Yapay zekalı Google Arama 6 yeni ülkeye geliyor

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Tam Boyutta Gör Google, mayıs ayında ABD'de Arama'da AI Overviews özelliğini kullanıma sundu. Yapay zekalı yeni aramanın performansı ve sonuçları büyük tartışmalara -herkesin bildiği gibi taş yemeyi ve pizzaya yapıştırıcı sürmeyi tavsiye ediyordu- neden olsa da Google, kendisinden emin. Zira yapılan açıklamaya göre AI Overviews özelliği 6 yeni ülkede daha sunuluyor.

AI Overviews yeni ülkelere geliyor

Google, web'deki karmaşık soruların yanıtlarını özetleyen ve bunları geleneksel arama sonuçlarının en üstünde sunan AI Overviews özelliğini Hindistan, Japonya, Meksika, Endonezya, Brezilya ve Birleşik Krallık’ta sunacağını duyurdu. Buralarda AI Overviews, İngilizce’nin yanı sıra yerel dilleri de destekleyecek.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Google, AI Overviews ile başlangıçta yaşadıklarını tekrar yaşamamak için ek korkuluklar uyguladı ve potansiyel sorunları farklı dillerde önceden ele aldı, en azından şirket bunu söylüyor. Google, özelliği daha fazla ülkeye genişletmenin yanı sıra, AI Overviews'ta bir büyük değişiklik daha yaptığını açıkladı. Artık yapay zeka tarafından oluşturulan her cevabın sağ tarafında ilgili kaynaklara belirgin bağlantılar verilecek. Böylece insanlar cevabın geldiği yere ulaşabilecek. Google ayrıca yapay zekanın ürettiği özet metinlerin de içerisinde de bağlantılara yer verece ancak bu, küçük bir kullanıcı yüzdesinde olacak. Google Arama Ürün Yönetimi Kıdemli Müdürü Hema Budaraju, bu yaklaşımın olumlu olduğunu söyledi: “Bu deney erken olumlu sonuçlar verdi ve doğrudan metin içindeki bağlantılarla daha fazla trafik çekebiliyoruz.”

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Google ayrıca "kullanıcıların AI Overviews ile Arama'yı kullanmayı tercih ettiklerini ve arama sonuçlarını daha yararlı bulduklarını" söylüyor. Görünüşe göre daha doğru olup olmadıkları hiç de endişe verici görünmüyor. Son olarak, bazı AI Overviews'larda tek dokunuşla dili basitleştirme seçeneği olacak, bu da bir konuda yeniyseniz ve bilgiyi sindirmenin daha kolay bir yolunu istiyorsanız kullanışlı olabilir.

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Yapay zekalı Google Arama 6 yeni ülkeye geliyor