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    Anlık Bildirim

    Google’ın açık yapay zeka modeli Gemma 2 piyasaya sürüldü

    Google, açık yapay zeka modeli ailesi Gemma 2’yi piyasaya sürdüğünü açıkladı. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Gemma 2 için Google, iki farklı boyutta modelle rekabetteki yerini alıyor.

    Google, geçtiğimiz mayıs ayında düzenlediği Google I/O 2024 geliştirici konferansında, Meta'nın Llama ve Mistral'ın açık modelleriyle karşılaştırılabilecek açık (ancak açık kaynak olmayan) modeller ailesi olan Gemma için bazı güncellemeler paylaşmış ve yeni sürümün haziran ayında çıkacağını duyurmuştu. Şimdi ise yazılım devi Gemma 2 ailesini kullanıma sunduğunu açıkladı.

    Gemma 2 kullanıma açıldı

    Google, açık hafif model serisi Gemma 2'nin önümüzdeki aydan itibaren Vertex AI aracılığıyla araştırmacı ve geliştiricilerin kullanımına sunulacağını açıkladı. Firma zaten iki farklı boyuta sahip olacağını açıklamıştı ancak daha önce sadece 27 milyar parametrelik modelden söz etmişti. Yeni duyuruda ise 9 milyar parametrelik modelin de sunulacağı açıklandı.

    Google’ın açık yapay zeka modeli Gemma 2 piyasaya sürüldü Tam Boyutta Gör
    Standart Gemma modelleri şu ana kadar yalnızca 2 milyar parametreli ve 7 milyar parametreli versiyonlarda mevcut. Dolayısıyla 27 milyarlık yeni modeli oldukça büyük bir adım diyebiliriz. Yeni Gemma 2, Nvidia'nın yeni nesil GPU'larında, tek bir Google Cloud TPU ana bilgisayarında ve Vertex AI hizmetinde çalışacak şekilde optimize edilmiş durumda. Bu modeller uygulamalar, akıllı telefonlar, IoT cihazlar, bilgisayarlar gibi son tüketici odaklı cihazlara yapay zekayı eklemek isteyen geliştiricileri hedefliyor.
    Google’ın açık yapay zeka modeli Gemma 2 piyasaya sürüldü Tam Boyutta Gör
    Cihaz üzerinde çalışacak bir araç için geliştiriciler 9B’lik modele yönlendirilirken 27B’lik model ise daha çok bulut tarafında ve daha yoğun AI iş yüklerinde tercih edilen bir model olacak. Bunlar açık kaynaklı olduğu için kolayca özelleştirilebilirler ve Google'ın genellikle öngöremediği çeşitli projelere entegre edilebilirler.

    Gemma 2’nin 27B’lik modeli halihazırda Google AI Studio’ya eklenmiş durumda. Dolayısıyla yeni modelin yeteneklerini doğrudan test edebilirsiniz. Yine burada (yan panelden model seçimi yapılıyor) Gemini 1.5 ve 1.0 sürümleri ile karşılaştırmalar da yapabilirsiniz. Son olarak Google, Gemma 2 ailesine dahil olacak daha hafif ancak yine de güçlü olacak 2.6B parametreli üçüncü bir modeli daha yayınlayacağını söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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