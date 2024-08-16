Yapay zekalı Google Arama 6 yeni ülkeye geliyor

Google, web'deki karmaşık soruların yanıtlarını özetleyen ve bunları geleneksel arama sonuçlarının en üstünde sunan AI Overviews özelliğini Hindistan, Japonya, Meksika, Endonezya, Brezilya ve Birleşik Krallık’ta sunacağını duyurdu. Buralarda AI Overviews, İngilizce’nin yanı sıra yerel dilleri de destekleyecek.
Google ayrıca "kullanıcıların AI Overviews ile Arama'yı kullanmayı tercih ettiklerini ve arama sonuçlarını daha yararlı bulduklarını" söylüyor. Görünüşe göre daha doğru olup olmadıkları hiç de endişe verici görünmüyor. Son olarak, bazı AI Overviews'larda tek dokunuşla dili basitleştirme seçeneği olacak, bu da bir konuda yeniyseniz ve bilgiyi sindirmenin daha kolay bir yolunu istiyorsanız kullanışlı olabilir.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.