Google’ın açık yapay zeka modeli Gemma 2 piyasaya sürüldü

Google, geçtiğimiz mayıs ayında düzenlediği Google I/O 2024 geliştirici konferansında, Meta'nın Llama ve Mistral'ın açık modelleriyle karşılaştırılabilecek açık (ancak açık kaynak olmayan) modeller ailesi olan Gemma için bazı güncellemeler paylaşmış ve yeni sürümün haziran ayında çıkacağını duyurmuştu. Şimdi ise yazılım devi Gemma 2 ailesini kullanıma sunduğunu açıkladı.
Gemma 2 kullanıma açıldı
Google, açık hafif model serisi Gemma 2'nin önümüzdeki aydan itibaren Vertex AI aracılığıyla araştırmacı ve geliştiricilerin kullanımına sunulacağını açıkladı. Firma zaten iki farklı boyuta sahip olacağını açıklamıştı ancak daha önce sadece 27 milyar parametrelik modelden söz etmişti. Yeni duyuruda ise 9 milyar parametrelik modelin de sunulacağı açıklandı.
Gemma 2’nin 27B’lik modeli halihazırda Google AI Studio’ya eklenmiş durumda. Dolayısıyla yeni modelin yeteneklerini doğrudan test edebilirsiniz. Yine burada (yan panelden model seçimi yapılıyor) Gemini 1.5 ve 1.0 sürümleri ile karşılaştırmalar da yapabilirsiniz. Son olarak Google, Gemma 2 ailesine dahil olacak daha hafif ancak yine de güçlü olacak 2.6B parametreli üçüncü bir modeli daha yayınlayacağını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.