahil olacak daha hafif ancak yine de güçlü olacak 2.6B parametreli üçüncü bir modeli daha yayınlayacağını söyledi.

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