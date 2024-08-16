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    Yapay zekalı Google Arama 6 yeni ülkeye geliyor

    Google’ın yapay zekalı arama özelliği AI Overviews, bir süredir ABD’de kullanılıyordu. Yapılan açıklamaya göre Arama’nın yeni formu AI Overviews, 6 yeni ülkeye geliyor.
    Yapay zekalı Google Arama 6 yeni ülkeye geliyor Tam Boyutta Gör
    Google, mayıs ayında ABD'de Arama'da AI Overviews özelliğini kullanıma sundu. Yapay zekalı yeni aramanın performansı ve sonuçları büyük tartışmalara -herkesin bildiği gibi taş yemeyi ve pizzaya yapıştırıcı sürmeyi tavsiye ediyordu- neden olsa da Google, kendisinden emin. Zira yapılan açıklamaya göre AI Overviews özelliği 6 yeni ülkede daha sunuluyor.

    AI Overviews yeni ülkelere geliyor

    Google, web'deki karmaşık soruların yanıtlarını özetleyen ve bunları geleneksel arama sonuçlarının en üstünde sunan AI Overviews özelliğini Hindistan, Japonya, Meksika, Endonezya, Brezilya ve Birleşik Krallık’ta sunacağını duyurdu. Buralarda AI Overviews, İngilizce’nin yanı sıra yerel dilleri de destekleyecek.

    Yapay zekalı Google Arama 6 yeni ülkeye geliyor Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Google, AI Overviews ile başlangıçta yaşadıklarını tekrar yaşamamak için ek korkuluklar uyguladı ve potansiyel sorunları farklı dillerde önceden ele aldı, en azından şirket bunu söylüyor. Google, özelliği daha fazla ülkeye genişletmenin yanı sıra, AI Overviews'ta bir büyük değişiklik daha yaptığını açıkladı. Artık yapay zeka tarafından oluşturulan her cevabın sağ tarafında ilgili kaynaklara belirgin bağlantılar verilecek. Böylece insanlar cevabın geldiği yere ulaşabilecek. Google ayrıca yapay zekanın ürettiği özet metinlerin de içerisinde de bağlantılara yer verece ancak bu, küçük bir kullanıcı yüzdesinde olacak. Google Arama Ürün Yönetimi Kıdemli Müdürü Hema Budaraju, bu yaklaşımın olumlu olduğunu söyledi: “Bu deney erken olumlu sonuçlar verdi ve doğrudan metin içindeki bağlantılarla daha fazla trafik çekebiliyoruz.”

    Google ayrıca "kullanıcıların AI Overviews ile Arama'yı kullanmayı tercih ettiklerini ve arama sonuçlarını daha yararlı bulduklarını" söylüyor. Görünüşe göre daha doğru olup olmadıkları hiç de endişe verici görünmüyor. Son olarak, bazı AI Overviews'larda tek dokunuşla dili basitleştirme seçeneği olacak, bu da bir konuda yeniyseniz ve bilgiyi sindirmenin daha kolay bir yolunu istiyorsanız kullanışlı olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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